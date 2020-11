Tesla wirbt Leiter von Berliner Mercedes-Werk ab

Tesla zieht seit Anfang des Jahres in Brandenburg nahe Berlin seine erste Europa-Fabrik hoch. Schon 2021 sollen in der Gemeinde Grünheide Elektroautos die Werkshallen verlassen. Neben der neuen Produktionsstätte treibt Tesla den Aufbau seiner hiesigen Belegschaft voran, dabei wildert das US-Unternehmen auch bei deutschen Wettbewerbern.

Wie unter anderem das Handelsblatt berichtet, wechselt der langjährige Daimler-Manager René Reif laut Angaben der Gewerkschaft IG Metall voraussichtlich Anfang 2021 zu Tesla. In Branchenkreisen werde die Personalie bestätigt. Daimler erklärte, dass der 57-Jährige den Stuttgarter Autohersteller „auf eigenen Wunsch“ zum 31. Dezember 2020 verlasse.

Reif war in leitenden Funktionen für Daimler in Brasilien und China tätig. Der Maschinenbau-Ingenieur verantwortete unter anderem die lokale Fahrzeug- und Motorenproduktion der Kernmarke Mercedes-Benz in Peking. 2017 wurde er dann Standortverantwortlicher für die beiden Daimler-„Nordwerke“ in Berlin und Hamburg. Seine neue Position bei Tesla ist noch nicht bestätigt.

Um das Unternehmen fit für die Zukunft zu machen, richtet Vorstandschef Ola Källenius Daimler derzeit neu aus, dazu gehören auch Sparmaßnahmen mit einer Reduzierung der Belegschaft. In die Motorenproduktion im Mercedes-Werk Berlin – das älteste produzierende Werk von Daimler – will der Konzern nicht mehr investieren. Die Pläne sollen der Grund sein, dass es Reif zu Tesla zieht. „Aus dem Berliner Werk wollen alle weg“, heiße es im Daimler-Umfeld, schreibt das Handelsblatt.

„Die Beschäftigten im Werk in Berlin sind irritiert“

Die IG Metall in Berlin kritisierte Daimler und Reif für das Vorgehen. „Die Beschäftigten im Werk in Berlin sind irritiert“, so die Gewerkschaft in einer Meldung. „Mit solchen seelenlosen Managern können wir die Zukunft nicht bauen“, sagte Jan Otto, Geschäftsführer der IG Metall Berlin. „Wir verstehen nicht, warum so ein traditionsreicher und innovativer Autobauer wie der Daimler-Konzern vor dem amerikanischen Konkurrenten kapitulieren will. Wir wollen die Zukunft im Werk gestalten. Dazu sind wir im Gespräch mit der Landespolitik.“

Die Pläne für eine schrittweise Produktionsstilllegung seien auch das falsche industriepolitische Signal, meinte Otto. „Es kann doch nicht angehen, das Tesla keine 50 Kilometer vom Mercedes Benz-Werk Berlin entfernt ein ganz neues Werk mit 10.000 Arbeitsplätzen baut und dem Daimler-Management fällt gleichzeitig nicht mehr ein, als vor der Zukunft zu kneifen und sein ältestes produzierendes Werk hier dicht machen zu wollen. Das ist verheerend für Deutschlands Premium-Automarke.“

Die neue Tesla-Fabrik in Brandenburg ist Teil der ehrgeizigen Expansionsstrategie des Elektroautobauers. Diverse weitere „Gigafactories“ sollen entstehen, um die angestrebten hohen Absatzzahlen realisieren zu können. Während Tesla bereits in großer Stückzahl Elektroautos verkauft, bringen die deutschen Hersteller erst jetzt neue, moderne Stromer auf den Markt und fahren die Produktion langsam hoch. Källenius hat kürzlich seine E-Mobilitäts-Pläne für Mercedes-Benz konkretisiert, in den nächsten Jahren werden demnach mehrere E-Auto-Modelle und dazugehörige spezielle Plattformen eingeführt.