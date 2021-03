Die Elektro-Version des Opel Zafira Life gibt es nun auch in einer Ausführung speziell für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. In der neuen Variante des Umbauspezialisten AMF-Bruns verwandelt sich der Zafira-e Life in ein behindertengerechtes Fahrzeug mit großem Heckausschnitt für Rollstuhlfahrer.

Bereits den konventionell angetriebenen Opel Zafira Life bietet AMF-Bruns als rollstuhlgerechten Großraum-Van in den zwei Fahrzeuglängen M (4,95 m) und L (5,30 m) an. Nun erweitert der neue Zafira-e Life das Portfolio an entsprechend ausgestatteten Fahrzeugen. Fahrer und Passagiere müssen dabei keine Kompromisse hinsichtlich Reisekomfort, Sicherheit oder Platz eingehen, verspricht Opel. Wie die Diesel-Pendants biete auch die batterieelektrische Variante alle Voraussetzungen für die zertifizierte Umwandlung in ein alltagstaugliches, behindertengerechtes Fahrzeug.

Die im Fahrzeugboden untergebrachte 50-kWh-Batterie sorgt dafür, dass die Passagiere im Innenraum über ebenso viel Platz wie in den Verbrenner-Versionen des Zafira Life verfügen. Zusammen mit der tiefergelegten Bodenwanne beträgt die Innenhöhe im Rollstuhlbereich rund 1420 Millimeter, die Durchfahrthöhe 1500 Millimeter. Die Rollstuhlwanne ist circa 810 Millimeter breit und 1400 (beim Zafira-e Life M) beziehungsweise 1710 Millimeter (Zafira-e Life L) lang.

Eine rutschsichere Rampe am großen Heckausschnitt des Elektro-Vans ermöglicht den einfachen Zugang zum Fahrzeug. Mit Hilfe eines DIN- und ISO-geprüften Personen- und Rollstuhlrückhaltesystems lässt sich der Rollstuhl am Fahrzeugboden befestigen, sodass eine sichere Fahrt gewährleistet ist. Hinzu kommen extra lange Elektrogurte zur vorderen Rollstuhlbefestigung. Eine optionale Kopf- und Rückenstütze erhöht den Schutz weiter. Das zweiteilige System kann individuell für den Rollstuhlfahrer eingestellt werden und lässt sich bei Fahrten ohne Rollstuhl platzsparend zur Karosserie schwenken.

Ist ein Rollstuhlfahrer an Bord, können in erster und zweiter Reihe des modifizierten Zafira-e Life fünf weitere Personen mitfahren. Wird kein Rollstuhlfahrer befördert, lässt sich eine auf Wunsch erhältliche „EasyFlex“-Rampe flach in den Innenraum umlegen. So entsteht zusätzlicher Stauraum für Gepäck sowie Platz für zwei weitere Personen. Mit zwei Dreh-Klappsitzen in der dritten Reihe wird so – unabhängig von der gewählten Fahrzeuglänge – aus dem 5+1- ein vollwertiger 7-Sitzer.

Mit der 50-kWh-Batterie kann der Zafira-e Life gemäß WLTP-Norm bis zu 231 Kilometer weit fahren. Das Akkupaket lässt sich über eine Wallbox zu Hause, Schnelllader unterwegs oder über jede beliebige Steckdose mit Energie versorgen. An einer Schnellladesäule mit 100 kW Gleichstrom lädt die Batterie des Zafira-e Life in 30 Minuten zu 80 Prozent wieder auf. In Deutschland verfügt der Elektro-Van serienmäßig über ein dreiphasiges 11-kW-Bordladegerät.