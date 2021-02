Volvo-Chef Håkan Samuelsson hat den schwedischen Premium-Anbieter früher als andere etablierte Marken auf Kurs in Richtung Elektromobilität gebracht. Er kann sich vorstellen, in zehn Jahren nur noch Elektroautos zu verkaufen. Schon zuvor will Volvo exklusiv elektrifizierte Pkw anbieten, also voll- oder teilelektrische Stromer. Als große Herausforderung im Markt sieht Samuelsson die mangelhafte Ladeinfrastruktur – hier sei die Politik gefragt, aber auch etwa Ölkonzerne sollten in Ladestationen investieren.

2025 soll die Hälfte der weltweit von Volvo verkauften Fahrzeuge mit reinem E-Antrieb fahren. In diesem Jahr soll der Anteil an elektrifizierten Modellen bei 20 Prozent liegen – die meisten davon werden teilelektrische Pkw sein, da es mit dem XC40 Recharge erst seit Oktober 2020 ein nur mit Strom betriebenes Auto der Marke gibt. In den kommenden Jahren sind diverse weitere Elektroautos geplant – allerdings müssten diese von den Kunden auch entsprechend nachgefragt werden, so Samuelsson.

„In dem Plan für unseren Produktzyklus sind Modelle, mit denen wir unsere Verkäufe zur Hälfte mit Elektroautos bestreiten können. Das treiben wir voran“, sagte der Volvo-Boss im Gespräch mit Autocar. „Schwieriger vorherzusagen ist, ob die Kunden sich für diese Autos entscheiden werden, oder ob sie bei Plug-in-Hybriden und konventionellen Fahrzeugen bleiben.“

Samuelsson merkte an, dass ihn der aktuell beschleunigte Wandel hin zu Elektroautos zuversichtlich stimme. Was er nicht beeinflussen könne sei die für weiteres Wachstum erforderliche Ladeinfrastruktur, hier müsse die Politik aktiv werden und investieren. Elektroautos bräuchten Schnelllademöglichkeiten entlang viel befahrener Straßen. Dort seien bis Mitte des Jahrzehnts Lösungen nötig, damit Volvo zu diesem Zeitpunkt wie vorgesehen 50 Prozent seiner Verkäufe mit E-Autos realisieren kann. Der Volvo-Chef glaubt, dass der steigende Bedarf an modernen Ladestationen ein interessantes neues Geschäftsfeld ist: „Die großen Ölkonzerne sollten daran interessiert sein, die Nummer eins beim Laden zu werden, da das zukünftig die neue Art des Tankens sein wird.“

Ebenfalls wichtig für den Durchbruch von Elektroautos ist laut dem schwedischen Automanager, dass die Politik Strom nicht zu stark besteuert. Die Energiekosten seien „wirklich wichtig“, um die Elektrifizierung von Autos voranzubringen. Niedrige Stromkosten sind nach Ansicht von Samuelsson ein wesentlicher Treiber der Elektromobilität: „Wenn die Regierungen die Elektrifizierung wirklich vorantreiben wollen, dann halte ich sie dazu an, der Versuchung von höheren Steuern für Strom zu widerstehen.“