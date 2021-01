Tesla hat seine 2012 eingeführte Premium-Limousine Model S und das drei Jahre später gestartete große SUV Model X über die Jahre immer wieder überarbeitet, vor allem im Bereich des Elektroantriebs und der Software sowie des autonomen Fahrens. Nun gibt es das erste große Update des Innenraums der beiden Baureihen. Auch der Elektroantrieb wurde weiter modernisiert.

Seit Kurzem werden auf der offiziellen Website und im Online-Konfigurator von Tesla Bilder neuer Versionen von Model S und Model X gezeigt. Äußerlich unterscheiden sich die abgebildeten Fahrzeuge nur geringfügig von den vorherigen Generationen der Elektroautos, Tesla weist auf verfeinerte aerodynamische Elemente sowie neue Räder und Reifen hin. Deutlich umfassender fallen die Änderungen im Innenraum aus.

Model S und Model X verfügen weiter über ein ähnliches Interieur, das sich von dem der Mittelklassewagen Model 3 und Model Y unterscheidet. Ins Auge fällt insbesondere ein neues Lenkrad ohne oberen Lenkradkranz, unten und an den Seiten ist es jeweils nahezu gerade. Eine weitere auffällige Neuerung ist das jetzt horizontal statt vertikal ausgerichtete zentrale Touchscreen-Display. Der Bordcomputer vor dem Fahrer wurde anders als beim Model 3 und Model Y beibehalten. Das Design des Armaturenbretts wurde insgesamt aufgefrischt und wirkt jetzt aufgeräumter, das gilt auch für die Mittelkonsole, die kabelloses USB-C-Schnellladen mehrerer Geräte unterstützt.

Der Bereich der zweiten Sitzreihe des Model S und Model X wurde ebenfalls überarbeitet: Er bietet zusätzliche Bein- und Kopffreiheit sowie beim Model S eine verstaubare Armlehne mit integriertem Stauraum und kabellosem Laden. Den hinteren Mitfahrern steht zudem ein in das Ende der Mittelkonsole eingelassener Bildschirm zur Verfügung, der unter anderem mit drahtlosen Controllern als Spielekonsole genutzt werden kann. Darüber hinaus wirbt Tesla mit einem 960-Watt-Audiosystem mit 22 Lautsprechern und aktiver Geräuschunterdrückung.

Neuer E-Antrieb für mehr Reichweite & Leistung

Das Update von Model S und Model X umfasst auch einen verbesserten elektrischen Antriebsstrang mit mit aktualisierter Batterietechnologie für die angebotenen Versionen mit großer Reichweite sowie das neue Top-Modell „Plaid“. Tesla verspricht „unübertroffene Leistung, Reichweite und Effizienz“. Die neue Thermoarchitektur für die Batteriemodule und -packs ermögliche ein schnelleres Laden und unter allen Bedingungen mehr Leistung und Ausdauer.

In Deutschland wird das neue Model S in der Version „Maximale Reichweite“ mit zwei Motoren und Allradantrieb zum Preis ab 87.970 Euro vertrieben, das ausgelaufene Modell wurde zuletzt ab 81.990 Euro angeboten. Das Model S Maximale Reichweite schafft laut Tesla gemäß der US-Norm EPA mit einer Ladung 663 Kilometer, beschleunigt in 3,2 Sekunden von null auf Hundert und erreicht 250 km/h (zuvor: 3,8 Sek., 250 km/h). Das kommende Model S Plaid mit drei Motoren ist ab 117.970 Euro zu haben, dafür geht es mit einer Reichweite von 628 Kilometer in 2,1 Sekunden auf Tempo 100 und weiter bis 320 km/h. Das mindestens 140.970 Euro teure Model S Plaid+ fährt über 840 Kilometer am Stück, beschleunigt in unter 2,1 Sekunden auf 100 km/h und fährt 320 km/h schnell.

Für das neue Model X „Maximale Reichweite“ mit 580 Kilometer Reichweite und einer Beschleunig via Allradantrieb von null auf Hundert in 3,9 Sekunden sowie 250 km/h Höchstgeschwindigkeit werden 96.970 Euro fällig (zuvor: 90.990 Euro, 4,6 Sek., 250 km/h). Das ab 117.970 Euro kostende Model X Plaid fährt 547 Kilometer mit einer Ladung, Tempo 100 ist mit den drei Motoren in 2,6 Sekunden erreicht, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 262 km/h. Als Plaid+ wird das Model X nicht angeboten.

Produziert werden das neue Model S und Model X in der Version Maximale Reichweite laut Tesla ab dem ersten Quartal 2021. Model S Plaid, Model S Plaid+ und das Model X Plaid werden zum Ende des Jahres erwartet.