Bundesumweltministerin Svenja Schulze will, dass der Anteil erneuerbarer Energien im Verkehrssektor deutlich steigt. Dies sei nötig, um die in den nächsten Jahrzehnten Autos, Busse, Lastwagen und Flugzeuge antreibenden Systeme möglichst nachhaltig zu machen. Schulze will den Einsatz von Ökostrom, Biokraftstoffen und synthetischen Kraftstoffen vorantreiben, im Pkw-Bereich sieht sie aber den reinen E-Antrieb als zentrale Lösung.

Ein Entwurf der Umweltministerin zur Umsetzung der EU-Richtlinie für erneuerbare Energien im Verkehr sieht bisher vor, das Ziel eines Anteils von 14 Prozent schon 2026 statt wie vorgeschrieben 2030 zu erreichen. Schulze will diese Woche eine Erweiterung vorlegen. „Bis 2030 will ich 20 Prozent erneuerbare Energien im Verkehr erreichen, also wesentlich mehr als die EU-Vorgaben“, schrieb die SPD-Politikerin in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt.

In der Automobilbranche ist strittig, welche Antriebstechnologie in welchem Bereich die beste Lösung ist. „Nicht zuletzt, weil sich dahinter erhebliche wirtschaftliche Chancen verbergen“, so Schulze. Ein Großteil der deutschen Unternehmen habe zu lange darauf gesetzt, dass Autos und Lkw noch jahrzehntelang mit Verbrennungsmotoren fahren. Jetzt werde wegen der Klimakrise und der Luftverschmutzung in Städten aber umgesteuert. Der Wettbewerb um die besten Lösungen sei international in vollem Gange.

„Für das Auto ist der elektrische Antrieb die beste Lösung“

Da Ökostrom nicht unbegrenzt verfügbar sei, müsse er so effizient wie möglich eingesetzt werden, betonte Schulze. Das gelte auch für aus erneuerbaren Energien gewonnenen grünen Wasserstoff. Für die Produktion von Letzterem sehe ihr Gesetzesvorschlag „erhebliche Anreize“ vor. Der Einsatz solle dabei vor allem dort gefördert werden, wo es keine guten Alternativen gibt: im Flugzeug-, Schiffs- und Lkw-Tank. „Für das Auto hingegen ist der elektrische Antrieb die beste Lösung“, so die Umweltministerin. Sie begründete dies mit der für die gleiche Verkehrsstrecke gegenüber synthetischen Kraftstoffen „mindestens fünfmal“ höheren Effizienz. Ihr Vorschlag stärke daher auch den Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Mobilität.

Schulze merkte an, dass trotz mehr Elektroautos noch Millionen Verbrenner auf den deutschen Straßen unterwegs sein werden – auch diese müssten möglichst klima- und umweltfreundlich angetrieben werden. Ihr Gesetzesentwurf sehe vor, die Förderung für Biokraftstoffe aus Nahrungs- und Futtermittelpflanzen deutlich zu begrenzen. Sie wolle stattdessen den Anteil wirklich nachhaltiger Alternativen steigern, den fortschrittlicher Biokraftstoffe aus Reststoffen zum Beispiel. Aber auch abfallbasierte Biokraftstoffe, die vor allem aus verbrauchten Speiseölen hergestellt werden, sollten weiter eine wichtige Rolle spielen.

Deutschland sollte „nicht alles fördern, was auf den ersten Blick klimafreundlich erscheint – bei genauerem Hinsehen jedoch in ökologischer und sozialer Hinsicht mehr schadet als nutzt“, betonte Schulze abschließend. Ihr Vorschlag lasse offen, welche Technologien am Ende das Rennen machen, schaffe aber Anreize, in fortschrittlichere, umwelt- und klimafreundliche Optionen zu investieren.