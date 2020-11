Hyundai bietet die 2018 eingeführte Elektroauto-Version seines Kompakt-SUV Kona im nächsten Jahr in einem neuen Modelljahr mit diversen Aktualisierungen an. Der 2021er Kona Elektro kommt mit aufgefrischtem Design, aufgewertetem Innenraum und erweiterten Sicherheits- und Komfortfunktionen zu den Kunden.

Kennzeichen des überarbeiteten elektrischen Kona ist die neu gestaltete Frontpartie mit geschlossenem Kühlergrill und integrierter Ladevorrichtung. LED-Tagfahrleuchten und LED-Scheinwerfer mit MFR-Technologie (Multifaceted Reflector) sind ebenfalls neu. Vertikale Lufteinlässe vor den Radhausverkleidungen verbessern die Aerodynamik und reduzieren Turbulenzen im vorderen Radhausbereich.

Innen zieht mit dem Facelift ein 10,25 Zoll großes digitales Cockpit in den Kona Elektro ein. Es kann optional mit einem ebenso großen Navigations-Touchscreen in der Mitte des Armaturenbretts ergänzt werden. Mit Apple CarPlay und Android Auto können je nach Ausstattung Anwendungen von iOS- und Android-Smartphones nun auch kabellos auf dem Display gespiegelt werden.

Das Telematiksystem Bluelink verfügt im neuen Kona Elektro über einen erweiterten Funktionsumfang. Dazu gehört die Steuerung von Fahrzeug- und Smartphone-Funktionen per Sprache. Die Bluelink-App auf dem Smartphone zeigt Reichweite, Batteriezustand und die verbleibende Ladezeit an. Das Batteriemanagementsystem erlaubt es, die Ladezeit an die Abfahrzeit anzupassen oder Zeiten auszuwählen, in denen günstiger Ladestrom verfügbar ist. Sobald der Kona Elektro mit einer Ladesäule verbunden ist, kann der Nutzer den Ladevorgang per Knopfdruck auf seinem Smartphone über die Bluelink-App starten und stoppen sowie den Innenraum elektrisch vorheizen oder kühlen.

Der Innenraum des Kona Elektro ist dunkel gehalten. Zur Wahl stehen Sitzbezüge in Stoff oder in Leder. Alternativ bietet Hyundai ein Interieur-Paket mit zwei Grautönen an, bei dem die Sitze mit reinem Leder bezogen sind. In den Fußräumen der Vordersitze findet sich eine neue Ambiente-Beleuchtung. Wie beim Vorgängermodell sind auch die Sitze der zweiten Sitzreihe beheizbar. Neu ist der USB-Anschluss im Fond.

Keine Änderungen beim E-Antrieb

Beim Antrieb des Kona Elektro hat sich nichts geändert, Hyundai bietet das SUV weiter in zwei Varianten an: Die Version mit 64 kWh großer Batterie verfügt über einen 150 kW (204 PS) starken Elektromotor, von Null auf Hundert geht es damit in 7,9 Sekunden. Maximal sind 167 km/h möglich. Der Kona Elektro mit 39,2-kWh-Batterie und 100 kW (136 PS) E-Motor erreicht die 100-km/h-Marke aus dem Stand nach 9,9 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 155 km/h.

Das 39,2-kWh-Modell ermöglicht gemäß WLTP-Norm 305 Kilometer Reichweite mit einer Ladung, die 64-kWh-Version 484 Kilometer. Dazu trägt weiter das regenerative Bremssystem bei, das die Akkus automatisch mit beim Verzögern und Bremsen zurückgewonnener Energie auflädt. Der Fahrer kann mit Schaltwippen hinter dem Lenkrad die Intensität der Rekuperationsbremse einstellen.

Der Kona Elektro unterstützt dreiphasiges Laden über einen 11-kW-Bordlader, bei der 39,2-kWh-Version ist dies aufpreispflichtig. An einer öffentlichen 100-kW-Gleichstrom-Schnellladesäule dauert das Aufladen der Lithium-Ionen-Polymerbatterie von 10 auf 80 Prozent laut Hyundai etwa 47 Minuten. Mit 11 kW an einer Wandladestation zu Hause ist der Kona Elektro mit 39,2-kWh-Batterie in knapp 3 1/2 Stunden vollgeladen, die 64-kWh-Version in 5 1/2 Stunden. Die Ladezeit an der Haushaltssteckdose wird mit rund 13 beziehungsweise 22 Stunden angegeben. Offizielle Verbauchs- und Emissionswerte gibt es noch nicht.

Zusätzliche Sicherheits- & Komfortfunktionen

Der aktualisierte Kona Elektro übernimmt die „SmartSense“ Sicherheits- und Komfortfunktionen der auslaufenden Generation. Dazu zählen ein autonomer Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Abstandsregelung und Stopp-Funktion, ein Spurfolgeassistent, ein aktiver Spurhalteassistent, eine Verkehrszeichenerkennung und ein Aufmerksamkeitsassistent. Bei der neuen Genration des Kona Elektro erweitert Hyundai die Funktionen: Zum Angebot zählen ein Querverkehrswarner hinten mit Notbremsfunktion, der beispielsweise beim Rückwärtsausparken querende Fahrzeuge erkennt, und ein aktiver Totwinkelassistent mit Ausparkfunktion. Beide Systeme warnen den Fahrer im Gefahrenfall, sie greifen zudem bei Bedarf aktiv durch gezielten Bremseingriff ein.

Ebenfalls neu an Bord beim Kona Elektro 2021 ist ein Anfahrhinweis, der den Fahrer alarmiert, wenn er nicht reagiert, wenn das davor befindliche Fahrzeug wieder losfährt. Ein Ausstiegsassistent warnt akustisch, wenn beim Verlassen des Wagens Gefahr durch näherkommenden Verkehr droht. Er verhindert zudem das Öffnen der Fondtüren. Der Insassenalarm warnt mit Hupe und Warnblinkanlage, wenn der Fahrer den Wagen verriegelt, obwohl sich auf den Rücksitzen noch Insassen befinden. Darüber hinaus verfügt der Kona Elektro nun auch über das automatische Notrufsystem eCall, das die Rettungsdienste selbstständig alarmiert, sobald die Airbags ausgelöst haben.

Das Facelift des Kona Elektro wird ab Ende Januar 2021 im Handel verfügbar sein. Informationen zu den Ausstattungsvarianten und Preisen will Hyundai in einigen Wochen bekannt geben. Der aktuelle Kona Elektro kostet mit 19 Prozent Mehrwertsteuer ab 34.850 Euro.