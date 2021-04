Mercedes-Benz hat sein neues Elektroauto-Flaggschiff vorgestellt: die 5,2 Meter lange, 1,9 Meter breite und 1,5 Meter hohe Luxuslimousine EQS. Mit dem batteriebetriebenen Gegenstück zur S-Klasse definiere man dieses Fahrzeugsegment neu, so die Schwaben. Der CO2-neutral produzierte EQS steht als erstes Modell auf der modularen Architektur für Elektrofahrzeuge der Luxus- und Oberklasse EVA2 (Electric Vehicle Architecture).

Als erste Modelle des EQS kommen im August der EQS 450+ mit 245 kW (333 PS) sowie der EQS 580 4MATIC mit 385 kW (524 PS) auf den Markt. Der EQS 450+ beschleunigt in 6,2 Sekunden von 0 bis 100 km/h, der EQS 580 4MATIC in 4,3 Sekunden. Maximal sind stets 210 km/h möglich. Der Stromverbrauch wird mit kombiniert 20,4-15,7 und 21,8-17,4 kWh/100 km angegeben. Eine zusätzliche „Performance“-Version mit 560 kW (761 PS) ist in Planung. Alle EQS besitzen einen elektrischen Antriebsstrang (eATS) an der Hinterachse, die Versionen mit 4MATIC zusätzlich einen eATS an der Vorderachse. Hinterachslenkung ist Standard.

Mercedes betont den cw-Bestwert des EQS von 0,20, damit sei die E-Limousine das aerodynamischste Serienauto der Welt. Davon profitiere insbesondere die Reichweite. Auch beim Geräuschkomfort gehöre der Wagen zu den Besten, das niedrige Windgeräuschniveau trage dazu maßgeblich bei. Bei der Rekuperation – der Rückgewinnung von Energie beim Verzögern und Bremsen – sei der EQS ebenfalls sehr gut. Es ist eine Verzögerung bis zum Stillstand ohne Betätigung des Bremspedals möglich. Die Verzögerung erfolgt auch auf vorausfahrende Fahrzeuge bis zu deren Stillstand. Die Rekuperation ist mithilfe des „Eco Assistenten“ situationsoptimiert und arbeitet vorausschauend unter Berücksichtigung unter anderem von Verkehrslage oder Topographie. Der Fahrer kann außerdem drei Rekuperationsstufen und die Segelfunktion über Schaltwippen am Lenkrad manuell einstellen.

Mit dem EQS startet bei Mercedes eine neue Batteriegeneration mit höherer Energiedichte. Die größere der beiden verwendeten Batterien hat einen nutzbaren Energieinhalt von 107,8 kWh, die kleinere von 90 kWh. Abhängig von der Größe des Akkupakets und der Fahrzeugausstattung sowie -konfiguration sind Reichweiten von bis 770 Kilometer gemäß der realitätsnahen WLTP-Norm möglich. An Schnellladestationen lässt sich der EQS mit bis 200 kW Gleichstrom füllen. Nach 15 Minuten ist Energie für bis zu weitere 300 Kilometer in den Akkus. Zu Hause oder an langsameren öffentlichen Ladestationen kann mit Hilfe des Bordladegeräts mit bis 22 kW Wechselstrom geladen werden. Hinzu kommen intelligente Ladeprogramme, die je nach Standort automatisch aktiviert werden können, und Funktionen zur Verringerung der Batteriebelastung beim Laden.

Als Highlight im Interieur nennt Mercedes den aufpreispflichtigen „MBUX Hyperscreen“: Die große, gewölbte Bildschirmeinheit zieht sich nahezu von A-Säule bis A-Säule. Drei Bildschirme sitzen unter einem Deckglas und verschmelzen optisch. Mit dem 12,3 Zoll großen OLED-Display für den Beifahrer hat dieser seinen eigenen Anzeige- und Bedienbereich. Mit lernfähiger Software stellt sich MBUX auf den Nutzer ein und unterbreitet ihm personalisierte Vorschläge für Infotainment-, Komfort- und Fahrzeugfunktionen. Für Gepäck stehen im Kofferraum 610 Liter zur Verfügung, mit umgeklappten Sitzen sind es 1770 Liter.

Der EQS besitzt je nach Ausstattung bis zu 350 Sensoren. Diese erfassen Entfernungen, Geschwindigkeiten und Beschleunigungen, Lichtverhältnisse, Niederschlag und Temperaturen, die Belegung von Sitzplätzen ebenso wie den Lidschlag des Fahrers oder die Sprache der Passagiere. Dazu die Entwickler: „Verarbeitet werden diese zahlreichen Informationen von Steuergeräten, die von Algorithmen gesteuert blitzschnell Entscheidungen treffen. Sie sind also sozusagen das Gehirn. Der neue EQS kann seine Fähigkeiten auf Basis neuer Erfahrungen erweitern, denn dank Künstlicher Intelligenz (KI) ist er sehr lernfähig.“

Die Park-Systeme des EQS unterstützen den Fahrer in vielen Bereichen beim Rangieren, mit dem „Remote Park-Assistenten“ kann er das Fahrzeug per Smartphone ein- und ausparken. Zusammen mit der benötigten Sonderausstattung hat der EQS die Technik an Bord, um vollautomatisiert und fahrerlos in entsprechend ausgerüsteten Parkhäusern ein- und auszuparken. Mit der Sonderausstattung „Drive Pilot“ wird das Elektroauto bei hohem Verkehrsaufkommen oder Stausituationen auf geeigneten Autobahnabschnitten zunächst in Deutschland bis 60 km/h hochautomatisiert fahren können.

Die Preise des EQS will Mercedes erst verraten, wenn die Luxuslimousine in etwa drei Monaten zu den Händlern kommt. Unter 100.000 Euro dürfte das neue Vorzeige-Elektroauto der Marke nicht zu haben sein.