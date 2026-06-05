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Shell Recharge meldet 16 neue Lade-Standorte in Baden-Württemberg

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Bild: Shell

Shell Recharge erweitert die „ultraschnelle“ Ladeinfrastruktur in Baden-Württemberg um 16 Standorte. Die neuen Schnellladesäulen bieten Ladeleistungen von bis zu 400 kW. Sie stehen an Shell-Standorten sowie in Zusammenarbeit mit Rewe und Penny.

Der Shell-Schnellladehub in Walldorf im Rhein-Neckar-Kreis bietet 12 Ladepunkte mit bis zu 400 kW. Weitere Shell-Standorte befinden sich unter anderem in Bondorf, Renningen, Leinfelden-Echterdingen, Fellbach, Bopfingen, Freiberg am Neckar und Calw. Dort reichen die Ladeleistungen je nach Standort von bis zu 150 kW bis zu 300 kW.

An Rewe-Standorten kommen Ladepunkte in Murrhardt, Bad Wimpfen, Sulzfeld und Kenzingen hinzu. Penny-Standorte sind Weinheim, Oberderdingen, Waghäusel und Umkirch. Die Zahl der Ladepunkte reicht dort je nach Standort von 2 bis 8.

Baden-Württemberg weise einen E-Pkw-Anteil von 7,2 Prozent auf und liege damit 0,8 Prozent über dem Bundesdurchschnitt, erklärt Shell. In Stuttgart liege der Anteil von Pkw mit Batterie-Antrieb bei rund 13 Prozent. Der Ölmulti betreibt in Baden-Württemberg eigenen Angaben zufolge 93 Standorte mit 342 Ladepunkten.

„Baden‑Württemberg gehört zu den innovativsten Regionen Deutschlands. Mit den neuen Ultraschnellladern schaffen wir eine Infrastruktur, auf die sich E-Autofahrer verlassen können“, sagt Florian Glattes, Leiter des Shell-Tankstellengeschäftes in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In ganz Deutschland betreibt Shell derzeit rund 2200 Schnellladepunkte.

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Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

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