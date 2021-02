VW erhöht laut einem Medienbericht Anfang März die Preise, zuletzt war dies in Deutschland im Mai letzten Jahres der Fall gewesen. Begründet wird dies nach Informationen des Handelsblatt wie in den Jahren zuvor mit der Inflation. 2021 komme allerdings erstmals eine Umweltkomponente hinzu, die die Preise bei den VW-Modellen unterschiedlich stark steigen lasse.

„Konkretisierend erhöhen sich die Preise über Modelle und Motor-Getriebe-Varianten um durchschnittlich 1,5 Prozent“, heißt es in einem Schreiben des VW-Konzerns an seine Händler, aus dem die Wirtschaftszeitung zitiert. Die vorherige Preissteigerung im Mai 2020 habe bei zwei Prozent gelegen. Dieses Mal solle beispielsweise der Kleinwagen up! um 1,2 Prozent teurer werden, für den Passat betrage der Aufschlag 1,7 Prozent.

Zu der Umweltkomponente steht in dem Schreiben von VW an seine deutschen Händler: „Mit der konsequenten Umsetzung des ‚Volkswagen Way to Zero‘ erfolgt die Preisanpassung erstmalig CO2-orientiert.“ Konkret soll das bedeuten, dass die Preiserhöhung umso höher ausfällt, je mehr Kohlendioxid ein einzelnes Modell ausstößt. „Way to Zero“ heißt Volkswagens Strategie, mit der der Konzern bis zum Jahr 2050 zu einem CO2-neutralen Unternehmen werden will.

Volkswagen wollte auf Anfrage des Handelsblatt keine Details zu der geplanten nächsten Preiserhöhung liefern. Händler erwarten dem Bericht zufolge, dass große und schwere Fahrzeuge am stärksten betroffen sein werden. „Bei den großen Verbrennermodellen rechnen wir mit bis zu vier Prozent“, wird ein Händler aus Süddeutschland zitiert. E-Modelle würden zulasten von Diesel- und Benzinfahrzeugen bevorzugt. Volkswagen habe die modifizierten Preislisten aber noch nicht vollständig vorgelegt.

Die neuen Elektroautos der Marke VW wie der Kompaktwagen ID.3 und das SUV ID.4 baut das Unternehmen erstmals CO2-neutral. Sie würden daher entsprechend der Kohlendioxid-Orientierung von größeren Preiserhöhungen ausgenommen, so das Handelsblatt. Ob das tatsächlich der Fall ist, wird sich im März zeigen.

VW setzt verstärkt auf lokal emissionsfreie Elektroautos, um die in der EU und anderen Ländern künftig strengeren Emissionsvorgaben zu erreichen. Die Wolfsburger haben also Interesse daran, Stromer interessanter als Verbrenner zu machen. Im ersten Monat des neuen Jahres wurden in Deutschland trotz des stark rückläufigen Gesamtmarkts bereits gut dreimal so viele E-Autos ausgeliefert wie im Januar des Vorjahres. VW-Vertriebsvorstand Klaus Zellmer wertet das als Bestätigung der bisherigen Strategie: „Unsere E-Mobilitäts-Offensive nimmt weiter Fahrt auf“, sagte er.