Studie: EU-Nullemissionsziel bis 2050 kostenneutral möglich

Die von immer mehr geforderten umfassenden Maßnahmen und Investitionen für mehr Klimaschutz gefährden nach Meinung von Kritikern die Wirtschaft und damit den Wohlstand Deutschlands. Eine Analyse der Beratungsfirma McKinsey zur angestrebten Klimaneutralität der Europäischen Union zeigt nun allerdings: Klimaschutz kann sich für die Gesamtwirtschaft rechnen und Millionen neue Arbeitsplätze schaffen. Für den deutschen Standort werden die Chancen der CO2-freien Mobilität hervorgehoben.

Die Europäische Union könne das erklärte Ziel der Klimaneutralität bis 2050 ohne gesamtwirtschaftliche Mehrkosten erreichen. Es müssten jährlich zusätzliche 180 Milliarden Euro investiert werden, die jedoch durch Einsparungen an anderer Stelle kompensiert würden, so McKinsey. Der grüne Umbau der europäischen Wirtschaft könnte unter dem Strich fünf Millionen zusätzliche Arbeitsplätze schaffen: Während zwar sechs Millionen Jobs verloren gingen, entstünden in Zukunftsbranchen elf Millionen neue Arbeitsplätze. Die Hälfte der insgesamt nötigen Emissions-Einsparungen könnten mit bereits ausgereiften Technologien erreicht werden.

Für die Studie „Net-Zero Europe“ haben die Berater über alle 27 EU-Länder und Industrien hinweg 600 mögliche CO2-Einsparhebel auf ihre Kosten und ihren Nutzen bei der CO2-Vermeidung hin untersucht. „Der Umbau der europäischen Wirtschaft ist ein Generationenprojekt und erfordert eine Kraftanstrengung in allen Industrien und Regionen des Kontinents. Unsere Analyseergebnisse sind ermutigend: Sie zeigen, dass ein klimaneutrales Europa auch wirtschaftlich profitieren kann“, sagt McKinsey-Partner und Co-Autor der Studie Hauke Engel.

Um die Klimaziele der EU zu erreichen, müssen der Untersuchung nach jährlich knapp 1000 Milliarden Euro investiert werden. 800 Milliarden Euro entfallen auf Investitionen, die heute bereits getätigt werden – allerdings noch in kohlenstoffintensive Technologien wie Gas-Heizungen oder Dieselzugmaschinen – und zukünftig in CO2-arme Anwendungen umgelenkt werden müssten. Die jährlich zusätzlich nötigen Investitionen von 180 Milliarden Euro würden durch Einsparungen an anderer Stelle – z.B. durch geringere Rohölimporte – überkompensiert.

„Unsere Analyse beschreibt einen für ganz Europa kostenoptimalen Weg in die Klimaneutralität. Die Belastungen und Vorteile betreffen alle Länder, Regionen und Branchen, aber nicht gleich verteilt“, erklärt Engel. Die Klimaziele seien auf EU-Ebene gemeinsam einfacher zu erreichen als auf nationaler Ebene: Spaniens Emissionen beispielsweise seien aufgrund des starken Wirtschaftswachstums seit 1990 stärker gewachsen als die von Deutschland. Ein Ziel von minus 55 Prozent im Vergleich zu 1990 wäre daher für Spanien schwieriger zu erreichen als für Deutschland. Andererseits könnte Spanien um 2050 verbleibende Emissionen aus der deutschen Industrie durch günstige Erneuerbare oder negative Emissionen ausgleichen.

Es gelte, so McKinsey, politisch und gesellschaftlich Anreize und Ausgleichsmaßnahmen zu finden. Dies reiche von direkten Subventionen und Anreize über CO2-Preise und Emissionshandelssysteme bis hin zu effektiver Unterstützung für Regionen und Industrien mit Beschäftigungsverschiebungen. Für die Bürger Europas würden sich die Kosten insgesamt nicht erhöhen: Heizen und Kühlen sowie Mobilität würden günstiger, während die Preise für Lebensmittel und Ferienflüge zunehmen könnten. „Haushalte mit geringerem und mittlerem Einkommen würden sogar etwas entlastet, wohlhabende Haushalte etwas stärker belastet“, sagt Engel.

Potenziale des Energiesektors & der Mobilität

Der Energiesektor könnte McKinsey zufolge Mitte 2040 als erster auf Netto-Nullemissionen kommen. Dafür müssten vor allem Wind- und Solarenergie „massiv“ ausgebaut werden, um die zu erwartende verdoppelte Stromnachfrage zu decken. Die Ausbaurate von Solarkapazität müsste von heute 15 GW pro Jahr auf 44 GW ab 2030 steigen, die von Windenergie sich verdoppeln von heute 10 GW pro Jahr auf 24 GW pro Jahr ab 2030.

Der Transportsektor könnte das Ziel 2045 erreichen – hierzu müsste in den kommenden zehn Jahren die Wertschöpfungsketten für Elektromobilität in Europa „rapide“ aufgebaut werden, sodass eine Verkaufsquote von 100 Prozent E-Fahrzeugen perspektivisch machbar ist. Transportmittel wie Schiffe und Flugzeuge müssten in der Folge auf Alternativen wie Bio- oder synthetische Kraftstoffe umgestellt werden. „Gerade für Deutschland als starken Automobilstandort ist der Übergang in die CO2-freie Mobilität ein Kraftakt – aber kann langfristig ein großer Wettbewerbsvorteil sein“, unterstreicht Engel.

Der Gebäudesektor könnte laut McKinsey bis Ende 2040 klimaneutral werden. Dafür müsse bereits vorhandene Technologie wie z.B. Wärmepumpen flächendeckend eingesetzt werden. Engel: „Viele Maßnahmen wie Dämmung, Isolierung und neue Wärmekonzepte lohnen sich eher langfristig.“ Daher sollten stärkere Anreize auch für Vermieter geschaffen werden, den Bestand zu modernisieren.

Die Industrie ist der Studie nach der Sektor, in dem die Kosten für die Dekarbonisierung am höchsten sind. Hier sei die Neutralität auch erst 2050 zu erwarten. Nicht vermeidbare Emissionen z.B. in der Schwerindustrie müssten durch natürliche CO2-Senken wie Wälder und Moore ausgeglichen werden. Das Gleiche gelte in noch größerem Maße für die Landwirtschaft. Die Analyse zeige: Ohne einen Wandel in der Ernährung – z.B. durch geringeren Fleischkonsum – seien Nullemissionen nicht machbar. Daher müssten auch hier entsprechende Ausgleichsmaßnahmen aus anderen Sektoren einbezogen werden.

„Die gute Nachricht ist: Drei Viertel der Maßnahmen, die wir bis 2030 umsetzen müssen, sind mit heute marktreifen Technologien machbar“, erläutert Engel. Die Umstellung auf erneuerbar hergestellten Strom als Energieträger sowie Energieeffizienz seien die wesentlichen Hebel. Langfristig kämen pilotierte, aber noch nicht in der Breite eingesetzte Anwendungen wie Kohlenstoffabscheidung und -speicherung und Niedrigtemperaturheizungen auf Wasserstoffbasis hinzu. Dabei würden in der Studie keinerlei Verhaltensänderungen der Konsumenten unterstellt. „Wenn europäische Bürger Veränderungen z.B. an ihren Ernährungs- oder Heizgewohnheiten vornehmen, könnte dies das Ziel der EU-Klimaneutralität sogar vereinfachen“, so Engel.