Der Volkswagen-Konzern hat bei seinem ersten „Power Day“ seinen Technologie-Fahrplan für die Bereiche Batterie und Laden bis 2030 präsentiert. Ziel sei es, Komplexität und Kosten der Batterie zu senken und den Bedarf an Batteriezellen über 2025 hinaus absichern. Allein in Europa sollen bis Ende des Jahrzehnts sechs Gigafabriken mit einer Gesamtkapazität von 240 Gigawattstunden (GWh) entstehen. Auch den weltweiten Ausbau des öffentlichen Schnellladenetzes will Volkswagen vorantreiben.

„E-Mobilität ist zu unserem Kerngeschäft geworden. Nun integrieren wir systematisch weitere Stufen in der Wertschöpfungskette. Wir sichern uns langfristig eine Pole-Position im Rennen um die beste Batterie und das beste Kundenerlebnis im Zeitalter der emissionslosen Mobilität“, sagte Volkswagen-Vorstandsvorsitzender Herbert Diess. Die markenübergreifende Verantwortung für den Technologie-Fahrplan trägt der konzerneigene Zulieferer Volkswagen Group Components.

Volkswagen forciert Zellproduktion in Europa

Um den steigenden Bedarf an Batteriezellen abzudecken, treibe man den Aufbau von Produktionskapazitäten in Europa mit voller Kraft voran. „Bis 2030 wollen wir gemeinsam mit Partnern insgesamt sechs Zellfabriken in Europa in Betrieb nehmen und so Versorgungssicherheit garantieren“, erklärte Thomas Schmall, Vorstand für den Geschäftsbereich Technik der Volkswagen AG und Vorstandsvorsitzender der Volkswagen Group Components.

Die neuen Werke sollen im Endausbau Zellen mit einem Energiegesamtwert von 240 GWh pro Jahr produzieren. Damit trage man aktiv dazu bei, die Ziele des Green Deals der Europäischen Union zu erreichen, so Volkswagen. Die ersten beiden Fabriken entstehen im schwedischen Skellefteå und in Salzgitter. Aufgrund des höheren Bedarfs hat Volkswagen entschieden, die bislang geplante Zellproduktion neu aufzustellen. Die Produktion von „Premium-Zellen“ wird in Zusammenarbeit mit dem Startup-Partner Northvolt in der schwedischen Großfabrik „Northvolt Ett“ in Skellefteå konzentriert. Die Produktion dieser Zellen soll 2023 starten und schrittweise auf bis zu 40 GWh Jahreskapazität ausgebaut werden.

Die von Volkswagen betriebene „Gigafabrik“ in Salzgitter soll ab 2025 eine Einheitszelle für das Volumensegment produzieren und Innovationen in Prozess, Design und Chemie entwickeln. Auch Salzgitter soll perspektivisch bis zu 40 GWh pro Jahr fertigen. Die Neuaufstellung soll bessere Skaleneffekte erzielen und die Produktionskomplexität reduzieren. Beide Gigafabriken sollen mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben werden. Für die weiteren Fabriken prüft Volkswagen derzeit mögliche Standorte und Partner.

Kostenreduktion durch Einheitszelle

Volkswagen strebe große Fortschritte beim Batteriesystem mit allen seinen Komponenten bis hin zur Zelle an. „Unser Ziel ist, Kosten und Komplexität der Batterie zu senken und gleichzeitig ihre Reichweite und Performance zu steigern“, sagte Schmall. „Damit wird die E-Mobilität endgültig erschwinglich und zur Hauptantriebstechnologie.“

Neben der geplanten Eigenfertigung soll vor allem die neue Einheitszelle „erhebliche“ Kostenvorteile bringen. Volkswagen will sie ab 2023 einführen und im Jahr 2030 markenübergreifend in bis zu 80 Prozent aller E-Fahrzeuge des Konzerns verbauen. Weitere Einsparungen werden durch eine Optimierung des Zelltyps, neue Produktionsmethoden und „konsequentes Recycling“ anvisiert. Volkswagen will damit die Kosten für Batterien im Einstiegssegment schrittweise um bis zu 50 Prozent und im Volumensegment um bis zu 30 Prozent reduzieren.

