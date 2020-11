Tesla zieht derzeit nahe Berlin seine erste „Gigafactory“ in Europa hoch. Für die E-Auto- und Batterie-Fabrik in der Brandenburger Gemeinde Grünheide sollen bis nächsten Sommer bis zu 7000 Menschen eingestellt werden. In zwei Jahren soll die Zahl der Mitarbeiter dann bei 12.000 liegen. Tesla gilt als äußerst fordernder Arbeitgeber, den Angestellten werden dafür aber attraktive Gehälter geboten – auch am Standort Brandenburg.

Der US-Elektroautobauer werde in seinem neuen Werk in Grünheide in der niedrigsten Lohngruppe ein Brutto-Monatsgehalt von 2700 Euro zahlen. „Wir haben zu Gehaltsfragen Vertraulichkeit vereinbart. Vieles ist auch noch im Fluss. Aber die Untergrenze steht“, sagte der Chef der Arbeitsagentur in Frankfurt an der Oder Jochem Freyer dem Handelsblatt.

Die Beschäftigten sollen sich auch aus Arbeitslosen rekrutieren. „Für Tesla ist es kein No-Go, jemanden einzustellen, der schon längere Zeit ohne Job war oder keine abgeschlossene Berufsausbildung hat. Das ist ein Statement, das von vielen anderen Unternehmen nicht kommt“, meinte Freyer. Dass die neuen Tesla-Mitarbeiter ein Einstiegsgehalt von 2700 Euro erwartet, sei „einfach mal ein Kracher für diese Ebene“. Mit einer einschlägigen Berufsausbildung gehe es dann bei etwa 3500 Euro brutto pro Monat los.

Das Ziel der Bundesagentur für Arbeit ist es laut Freyer, dass so viele Menschen wie möglich aus Berlin und Brandenburg bei Tesla eine Chance bekommen. „Ich halte es für realistisch, dass am Ende vier von fünf Arbeitsplätzen mit Bewerbern aus der Region besetzt werden“, sagte er. Erste Einstellungen habe es schon gegeben. Etliche Führungskräfte und Spezialisten seien bereits an Bord und der Prozess für die Produktionsmitarbeiter und die Lagerlogistik angelaufen.

„Wer bei Tesla arbeitet, muss belastbar sein, bereit sein, mal eine Extrameile zu gehen“, erklärte Freyer. Er erwartet, dass sich der überwiegende Teil aus einem Job heraus direkt bei Tesla bewerben wird. Ihnen würden unbefristete Vollzeitstellen angeboten. Die Zahl der Interessierten liege „im hohen vierstelligen Bereich“. Später wolle das US-Unternehmen in Grünheide auch ausbilden, insbesondere für Metall- und Elektroberufe.

Mit Blick auf die schwierige Nachwendegeschichte der Region betonte Freyer die Bedeutung der Standortentscheidung des E-Auto-Pioniers: „Ein Technologieunternehmen von Weltruf mit einem zukunftsträchtigen Produkt, das ist eine riesige Chance.“ Tesla-Chef Elon Musk hatte die neue Fabrik in Brandenburg Ende 2019 angekündigt, in diesem Frühjahr habe sich die Arbeitsagentur an das Unternehmen gewandt. Mittlerweile stehe man in engem Kontakt, neun Mitarbeiter seien ausschließlich mit der Beratung von Tesla beschäftigt.