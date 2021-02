Kritiker der Elektromobilität warnen immer wieder vor dem vermeintlich höheren Brandrisiko bei teil- und vollelektrischen Autos. Laut Experten geht vom E-Antrieb jedoch keine größere Gefahr als von Verbrenner-Systemen aus, das belegen unter anderem Brand- und Löschversuche der Dekra. Trotzdem verweigert nun eine Tiefgarage im bayerischen Kulmbach Elektroautos die Zufahrt. Es ist nicht die erste, ein Trend ist bisher aber nicht erkennbar.

Im vergangenen September ging in dem Kulmbacher Parkhaus ein Auto in Flammen auf, was rund 200.000 Euro Schaden verursachte und eine monatelange Sanierung nötig machte. Nun öffnete die Tiefgarage wieder ihre Schranken – allerdings nicht für Autos mit einem Elektro- oder Hybridantrieb, für sie gilt künftig ein Einfahrtverbot. Dabei handelte es sch bei dem Auto, das Feuer fing, um ein älteres Modell mit klassischem Verbrennungsmotor und nicht etwa ein Elektro- oder Hybridfahrzeug.

Elektroautos brennen zwar nicht sonderlich oft, sie verhalten sich bei Feuer jedoch anders als herkömmliche Fahrzeuge. Zum Löschen wird regelmäßig viel Wasser benötigt, zudem können sich die Akkus in den Batteriepaketen über Stunden oder Tage hinweg immer wieder neu entzünden. Einige Einsatzkräfte verwenden deshalb spezielle Wasser-Container, in denen sie Elektroautos versenken. Diese passen jedoch nicht in alle Tief- oder Parkgaragen.

„Die Feuerwehr kann solche Fahrzeuge nicht löschen, sondern muss sie ausbrennen lassen. Auch ist die Tiefgarage nicht ausreichend hoch genug, um brennende Autos mit schwerem Gerät herauszuziehen“, erklärte Michael Kuhnlein vom Kulmbacher Tiefbauamt dem Newsportal inFranken.de. Die Verantwortlichen sorgen sich, dass Lithium-Batterien von E-Autos nur mit Löschwasser gekühlt werden können und mehrere Tage weiter brennen. „Dieses Problem war uns vorher nicht bewusst“, ergänzte der Leiter des Tiefbauamts Ingo Wolfgramm.

Dass E-Autos nicht mehr in das Kulmbacher Parkhaus dürfen, liegt also nicht daran, dass ein solches Fahrzeug den Brand verursacht hat, es handelt sich nach den Worten von Kuhnlein vielmehr um eine schon länger fällige Vorsichtsmaßnahme. Eine gewisse Zeit lang halte der Stahlbeton Hitze aus, erklärte er – bei zu viel Hitze platze aber der Beton weg, das Eisen schmelze und es bestehe Einsturzgefahr. In dem Brandschutzgutachten sei ein Verbot für potenziell länger brennende Stromer bei der ursprünglichen Planung der Tiefgarage nicht erwähnt gewesen, das hat man jetzt nachgeholt.

Auch im schwäbischen Leonberg nahe Stuttgart im Parkhaus Altstadt sind alternative Antriebe laut aktuellen Berichten nicht mehr willkommen. „Aus brandschutzrechtlichen Gründen ist momentan die Zufahrt ins Parkhaus Altstadt für E- und Hybridfahrzeuge nicht gestattet“, so die Erklärung. Ob es in weiteren Parkhäusern ein Verbot von Elektro- und Hybridautos geben wird, bleibt abzuwarten.

Konzeption der Garage entscheidend

Der leitende Branddirektor der Stadt München Peter Bachmeier sagte auf Anfrage des Portals PCWelt.de zu dem Parkhaus-Verbot für E-Autos in Kulmbach: „Es können auch Elektrofahrzeuge gelöscht werden; schwieriger als Dieselfahrzeuge aber sicherer als etwa Gasfahrzeuge.“ Seitens der Branddirektion München gebe es keine Überlegungen, baurechtskonforme Garagen für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben zu sperren. „Der mögliche Einsatzerfolg ist nicht abhängig von der Antriebsart der Fahrzeuge, sondern von der Konzeption der Garage“, erläuterte Bachmeier. So müssten auch Elektrofahrzeuge nach einem Brand aus einer Garage entfernt werden können. Dazu geeignetes Hebegerät gebe es aber.

Bachmeier ist der Meinung, dass das Versenken eines E-Autos in einem Container mit Wasser nicht immer zwingend nötig ist. „E-Fahrzeuge können gelöscht werden (mit viel Wasser), anschließend können sie von einem Abschleppunternehmen ins Freie gezogen und anschließend an einem sicheren Ort platziert werden“, so der Münchner Branddirektor. Das Versenken des Fahrzeugs in einer mit Wasser gefüllten Mulde sei in der Regel entbehrlich, es verursache zudem kontaminiertes Wasser.