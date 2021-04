Mercedes-Benz hat vor Kurzem die Serienversion der Elektro-Luxuslimousine EQS vorgestellt. Nur wenige Tage später wird mit dem EQB einer neuer Kompakt-Stromer der Öffentlichkeit präsentiert. Das kündigten die Schwaben am Tag nach der Weltpremiere des EQS an. Der ebenfalls noch 2021 zu den Händlern kommende EQB wird am 18. April am Vorabend des ersten Pressetages der Auto Shanghai 2021 enthüllt.

Im Vorfeld der Veranstaltung in China veröffentlichte Mercedes ein Teaser-Bild des EQB. Der Premium-Anbieter teilte zudem mit: „Der EQB wird unter anderem mit seinem flexiblen Raumangebot einen neuen Standard in der elektrischen Kompaktklasse setzen. So bietet er Platz für bis zu sieben Insassen oder maximal 1.700 Liter Gepäck“. Nach dem Marktstart in China soll die europäische Version des EQB ab diesem Jahr auch in Europa an Kunden übergeben werden.

EQS und EQB ergänzen das bereits verfügbare Portfolio der Elektroauto-Submarke Mercedes-EQ. Das Programm besteht bisher aus dem kompakten SUV EQA, dem Van EQV sowie dem Mittelklasse-SUV EQC. Als weitere Modelle sind der EQE im Segment der E-Klasse sowie SUV-Versionen von EQE und EQS geplant. EQE und EQS bauen auf der Plattform für Elektrofahrzeuge der Luxus- und Oberklasse EVA2 (Electric Vehicle Architecture) auf. EQC, EQV, EQA und EQB nutzen bestehende Verbrenner-Baureihen als Basis, die nachträglich elektrifiziert werden. Für Mitte des Jahrzehnts sind weitere kompakte und mittelgroße EQ-Elektroautos auf der „Electric first“ MMA-Plattform (Mercedes-Benz Modular Architecture) geplant.

Technische Details zum EQB hat Mercedes noch nicht verraten. Das Angebot dürfte wie beim EQA oder etwas leistungsstärker ausfallen. Der EQA kann zu Beginn ab 47.540,50 Euro in der Version EQA 250 mit 140 kW (190 PS) starkem E-Antrieb und Batterie mit 66,5 kWh nutzbarem Energiegehalt bestellt werden. Von null auf Hundert geht es in knapp neun Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 160 km/h. Der Stromverbrauch liegt kombiniert bei 15,7 kWh/100 km. Die Batterie ermöglich gemäß WLTP-Norm eine Reichweite von 426 Kilometer. Aufladen lässt sich der EQA über sein Bordladegerät mit bis zu 11 kW, an einer AC-Wallbox nimmt das 5 Stunden und 45 Minuten in Anspruch. An öffentlichen DC-Schnellladesäulen kann die Batterie mit 100 kW Ladeleistung in 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent gefüllt werden.