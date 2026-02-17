Brandrisiko: Mercedes tauscht laut Bericht Batterien von EQA und EQB

Mercedes-Benz startet laut dem Portal MB Passion in Deutschland den Austausch der Hochvoltbatterien bei betroffenen Modellen der Elektroautos EQA und EQB. Der Hersteller hat demnach die Werkstätten bereits informiert. Ein Rückruf durch das Kraftfahrt-Bundesamt solle in Kürze folgen, parallel würden die betroffenen Kunden schriftlich benachrichtigt.

Betroffen sind dem Bericht zufolge EQA– und EQB-Modelle, die bislang mit Batterien des Lieferanten Farasis ausgestattet waren und deren Software-Lösungen das Ladeverhalten nur eingeschränkt regulierten, um ein potenzielles Brandrisiko zu minimieren. Die bisherigen Maßnahmen durch eine Aktualisierung der Software des Batteriemanagementsystems sollen intern ausschließlich als Übergangslösung gegolten haben, nicht als technische Endlösung.

Der geplante Batterietausch der betroffenen Modelle EQA 250+ und EQB 250+ mit 70,5‑kWh-Akkupaket soll in den Werkstätten jeweils etwa acht Stunden Zeit in Anspruch nehmen. Das komplette Batteriepaket werde ausgebaut und durch eine neue Einheit ersetzt, heißt es. Welcher Hersteller die neuen Energiespeicher liefert, ist nicht bekannt.

Die Maßnahme in Deutschland folgt auf das Vorgehen in China und den USA, wo Mercedes-Benz den Batterieaustausch bereits bekannt gegeben und teils schon durchgeführt hat. „Für betroffene Fahrer bedeutet dies, dass die bisherige Einschränkung der Reichweite und Ladeleistung durch Software bald durch einen vollständigen Austausch der Hochvoltbatterie ersetzt wird“, erklärt MB Passion.

Laut einem früheren Bericht unter Berufung auf das deutsche Kraftfahrt-Bundesamt sind weltweit insgesamt 33.705 Fahrzeuge der Baujahre 2021 bis 2024 betroffen, davon 3119 in Deutschland. „Kurzschluss in der Hochvolt-Batterie kann zum Brand führen“, heißt es dazu in der Rückrufdatenbank der Behörde. In den USA gab es in diesem Zusammenhang wohl schon einige Fahrzeugbrände. In der KBA-Rückrufdatenbank steht, der Mercedes-Benz AG seien „vereinzelte Sachschäden bekannt“.