Škoda produziert seit Ende 2020 sein neues Elektro-SUV Enyaq iV in Serie. Mit dem Enyaq Sportline iV verstärkt in diesem Jahr eine traditionelle Modellvariante des tschechischen Autobauers das Modellangebot. Die in drei Motorvarianten erhältliche Ausführung verfügt unter anderem über schwarze Karosserie-Applikationen, große Leichtmetallräder und ein tiefergelegtes Sportfahrwerk. Im Innenraum finden sich Sportsitze, ein dreispeichiges Leder-Multifunktions-Sportlenkrad und Dekoreinlagen in Carbon-Optik.

Der Enyaq Sportline iV 60 nutzt einen 132 kW (180 PS) starken Elektromotor an der Hinterachse für ein Drehmoment von 310 Nm. Die Batterie mit einer Kapazität von 62 kWh ermöglicht laut Škoda eine Reichweite von mehr als 400 Kilometern im WLTP-Testzyklus. Im Enyaq Sportline iV 80, der mit der größeren 82-kWh-Batterie über 520 Kilometer weit kommt, leistet der Heckmotor 150 kW (204 PS). Über dieses Akkupaket verfügt auch der später kommende Enyaq Sportline iV 80x: Mit seinem zweiten E-Motor besitzt er Allradantrieb, leistet 195 kW (265 PS) und mobilisiert ein Drehmoment von 425 Nm. Die Reichweite des Enyaq Sportline iV 80x beträgt 500 Kilometer im WLTP-Zyklus.

Das serienmäßige Sportfahrwerk der Sportline-Versionen sorgt an der Vorderachse für eine Tieferlegung um 15 Millimeter und an der Hinterachse um 10 Millimeter. Die Höchstgeschwindigkeit erreichen alle drei Motorvarianten bei 160 km/h. Mit glänzend schwarzen Elementen soll der Enyaq iV in der Sportline-Version dynamischer wirken, diese finden sich beim Kühlergrill, den Fensterrahmen, der Dachreling und dem Diffusor im Heckstoßfänger. Außerdem sind der Markenschriftzug und die Plaketten an der Heckklappe in Schwarz gehalten. Die Seitenschweller sind in Wagenfarbe ausgeführt. Dazu verfügt der Enyaq Sportline iV über eine spezifische Frontschürze und Sportline-Embleme an den vorderen Kotflügeln. Hinzu kommen glanzgedrehte Leichtmetallräder in 20- oder 21-Zoll-Ausführung.

Škoda rüstet den Enyaq Sportline iV serienmäßig mit Voll-LED-Matrix-Scheinwerfern aus. Im Innenraum bietet das Modell überwiegend in Schwarz gehaltene Bezüge und Dachhimmel. Es wurden außerdem Dekorleisten in Carbon-Optik an der Instrumententafel und in den Türverkleidungen verbaut. Der schwarze Bezug der Instrumententafel verfügt über graue Kontrastnähte und besteht aus synthetischem Leder. Die Fußmatten kommen in Grau daher.

Zum Umfang des Enyaq Sportline iV zählen auch schwarze Sportsitze mit integrierten Kopfstützen. Die Sitzbezüge bestehen aus Mikrofaser und verfügen über graue Keder. Das Leder-Multifunktions-Sportlenkrad mit drei Speichen zählt zur Serienausstattung. Es bietet über Tasten und Rändelrädchen die Möglichkeit, Fahrzeugfunktionen zu steuern. Der mit Leder bezogene Lenkradkranz trägt graue Kontrastnähte, die untere Speiche ziert eine Plakette mit dem Sportline-Schriftzug. Die Pedalabdeckungen sind in Aluminiumoptik ausgeführt.

Preise für den Enyaq mit Sportline-Paket hat Škoda noch nicht verraten. Das aktuelle Grundmodell der Baureihe kostet ab 38.850 Euro.