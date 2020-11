Mit dem Vision iNEXT hat BMW vor zwei Jahren Pläne für einen neuen Technologieträger präsentiert. Auf die finale Version, den aktuell noch in der Serienentwicklung befindlichen BMW iX, gibt es nun einen aktuellen Ausblick. Die Markteinführung sehen die Bayern zum Ende des kommenden Jahres vor.

Mit dem von Beginn an für reine E-Mobilität konzipierten Wagen will BMW das Fahrzeugkonzept des Sports Activity Vehicles (SAV) neu definieren. Um den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, habe man das Design von innen nach außen entwickelt. „Die BMW Group strebt ständig danach, sich neu zu erfinden. Das ist zentraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie“, so BMW-Vorstandschef Oliver Zipse. „Der BMW iX bringt diesen Ansatz in besonders konzentrierter Form zum Ausdruck.“

Der iX wird ab der zweiten Jahreshälfte 2021 als neues Technologie-Flaggschiff des Autokonzerns im Werk Dingolfing produziert. In ihm konzentrieren sich laut BMW die jüngsten Entwicklungen des Unternehmens auf den Innovationsfeldern Design, Automatisiertes Fahren, Konnektivität, Elektrifizierung und Services. Darüber hinaus stehe bei Fahrzeugkonzept und Design die Nachhaltigkeit im Fokus. Dies spiegele sich unter anderem in optimierten Aerodynamik-Eigenschaften, intelligentem Leichtbau und dem Einsatz von naturbelassenen Materialien sowie Recycling-Werkstoffen wider.

Bewegt wird der iX von der fünften Generation der BMW „eDrive“-Technologie, die die beiden Elektromotoren, die Leistungselektronik, die Ladetechnologie und den Hochvoltspeicher umfasst. Für den Antrieb werden über 370 kW (500 PS) Leistung in Aussicht gestellt, damit soll es in unter fünf Sekunden von null auf 100 km/h gehen. „Dabei ist das klare Ziel ein im Wettbewerbsumfeld herausragend niedriger kombinierter Stromverbrauch von weniger als 21 kWh je 100 Kilometer im Testzyklus WLTP“, betont BMW.

Die Fahrbatterie des iX soll mit einem Brutto-Energiegehalt von mehr als 100 kWh über 600 Kilometer im WLTP-Zyklus ermöglichen. Neue Ladetechnologie erlaubt Gleichstrom-Schnellladen mit einer Leistung von bis zu 200 kW. Das Akkupaket soll sich so in weniger als 40 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen lassen. Innerhalb von zehn Minuten kann genügend Energie gezogen werden, um die Reichweite um mehr als 120 Kilometer zu erhöhen. Das Aufladen der Batterie von null auf 100 Prozent an einer Wallbox mit einer Leistung von 11 kW dauert weniger als elf Stunden.

Die Batterie des iX sei als Bestandteil eines langfristigen Ressourcenkreislaufs konzipiert und ermögliche eine besonders hohe Recyclingquote, sagt BMW. Für die Produktion der Batteriezellen und des gesamten Hochvoltspeichers werde ausschließlich Strom aus erneuerbaren Quellen genutzt.

„Mit der Technologie des BMW iX setzen wir Maßstäbe“

Der im iX eingesetzte Technologiebaukasten bildet die Basis für laut BMW „signifikante Fortschritte“ in den Bereichen automatisiertes Fahren und digitale Services. So sei die Rechenleistung auf die Verarbeitung eines im Vergleich zu bisherigen Modellen um das 20-fache gesteigerten Datenvolumens ausgerichtet. Dadurch könnten etwa doppelt so viele Daten der Fahrzeugsensorik verarbeitet werden wie bisher.

„Mit der Technologie des BMW iX setzen wir Maßstäbe in der Industrie: Der BMW iX hat mehr Rechenleistung zur Datenverarbeitung, leistungsfähigere Sensorik als die neuesten Fahrzeuge unseres aktuellen Portfolios, ist 5G-fähig, wird neue und verbesserte automatisierte Fahr- und Parkfunktionen erhalten und nutzt die leistungsstarke fünfte Generation unseres elektrischen Antriebs“, erklärt Entwicklungsvorstand Frank Weber.

Im Zentrum der Fahrzeugfront des iX steht die markante, vertikal ausgerichtete BMW-Niere. Da der E-Antrieb nur eine geringe Kühlluftzufuhr erfordert, ist die Niere vollständig geschlossen. Sie übernimmt stattdessen die digitale Funktion einer „Intelligenzfläche“: Kameratechnik, Radarfunktionen und weitere Sensorik sind fugenlos integriert und liegen hinter einer transparenten Fläche. BMW beschreibt die Niere als innovative und multifunktionale Hightech-Konstruktion für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme, mit denen der iX den Weg zum automatisierten Fahren ebne. Dazu finden sich am Fahrzeug weitere, unauffällig positionierte Kameras und Sensoren.

Im Innenraum hebt BMW beim iX großzügige Platzverhältnisse, einen hochwertigen Materialmix, neuentwickelte Sitze mit integrierten Kopfstützen und ein großes Panorama-Glasdach hervor. Dadurch ergebe sich auf allen fünf Plätzen eine luxuriöse Lounge-Atmosphäre. Die Anzeigen und Bedienelemente im iX hat BMW auf das Wesentliche reduziert. Die Technologie werde intelligent eingesetzt und trete nur dann in Erscheinung, wenn sie benötigt wird.