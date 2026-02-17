Brandrisiko: Mercedes tauscht laut Bericht Batterien von EQA und EQB

Mercedes-Benz startet laut dem Portal MB Passion in Deutschland den Austausch der Hochvoltbatterien bei betroffenen Modellen der Elektroautos EQA und EQB. Der Hersteller hat demnach die Werkstätten bereits informiert. Ein Rückruf durch das Kraftfahrt-Bundesamt solle in Kürze folgen, parallel würden die betroffenen Kunden schriftlich benachrichtigt.
Betroffen sind dem Bericht zufolge EQA– und EQB-Modelle, die bislang mit Batterien des Lieferanten Farasis ausgestattet waren und deren Software-Lösungen das Ladeverhalten nur eingeschränkt regulierten, um ein potenzielles Brandrisiko zu minimieren. Die bisherigen Maßnahmen durch eine Aktualisierung der Software des Batteriemanagementsystems sollen intern ausschließlich als Übergangslösung gegolten haben, nicht als technische Endlösung.
Der geplante Batterietausch der betroffenen Modelle EQA 250+ und EQB 250+ mit 70,5‑kWh-Akkupaket soll in den Werkstätten jeweils etwa acht Stunden Zeit in Anspruch nehmen. Das komplette Batteriepaket werde ausgebaut und durch eine neue Einheit ersetzt, heißt es. Welcher Hersteller die neuen Energiespeicher liefert, ist nicht bekannt.
Die Maßnahme in Deutschland folgt auf das Vorgehen in China und den USA, wo Mercedes-Benz den Batterieaustausch bereits bekannt gegeben und teils schon durchgeführt hat. „Für betroffene Fahrer bedeutet dies, dass die bisherige Einschränkung der Reichweite und Ladeleistung durch Software bald durch einen vollständigen Austausch der Hochvoltbatterie ersetzt wird“, erklärt MB Passion.
Laut einem früheren Bericht unter Berufung auf das deutsche Kraftfahrt-Bundesamt sind weltweit insgesamt 33.705 Fahrzeuge der Baujahre 2021 bis 2024 betroffen, davon 3119 in Deutschland. „Kurzschluss in der Hochvolt-Batterie kann zum Brand führen“, heißt es dazu in der Rückrufdatenbank der Behörde. In den USA gab es in diesem Zusammenhang wohl schon einige Fahrzeugbrände. In der KBA-Rückrufdatenbank steht, der Mercedes-Benz AG seien „vereinzelte Sachschäden bekannt“.
Kommentare
Micha meint
Viel zu spät und zu intransparent, aber dennoch wichtiges Signal für alle BEV-Besitzer und -Interessenten. Es darf nämlich nicht sein, dass man als Kunde plötzlich mit deutlich schlechterer Performance leben muss, die der Zellhersteller zu verantworten hat, vom weiter bestehenden Brandrisiko mal abgesehen.
Jörg2 meint
Micha
So, wie bei allen anderen Zukaufkomponenten, wird zugeliefert, was bestellt wurde. Die Finalproduzenten, wissen was sie brauchen, was sie bezahlen können (um die Stückkosten zu halten).
Im Bereich „Autoakku“ hat Mercedes intern ausreichend Kompetenz um zielgenau das Pflichtenheft zu formulieren und beim Wareneingang dessen Einhaltung abzugleichen.
Da hier ein Serienaustausch erfolgt, schein es keine Produktionsstreuung zu sein.
Will sagen: Ich halte es für möglich, dass Mercedes hier der Auslöser ist (Pflichtenheft).
Mäx meint
Wie soll ich mir das vorstellen?
Im Mercedes Pflichtenheft steht dann in etwa drin:
Pflicht: Defekt des Batteriepack nach wenigen Jahren, sodass über Software Ladeleistung und Reichweite reduziert werden können, damit ein neues Fahrzeug für den Kunden sinnvoll erscheint
Optional: Grund so gravierend (z.B. Brandgefahr), dass Austausch des Packs alternativlos
Mercedes wird sich da schön abgesichert haben und genau die Garantiebedingungen weitergegeben haben, die man selbst gibt.
Eventuell wird man sogar Folgeschäden (abgebranntes Haus) zur Bedingung gemacht haben.
Der Hersteller hat ja entsprechend Warenausgangstests zu machen und steht am Ende dafür gerade mit seiner gegebenen Garantie (wie umfangreich die dann ist wissen nur die beiden Parteien aber Mercedes wird da wenig auf eigene Kappe nehmen).
Ich sehe da wenig Schuld auf Seiten Mercedes und viel Schuld auf Seiten Zulieferer.
Die Kommunikation und das Verhalten in der ganzen Sache hat Mercedes dann aber gründlich selber verkackt.
Dagobert meint
Jörg, Mercedes-Benz schreibt das Lastenheft – Darauf formuliert dann der Zulieferer das Pflichtenheft.
Lastenheft (OEM-Seite, z. B. Mercedes-Benz)
→ beschreibt Erwartung und Zweck.
Pflichtenheft (Zulieferer)
→ beschreibt technische Realisierung.
Norbert Rest meint
Das hätte man auch schneller kommunizieren können, aber anscheinend muß der Druck erst richtig groß werden, um zu wirken. Meinerseits wurde dadurch bereits auf die Bestellung des CLA verzichtet, und es wird definitiv auch so bleiben! Das bisherige Verhalten von Mercedes war einfach nur unterirdisch!
Andre meint
Bei mir auch: kein BEV von Mercedes, weil die Kunden erstmal veräppelt werden sollten:
– Kapazitätsreduzierung
– Ladezeiten massiv verlängert
Fein damit gewartet, bis die Autos aus der Gewährleistung waren.
Dann die Beschwichtigung von Mercedes, dass die EQA/EQB nicht für Langstrecke konzipiert sind und dadurch den Kunden kein Nachteil entstanden wäre…
Jetzt haben die Kunden in Deutschland geklagt und NUR deswegen hat Mercedes eingelenkt.
Unterirdisch!
Haubentaucher meint
Jetzt zahlt es sich aus, dass man erst wenig Batterieautos verkauft hat. 😊
Mäx meint
Senkt oder steigert das den Wiederverkaufswert? :D