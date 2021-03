Sono Motors hat im neuen Jahr den jüngsten Prototyp seines elektrischen Minivans mit Solarzellen in der Karosserie vorgestellt. Parallel zum derzeit für 2022 geplanten Sion treibt das Münchner Startup die Eignung seiner Solar-Technologie für andere Fahrzeuge und deren geplante Lizenzierung an andere Unternehmen voran. Dabei berät das Startup künftig auch ein Vertreter der Community hinter dem mit zu großen Teilen via Crowdfunding finanzierten Projekt.

Im Sommer 2020 hatte Sono Motors angekündigt, das Unternehmen um einen Beirat zu ergänzen, auch die Community sollte eine Stimme erhalten. Auf die anschließend ausgeschriebene Stelle gingen 170 Bewerbungen ein – über 50 Prozent waren für Sebastian Böttger, den Sono Motors in einem Interview zu seinen Zielen als Beirat befragte. Der 47 Jahre alte Münchner Elektroingenieur und Unternehmer leitet eine Firma für Software-Anwendungen, die unter anderem digitale Dienste für die Automobilbranche entwickelt. Er fährt schon sei 2013 rein elektrisch, hat eine eigene Solaranlage auf dem Dach und betreibt einen inoffiziellen Sono-Blog. Zukünftig will er auch einen Sion fahren, seine Reservierungsnummer ist die 4774.

Böttger setzt sich durchaus kritisch mit Sono Motors auseinander. Er kenne das Projekt beinahe von Anfang an, aus Interesse an dem Konzept habe er 2017 an der ersten Probefahrt teilgenommen. „Dem damaligen Zeitplan und einigen Alleinstellungsmerkmalen des Sion stand ich zu Beginn sehr kritisch gegenüber. Zum Beispiel kamen mir eine Auslieferung im Jahr 2019 und die versprochenen Eigenschaften zu solch einem Preis extrem ambitioniert vor“, erklärte der Beirat. Ihn habe aber „brennend interessiert“, ob das mit der Solar-Integration tatsächlich funktioniert und ob die in Aussicht gestellte Reichweite realisiert wird. Deswegen habe er auch bei den öffentlichen Finanzierungs-Kampagnen mitgemacht. Er sei nach wie vor sehr neugierig, „ob das wirklich funktioniert“.

Als Community-Beirat sei es eine seiner Aufgaben, sehr kritisch zu sein. „Allerdings bin ich sehr viel zufriedener mit der Art und Weise, wie ihr seit der großen Finanzierungs-Kampagne 2019 auftretet und kommuniziert. Das Projekt hat sich seitdem geerdet“, so Böttger im Interview mit Sono Motors. Mittlerweile gebe es einen nachvollziehbaren Projektplan, eine transparente Finanzplanung und konkrete Maßnahmen, um kommende Meilensteine zu erreichen. Änderungen im Zeitplan gebe es bei jedem Projekt, was er daher auch nicht tragisch findet – „solange jeder die Konsequenzen kennt und man auf Anpassungen reagieren kann“. Deswegen wirke er auch darauf ein, die aktuelle Zeitplanung wieder auf die Webseite zu bringen.

„Ich halte das Projekt Sion für richtig und wichtig“

„Ich habe Sono gerne kritisiert – aber im Kern halte ich das Projekt Sion für richtig und wichtig“, unterstrich Böttger. „Die großen OEMs wollten alle Mobilitätsdienstleister sein, davon ist nichts mehr übrig, die Joint Ventures sind alle aufgekündigt oder verkauft. Autos werden wieder größer und teurer. Seit 15 Jahren wollen unsere OEMs Geld mit digitalen Services verdienen, aber mehr als kostenpflichtige Karten-Updates kamen nicht dabei raus. Der Sion bietet hier neue Ideen, und es lohnt sich, den Weg dafür freizumachen.“

Böttger hat speziell das Gelingen der Solartechnik des Sion im Auge: Er sei gespannt, wieviel Strom dadurch wirklich erzeugt werden kann. „Damit meine ich im echten Fahrzeug mit Straßenzulassung unter alltäglichen Bedingungen und nicht nur auf dem Papier.“ Kritisch sieht der Community-Beirat nach wie vor den immer noch „ambitionierten“ Zeitplan und das damit verbundene Budget. Manche Probleme könne man zwar mit innovativen Ideen bekämpfen, andere wiederum aber nur mit Zeit und/oder Geld. Das Gute sei, dass es Sono schaffe, mehr und mehr Leute anzuheuern, die solche Risiken beherrschbar machen.

Ein besonders Lob sprach Böttger der Motivation des Teams aus: Alle, mit denen der bisher Kontakt gehabt habe, stünden voll hinter dem Projekt und setzten sich so gut es geht ein. Außerdem bewundere er die Bereitschaft, Dinge anders anzupacken – trotz des Risikos, dass es vielleicht nicht klappt. „Sono möchte nicht einfach ein Auto bauen und dabei so viel Profit wie möglich machen. Es geht darum, ein nachhaltiges Unternehmen aufzubauen, das einen wertvollen Beitrag im Kampf gegen die Erderwärmung leisten möchte“, sagte Böttger.

Als Repräsentant der Sono-Motors-Community wolle Böttger vor allem, dass es der Sion auf die Straße schafft. Daneben habe er sich drei weitere große Ziele gesteckt: „Transparenz steht für mich klar an erster Stelle. Einmal in Richtung des Unternehmens, um die Erwartungshaltung der Community adäquat zu vertreten, andererseits auch in Richtung der Community, um Verständnis für das ein oder andere Thema zu wecken. Informationen müssen transparent und nachvollziehbar aufbereitet sein, damit jeder weiß, wie weit es der Sion noch zur Serienreife hat, und es hier keine Spekulationen gibt. Hier sind wir auf einem guten Weg und probieren neue Formate aus, beispielsweise den ‚Live-Check‘ vom neuen Prototyp als Video, oder auch einfach bewährte Werkzeuge wie die sonntäglichen Sono News auf meinem Blog.“

Zudem brauche die Community langfristig eine echte Struktur – „ein Team, nicht nur einen einzelnen Beirat“. Dazu werde Böttger zum Beispiel bald eine interaktive Karte wieder aufleben lassen, in der sich jeder Reservierer eintragen und mit anderen vernetzen kann. Abschließend betonte der Community-Vertreter das Thema Vertrauen: Aktuell habe er das Vertrauen von Sono Motors sowie das der Community. „Das ist zumindest mein aktueller Eindruck. Schon jetzt schreiben mir viele Menschen völlig unverblümt ihre Meinung und das erachte ich als ein gutes Zeichen. Solange das so bleibt, kann ich meine neue Rolle sehr gut ausfüllen. Das möchte ich bewahren. In einer perfekten Zukunft sitzen irgendwann alle in einem Sion, der mit dem Feedback der Community besser und besser wurde – und ich konnte dabei helfen.“