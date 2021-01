Die Marke VW treibt seit Ende letzten Jahres nach dem Vorbild des Projekts Artemis der Konzernschwester Audi ein eigenes elektrisches Vorzeige-Modell voran. In Serie soll das neue Elektroauto-Flaggschiff 2026 gehen. Markenchef Ralf Brandstätter hat in Gesprächen mit der Bild-Zeitung und der Welt am Sonntag Genaueres zu dem geplanten Stromer verraten.

Laut dem Bericht der Bild-Zeitung handelt es sich beim Projekt „Trinity“ um einen Wagen in der Größenordnung des Passats, der rein elektrisch fährt und vollständig auf autonomes Fahren vorbereitet ist. Die Software dafür entwickele VW komplett selbst. Brandstätter wird mit den Worten zitiert: „Wir setzen neue Standards bei Reichweite, Ladetempo und vor allem Digitalisierung.“ Um Wolfsburg zum weltweiten Vorzeige-Standort zu entwickeln, investiert VW nach Schätzung der Bild-Zeitung „einen ordentlichen Milliardenbetrag“. Die genaue Höhe ist allerdings nicht bekannt.

Mit dem Bild-Artikel in der Hand bekräftigte Brandstätter vor Kurzem auf dem Online-Karrierenetzwerk LinkedIn: „Mit #Trinity machen wir Wolfsburg zum Werk der Zukunft.“ Er merkte an: „Aber den ‚Marktführer bei E-Autos in Deutschland‘, wie die BILD schreibt, greifen wir damit nicht an. Der ist nämlich schon Volkswagen, nicht Tesla. ;-)“.

„Um 35.000 Euro“

Gegenüber der Welt am Sonntag äußerte sich der VW-Markenchef zum Preis des Trinity und machte weitere Angaben zur Gestaltung: Das Modell werde „ein typisches Auto in der Bandbreite dessen sein, was Volkswagen-Kunden bezahlen können“, kündigte Brandstätter an. Er nannte einen möglichen Einstiegspreis „um 35.000 Euro“. Dafür erhielten Kunden ein dynamisches und flaches Auto mit etwas über vier Meter Länge, das es so in der aktuellen Modellplatte noch nicht gebe. Wie die Audi-Initiative Artemis solle Trinity neue Technologien rund um das elektrische, digitale und hochautomatisierte Fahren bei VW in die Serie bringen. Die Projekte würden zwar auf unterschiedlichen technischen Plattformen basieren, nutzten aber den gleichen Baukasten – „den neuen sogenannten Konzern-Backbone“.

Ralf Brandstätter ist seit etwa einem halben Jahr für die Marke VW verantwortlich. Zuvor hatte diesen Posten Konzernchef Herbert Diess inne, dieser soll sich künftig auf Druck des Aufsichts- und wohl auch des Betriebsrats auf die Gesamtstrategie des weltgrößten Autoherstellers konzentrieren. Die Marktführerschaft auch bei der E-Mobilität strebt Diess nicht erst mit dem Modell Trinity an, zuvor sollen insbesondere die Mitglieder der neuen Elektroauto-Familie ID. den Markt erobern. Das Projekt Trinity soll dann gegen Mitte des Jahrzehnts neben neuester Antriebstechnik Technologien von Volkswagens Konzernorganisation „Car.Software“ einführen, unter anderem für automatisiertes Fahren nach Level 3. Auch fortschrittliche, effiziente Produktionsmethoden stehen im Fokus.

VWs geplantes neues Elektroauto-Flaggschiff stehe für die nächste Generation der Elektromobilität, hatte Brandstätter zu Jahresbeginn erklärt. Das Modell solle „für die Marke Volkswagen Innovationsführer werden“. Wolfsburg werde damit „zum Aushängeschild innovativer vollvernetzter Produktionsprozesse“, schrieb der Markenchef (52) bei LinkedIn. „Damit zeigen wir, dass man nicht nur in Berlin, sondern auch am Mittellandkanal hocheffizient und wirtschaftlich modernste Elektroautos bauen kann.“ In der Nähe von Berlin entsteht gerade Teslas erste Europa-Fabrik.