„Auch bei der Batterie werden wir unsere Größenvorteile zugunsten der Kunden nutzen. Im Durchschnitt werden wir damit die Kosten für Batteriesysteme auf deutlich unter 100 Euro pro Kilowattstunde senken. Damit wird die E-Mobilität endgültig erschwinglich und zur bestimmenden Antriebstechnologie“, so Schmall.

Integration der Wertschöpfungskette

Neben der Einheitszelle und dem Aufbau der Eigenfertigung umfasst die neue Technologie-Roadmap des Konzerns die Integration weiterer Schritte entlang der Wertschöpfungskette bis zum industriellen Recycling. Gemeinsam mit strategischen Partnern will Volkswagen so den Bedarf an Zellen für seine E-Offensive langfristig absichern.

Neben Kostenvorteilen werden auch Fortschritte bei Speicherkapazität und Schnellladefähigkeit erwartet. Die neue, prismatische Einheitszelle biete zudem die besten Voraussetzungen für den Übergang zur Festkörperzelle – „dem nächsten Quantensprung in der Batterietechnologie, den Volkswagen ab Mitte des Jahrzehnts erwartet“, heißt es. Sowohl bei der Batterie als auch beim Laden setze der Konzern konsequent auf strategische Partnerschaften und einen effizienten Mitteleinsatz.

Ausbau des globalen Schnellladenetzes

Seine Batterie-Offensive flankiert Volkswagen mit einem groß angelegten Ausbau des Schnellladenetzes: Bis 2025 will das Unternehmen im Verbund mit Partnern rund 18.000 öffentliche Schnellladepunkte in Europa betreiben. Das entspreche einer Verfünffachung des Schnellladenetzes gegenüber heute und rund einem Drittel des für 2025 prognostizierten Gesamtbedarfs auf dem Kontinent.

Neben dem 2017 mit anderen Autobauern gegründeten Joint-Venture Ionity sieht Volkswagen weitere Partnerschaften im Bereich Ladeinfrastruktur vor. Gemeinsam mit dem Ölmulti BP will Volkswagen europaweit rund 8000 Schnellladepunkte aufbauen. Die Schnelllader mit 150 kW Ladeleistung sollen an insgesamt 4000 Tankstellen von BP und Aral entstehen, ein Großteil davon in Deutschland und Großbritannien. In Spanien sollen in Kooperation mit dem Stromerzeuger Iberdrola vor allem die Hauptverkehrsachsen erschlossen werden. In Italien will Volkswagen mit dem Energiekonzern Enel kooperieren, um das Schnellladenetz sowohl an Autobahnen als auch im städtischen Raum auszubauen. Für das Gesamtprogramm in Europa will Volkswagen bis 2025 circa 400 Millionen Euro aufwenden, weitere Umfänge werden von externen Partnern getragen.

Auch in den USA und China will Volkswagen das öffentliche Schnellladenetz ausbauen. Mit dem 2017 ins Leben gerufenen Unternehmen Electrify America plant der Konzern bis Ende des Jahres rund 3500 Schnellladepunkte in Nordamerika. In China sieht Volkswagen über das Joint-Venture CAMS insgesamt 17.000 Schnellladepunkten bis 2025 vor.

E-Auto als Teil des Energiesystems

Das Elektroauto will Volkswagen künftig in private, geschäftliche und öffentliche Energiesysteme integrieren. Regenerativer Strom aus der Solaranlage soll dann im Fahrzeug gespeichert und bei Bedarf wieder in das Hausnetz zurückgespeist werden können. „Damit machen sich Kunden nicht nur unabhängiger vom öffentlichen Stromnetz, sondern sparen auch Kosten und CO2“, verspricht das Unternehmen. Modelle auf Basis des konzerneigenen Elektro-Baukastens „MEB“ sollen diese Technologie ab 2022 unterstützen. Volkswagen will außerdem ein Gesamtpaket mit allen Modulen und digitalen Diensten anbieten – „von der bidirektionalen Wallbox bis zum Energiemanagement“. Die Technologie soll zudem bald im größeren Maßstab zum Einsatz kommen, etwa in Wohnanlagen, Unternehmen oder im allgemeinen Stromnetz.