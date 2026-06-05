Shell Recharge meldet 16 neue Lade-Standorte in Baden-Württemberg

Shell Recharge erweitert die „ultraschnelle“ Ladeinfrastruktur in Baden-Württemberg um 16 Standorte. Die neuen Schnellladesäulen bieten Ladeleistungen von bis zu 400 kW. Sie stehen an Shell-Standorten sowie in Zusammenarbeit mit Rewe und Penny.

Der Shell-Schnellladehub in Walldorf im Rhein-Neckar-Kreis bietet 12 Ladepunkte mit bis zu 400 kW. Weitere Shell-Standorte befinden sich unter anderem in Bondorf, Renningen, Leinfelden-Echterdingen, Fellbach, Bopfingen, Freiberg am Neckar und Calw. Dort reichen die Ladeleistungen je nach Standort von bis zu 150 kW bis zu 300 kW.

An Rewe-Standorten kommen Ladepunkte in Murrhardt, Bad Wimpfen, Sulzfeld und Kenzingen hinzu. Penny-Standorte sind Weinheim, Oberderdingen, Waghäusel und Umkirch. Die Zahl der Ladepunkte reicht dort je nach Standort von 2 bis 8.

Baden-Württemberg weise einen E-Pkw-Anteil von 7,2 Prozent auf und liege damit 0,8 Prozent über dem Bundesdurchschnitt, erklärt Shell. In Stuttgart liege der Anteil von Pkw mit Batterie-Antrieb bei rund 13 Prozent. Der Ölmulti betreibt in Baden-Württemberg eigenen Angaben zufolge 93 Standorte mit 342 Ladepunkten.

„Baden‑Württemberg gehört zu den innovativsten Regionen Deutschlands. Mit den neuen Ultraschnellladern schaffen wir eine Infrastruktur, auf die sich E-Autofahrer verlassen können“, sagt Florian Glattes, Leiter des Shell-Tankstellengeschäftes in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In ganz Deutschland betreibt Shell derzeit rund 2200 Schnellladepunkte.