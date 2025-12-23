ADAC-Vergleich: Wann sich Elektroautos mit der neuen Kaufprämie rechnen

Der ADAC hat für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) die Kosten von vier Automodellen neu berechnet und dabei erstmals die von der Bundesregierung angekündigte Wiedereinführung einer staatlichen Kaufprämie für Elektroautos berücksichtigt.

Grundlage ist eine Vollkostenrechnung, die alle relevanten Ausgaben rund ums Auto einbezieht. Neben dem Neuwagenpreis fließen unter anderem Kosten für Kraftstoff oder Ladestrom, Wartung, Versicherung, Steuern, Wertverlust und weitere Posten ein. Die Kalkulation geht von einer jährlichen Fahrleistung von 15.000 Kilometern aus.

Verglichen wurden jeweils ein Verbrenner und ein E-Auto in zwei Fahrzeugklassen: der kompakte Hyundai Kona sowie ein Mittelklasse-Familienauto von VW, der Passat und sein elektrisches Pendant ID.7. Die Ausstattung der Modelle ist ähnlich, bei der Motorleistung gibt es Unterschiede: Der elektrische ID.7 (Artikelbild) leistet 210 kW/286 PS, der Passat-Benziner 110 kW/150. Beim Kona liegen die Elektro- und Benzinversion mit 115 beziehungsweise 110 kW (156/150 PS) nahezu gleichauf.

Beim Anschaffungspreis liegen die Verbrenner vorn: Der Elektro-Hyundai kostet mit knapp 38.000 Euro rund 7900 Euro mehr als der Benziner. Der VW ID.7 ist mit gut 54.000 Euro etwa 6400 Euro teurer als der Passat mit Benzinmotor. 2026 soll es wieder eine staatliche Kaufprämie für E-Autos geben. Haushalte mit einem zu versteuernden Einkommen bis 80.000 Euro erhalten laut der Ankündigung mindestens 3000 Euro, einkommensschwächere Haushalte und Familien mehr. In der ADAC-Rechnung wird nur der Mindestbetrag angesetzt, auch damit bleiben die Elektroautos in der Anschaffung teurer als die Verbrenner.

E-Auto vor allem mit billigem Ladestrom sinnvoll

Für den Vergleich der Gesamtkosten wurde bei den Benzinern ein Durchschnittspreis der vergangenen Monate zugrunde gelegt. Bei den Elektroautos hängt das Ergebnis stark vom Strompreis ab, der je nach Ladesituation deutlich variiert. Wer zu Hause laden kann, zahlt meist weniger als Nutzer öffentlicher Ladesäulen. Deshalb hat der ADAC drei Strompreisszenarien berechnet: 18, 44 und 60 Cent pro Kilowattstunde (kWh).

Die Annahmen haben großen Einfluss auf das Ergebnis: Geht man vom niedrigsten Ladestromtarif aus, dann ist das E-Auto trotz höherer Anschaffungskosten unter dem Strich günstiger als der Verbrenner, weil der Strom deutlich billiger ist als das Benzin von der Tankstelle. Das gilt sowohl für das Kompaktmodell als auch für das Familienauto. Beim kompakten Hyundai spart der E-Auto-Fahrer im Vergleich zum Verbrenner 105 Euro im Monat. Beim großen VW beträgt der monatliche Kostenvorteil des E-Antriebs 36 Euro.

Bei einem mittleren Strompreis von 44 Cent bleibt der Elektro-Kona günstiger, während der Passat-Benziner den batteriebetriebenen ID.7 um rund 10 Euro im Monat unterbietet. Selbst bei einem hohen Strompreis von 60 Cent bleibt der E-Kona mit 29 Euro monatlich günstiger als der Benziner. Der elektrische ID.7 ist in diesem Szenario hingegen 38 Euro pro Monat teurer als der Passat mit Verbrennungsmotor.

Das Fazit des Vergleichs: Auch wenn Elektroautos in der Anschaffung mehr kosten als vergleichbare Verbrennermodelle, können sie bei Betrachtung der Gesamtkosten mittlerweile günstiger sein.