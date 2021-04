Der europäische Herstellerverband ACEA hat eine Auswertung der Verteilung der Antriebsarten bei Neuwagen im ersten Quartal des neuen Jahres veröffentlicht. In der EU waren in Q1 2021 demnach 18,4 Prozent aller neu registrierten Pkw Hybridfahrzeuge ohne externe Möglichkeit zum Aufladen, ihr Anteil verdoppelte sich damit innerhalb eines Jahres fast.

Auch die Nachfrage nach extern aufladbaren Pkw nahm zu: Elektroautos machten 5,7 Prozent aller Neuwagen in der EU aus, Plug-in-hybride Modelle kamen auf 8,2 Prozent der Zulassungen. Die Verkäufe von herkömmlichen Verbrenner-Fahrzeugen gingen weiter zurück, Benziner und Diesel waren zuletzt aber immer noch für 65,4 Prozent des Neuwagen-Marktes verantwortlich.

Die Zahl der neuen Diesel-Pkw ging mit 593.559 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 20,1 Prozent zurück, Selbstzünder kommen damit auf einen Marktanteil von 23,2 Prozent (Q1 2020: 29,9 %). Die Neuzulassungen von Benzin-Autos ließen um 16,9 Prozent von 1,3 Millionen Einheiten in Q1 2020 auf 1,1 Millionen in den ersten drei Monaten 2021 nach. Der Marktanteil von Benzinern ging von 52,3 auf 42,2 Prozent zurück.

Die Registrierungen neuer Elektroautos nahm im ersten Quartal des aktuellen Jahres um 59,1 Prozent auf 146.185 Stück zu. Einen großen Zuwachs gab es vor allem in Deutschland (149,0 %) und Italien (145,6 %), in Spanien wurde dagegen ein Minus von 12,6 Prozent registriert. Plug-in-hybride Pkw wurden 208.389 Mal neu zugelassen, was einem Plus von 175 Prozent entspricht. In Italien legte diese Antriebsart sogar um 445,7 Prozent zu, in Frankreich um 231,4 Prozent und in Deutschland um 195,4 Prozent.

Hybrid-Pkw erreichten im ersten Quartal 2021 erneut den größten Anteil am europäischen Neuwagenmarkt: Von Januar bis März wurden 469.784 solche Fahrzeuge zugelassen, ein Zuwachs um 101,6 Prozent. Das größte Plus ergab sich hier in Italien mit 246,8 Prozent, Frankreich kam auf 135,0 Prozent und Deutschland auf 60,5 Prozent.

Der Verkauf von Erdgas-Fahrzeugen ging in Q1 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in der EU um 10,1 Prozent auf 14.300 Fahrzeuge zurück. Mit Flüssiggas betriebene Fahrzeuge wiesen dagegen ein Plus von 92,7 Prozent auf und erreichten 46.037 Neuzulassungen.