Tesla hat sein Geschäftsergebnis für Q1 2021 veröffentlicht. Der Elektroautobauer aus Kalifornien schaffte in den ersten drei Monaten des neuen Jahres Rekorde bei der Produktion und Auslieferung. Der Umsatz konnte dadurch im Vergleich zum Vorjahresquartal um 74 Prozent auf knapp 10,4 Milliarden Dollar gesteigert werden. Der siebte Nettogewinn in einem Vierteljahr infolge belief sich auf 438 Millionen Dollar. Der Barmittel-Bestand fiel etwas geringer als in Q4 2020 aus, war zuletzt mit 17,14 Milliarden Dollar aber immer noch sehr komfortabel.

Die durchschnittlichen Kosten pro produziertem Fahrzeug habe man noch schneller als zuvor reduzieren können, betont Tesla in der Präsentation zum jüngsten Zahlenwerk. 2017 seien es um die 84.000 Dollar gewesen, dank neuer Produkte und Fabriken sowie einem geringeren Anteil der Oberklasse-Modelle S und X im Verkaufsmix seien die Durchschnittskosten in Q1 2021 bei unter 38.000 Dollar je Fahrzeug gelegen.

Von der großen Limousine Model S und dem Premium-SUV Model X hat Tesla von Januar bis März keine aktuellen Serienfahrzeuge produziert, da die Baureihen derzeit überarbeitet werden. Die verbleibenden Exemplare der auslaufenden Generationen sorgten für 2030 Auslieferungen. Von der Mittelklasse-Limousine Model 3 und dem Mittelklasse-SUV Model Y verließen in den letzten drei Monaten 180.338 Einheiten die Fabriken, 182.847 Exemplare wurden an Kunden übergeben. Unter dem Strich wurden in Q1 2021 180.338 Elektroautos hergestellt und 184.877 ausgeliefert. Im Vorjahreszeitraum waren es noch knapp 103.000 produzierte Stromer und ungefähr 88.400 ausgelieferte Fahrzeuge.

Tesla unterstreicht den anhaltenden Erfolg des seit etwa dreieinhalb Jahren hergestellten Model 3. Diese Baureihe sei zuletzt auch ohne Fabrik im wichtigen europäischen Markt die meistverkaufte Premium-Limousine der Welt gewesen. Tesla glaubt, dass das bisher nur in den USA und China ausgelieferte Model Y in seiner Klasse ebenfalls Marktführer werden kann – „aber auch das weltweit überhaupt meistverkaufte Fahrzeug“. Die neuen Versionen des Model S sollen demnächst starten, zum Zeitplan für das aktualisierte Model X gibt es keine aktuellen Angaben. Der E-Lkw Semi soll in diesem Jahr an erste Kunden übergeben werden.

Die Produktionsrate im chinesischen Werk in Shanghai verbessere sich schnell und der Bau zweier neuer Fabriken in Berlin und Texas mache Fortschritte, so Tesla. Für den deutschen Standort erwartet das Unternehmen mittlerweile einen etwas späteren Start: Statt im Sommer dieses Jahres werde die erste Europa-Fabrik „später 2021“ mit dem Bau und der Auslieferung von Elektroautos beginnen. Bis dahin soll die Zahl der nach Europa importierten Wagen weiter steigen.

Tesla will in den kommenden Jahren bei der Auslieferung von Elektroautos ein jährliches Wachstum von mindestens 50 Prozent erreichen. 2021 hofft der US-Hersteller auf ein noch besseres Ergebnis. Im letzten Jahr hatte Tesla über 500.000 Fahrzeuge gebaut und fast 500.000 Auslieferungen geschafft.