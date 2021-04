Das Center of Automotive Management (CAM) hat die Marktrends bei reinen Batterie- (Battery Electric Vehicle/BEV) und Plug-in-Hybridautos (Plug-in Hybrid Vehicle/PHEV) in den Kernregionen Europa und China in Q1 2021 ausgewertet. Die Neuzulassungen nahmen dort stark zu, China war dabei knapp vor Europa der größte Elektro-Markt. Insgesamt wurden 489.000 E-Fahrzeuge in China neu zugelassen, darunter 408.000 BEV und 81.000 PHEV. Das entspricht fast einer Verfünffachung im Vergleich zum Corona-geprägten Vorjahreszeittraum. Der E-Marktanteil stieg von 3,5 auf 9,6 Prozent.

In Europa (EU + EFTA + UK) wurden im ersten Quartal 452.901 BEV und PHEV neu zugelassen, darunter 202.410 rein batteriebetriebene Fahrzeuge und 250.491 Plug-in-Hybride. Während im Vergleich zum Vorjahreszeitraum der Zuwachs von BEV bei 54,6 Prozent lag, steigerten sich die PHEV-Neuzulassungen um 153,5 Prozent.

Deutschland blieb in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 im weltweiten Vergleich der zweitgrößte Einzelmarkt der Elektromobilität. Auf dem hiesigen Markt verdreifachte sich der Absatz der Plug-in-Hybride im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf rund 78.000 Fahrzeuge. Der Marktanteil der PHEV betrug dabei 11,9 Prozent. Darüber hinaus wurden rund 64.694 batterieelektrische Fahrzeuge zugelassen, wodurch der BEV-Neuzulassungsanteil auf 9,9 Prozent stieg. Somit hat mehr als jedes fünfte Fahrzeug, das im ersten Quartal 2021 in Deutschland zugelassen wurde, einen E-Antrieb (21,7 %).

Frankreich ist in Europa der zweitgrößte Markt für Elektroautos und Plug-in-Hybride mit 61.585 Neuzulassungen. In den ersten drei Monaten 2021 wurden erstmals mehr Plug-in-Hybride als batterieelektrische Fahrzeuge zugelassen. Mit rund 230 Prozent Wachstum war hier auch die stärkste Dynamik in den betrachteten Märkten zu erkennen. In absoluten Zahlen wurden 31.146 PHEV und 30.439 BEV im ersten Quartal in Frankreich neu zugelassen.

In UK verdoppelte sich die Zahl der neuzugelassenen PHEV von 13.745 in Q1 2020 auf 26.613 in Q1 2021. Gesamthaft wurden rund 58.000 BEV und PHEV in den ersten drei Monaten zugelassen. In Norwegen dominierten weiterhin die BEV, wobei der Marktanteil nur leicht auf 52,8 Prozent stieg. Die PHEV konnten ihren Marktanteil um rund 10 Prozentpunkte auf 29,2 Prozent steigern. Damit entfielen in Norwegen zuletzt bereits 82 Prozent der Neuzulassungen auf BEV und PHEV. Nur noch 18 Prozent machten Verbrenner und sonstige Antriebsarten aus.

„China und Europa sind derzeit die Treiber der Elektromobilität. Innerhalb Europas übernimmt Deutschland für die Elektromobilität dabei zunehmend eine Schrittmacherfunktion“, so Studienleiter Stefan Bratzel. „Allerdings ist der stark steigende Anteil von Plug-in-Hybriden bei E-Fahrzeugzulassungen in Deutschland und Europa nicht unkritisch, die vor allem auch durch die Förderkulissen begünstigt wurden. Da sie häufig nicht regelmäßig geladen werden, betragen die realen CO2-Emissionen jedoch nicht selten ein Vielfaches der Normwerte. Die Politik und Automobilhersteller sind gefordert hier Abhilfe zu schaffen.“