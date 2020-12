Anton Piëch, Sohn des ehemaligen Vorstands- und Aufsichtsratschefs von Volkswagen Ferdinand Piëch, hat 2019 den Prototyp eines Elektro-Sportwagens vorgestellt. Die neue Firma Piëch Automotive will diesen und weitere hochwertige Pkw in Serie produzieren. Dabei setzt das Startup auf mehrere alternative Antriebsarten. Anton Piëch wird bei seinem Vorhaben seit Kurzem vom Ex-Volkswagen-Boss Matthias Müller unterstützt. Den Vorstand führt Andreas Henke, zuletzt Chef des Audio-Spezialisten Burmester. In einem Interview mit Welt.de haben sie über ihre Pläne gesprochen.

Anton Piëch bekräftigte, es ernst mit der Realisierung seiner Idee des Aufbaus eines erfolgreichen Autounternehmens zu meinen. Das Team dazu sei zwar noch klein, bestehe aber aus bekannten und erfahrenen Automanagern wie Matthias Müller. Zudem liege der Fokus auf der Zusammenarbeit mit externen Entwicklern, auch über einen langen Zeitraum. Insgesamt seien bis zu 150 Leute an dem Projekt beteiligt.

Neben dem zweisitzigen Sportwagen Piëch Mark Zero will die Marke später einen Viersitzer und ein SUV anbieten, jedes Modell zu Preisen von mindestens 150.000 Euro, erklärte Henke. Die erste Baureihe wurde als Elektroauto vorgestellt, es sind aber weitere Technologien vorgesehen. „Wir unterscheiden uns auch durch unseren Fokus auf nachhaltige Mobilität, weil wir planen, die Batterieelektromotoren eines Tages durch Wasserstoffantriebe oder Verbrennungsmotoren zu ersetzen, die mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden“, sagte Henke. So wolle das Unternehmen die drei- bis vierfache Laufleistung erreichen, was den CO2-Fußabdruck „dramatisch“ reduziere.

Piëch Automotive sieht sich als „Kleinstserienhersteller“. Laut Müller könnte das Startup „vielleicht einmal 10.000 Autos im Jahr“ herstellen. Die Grundlage der Produktpalette soll eine eigene modulare Architektur stellen – „die Piëch-IP“. Das wird ohne eigene Forschung und Entwicklung vorangetrieben, stattdessen will man neue Technologie von den jeweils besten Zulieferern in die angebotenen Fahrzeuge integrieren. Auch die Produktion wird ausgelagert. „Unsere Leistung liegt in der Integration: von Technik und Seele“, so Henke.

Namen der Partner verriet Henke noch nicht, bei den meisten handele es sich aber um die üblichen Verdächtigen aus der Branche. Bei der Software und Batterie kämen auch neue Firmen hinzu. Die neuartigen Akkus für alltagstaugliche Reichweite und besonders schnelles Laden soll ein aufstrebender Lieferant aus Asien liefern. Dass man vor den etablierten Autobauern Zugriff auf eine Batterie-Innovation erhält, erklärt das Startup mit der Herausforderung, eine neue Technologie bei goßen Herstellen zu platzieren. „Wir haben mit ihm einen Vertrag als Erstanwender, wollen der Technologie aber helfen, in die Masse zu kommen“, so Anton Piëch. „Es ist ja nicht so, dass eine Batterie, selbst wenn sie überlegen ist, morgen in alle Autos eingebaut wird.“

Anton Piëch verglich die Ausrichtung seines Autounternehmens mit der von Apple: Der US-Technologieriese lebe von der Integration der Hard- und Softwarekomponenten in seine Produkte. Als Kleinserien-Spezialist falle jedoch die Herausforderung weg, einen Volumensprung zu leisten wie etwa Tesla von dem Premium-Elektroauto Model S zum Mittelklassewagen Model 3. Die ersten Serienfahrzeuge sollen „Ende 2022/Anfang 2023“ auf die Straßen kommen. Wann genau, hänge vor allem von der Qualität ab, betonte Müller. Man wolle den Kunden ein ausgereiftes Produkt bieten.

Dass Piëch Automotive sich nicht klar zum E-Antrieb bekennt, findet Anklang bei Müller. Der Abschied der Branche vom Verbrennungsmotor falle ihm schwer, „weil er so radikal stattfinden soll“. Moderne Diesel seien „das sauberste Antriebskonzept und auch der Elektromobilität überlegen“. Die Politik sollte weniger rigide sein, denn derzeit sei eigentlich Technologieoffenheit gefordert, meint der ehemalige Volkswagen-Chef. Anton Piëch merkte an, dass der Verbrenner nicht nur für CO2, sondern für „die Faszination Automobil, diese brachiale Beziehung zwischen Mensch und Maschine“ stehe. Davon verabschiede man sich gerade, weil das Auto zum Handy werde. Piëch Automotive wolle eine Brücke schlagen und „einige Tugenden der Verbrenner-Ära“ am Leben erhalten.