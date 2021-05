Der Ausbau der öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge verläuft laut dem Verband der Automobilindustrie VDA in Deutschland weiter viel zu langsam. Das Update des VDA-E-Ladenetz-Rankings zeige, dass der Ausbau in manchen Regionen sehr schleppend vorankommt, während andere Städte und Kommunen aufholen. Aktuell müssten sich in Deutschland im Durchschnitt 17 E-Pkw einen öffentlichen Ladepunkt teilen, die EU empfehle einen Wert von maximal 10.

„Der Ausbau der Ladeinfrastruktur auf öffentlichen Straßen nimmt Fahrt auf. Doch während pro Monat knapp 60.000 E-Pkw in Deutschland neu zugelassen werden, wächst die Anzahl der öffentlich zugänglichen Ladepunkte nur um knapp 1.000 pro Monat. Das reicht nicht“, sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller. „Wir brauchen rund 2.000 neue Ladepunkte pro Monat, damit Kundinnen und Kunden eine gute öffentlich zugängliche Versorgung für ihr E-Auto haben. Hinzukommen müssen neue Lademöglichkeiten im privaten Bereich, am Arbeitsplatz und im Handel. Überall brauchen wir mehr Tempo!“

Das VDA-Ladenetz-Ranking beruht auf den amtlichen Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes und der Bundesnetzagentur. Was hier gemeldet ist, findet Eingang in die Auswertung, die in zwei Bereiche unterteilt ist.

Das aktuelle VDA-Ladenetz-Ranking

Der „A-Wert“ benennt die Attraktivität des Ladenetzes im Landkreis oder der Stadt. Er zeigt die Anzahl der öffentlich zugänglichen Ladepunkte im Verhältnis zu den im Landkreis oder der Stadt zugelassen Autos. Im A-Wert-Ranking hat die Stadt Wolfsburg die Führung vom Landkreis Regen übernommen. Auf Platz zwei folgt Passau, auf dem dritten Platz steht Regensburg. Der große Gewinner in den Top 10 ist die Stadt Zweibrücken, die 113 Listenplätze gutmachen konnte und sich nun auf Platz 8 befindet.

Den größten Sprung im Attraktivitäts-Ranking machte die Stadt Stuttgart, die um 301 Listenplätze auf Position 51 kletterte. Ebenfalls große Sprünge machten Mannheim, das um 188 Listenplätze auf Rang 125 stieg, sowie der Landkreis Ammerland, der 167 Listenplätze gutmacht hat und sich nun auf Position 176 wiederfindet.

Auch im „T-Wert“ des VDA-E-Ladenetz-Rankings gab es Veränderungen. Diese Größe gibt an, wie viele E-Autos sich einen öffentlich zugänglichen Ladepunkt teilen müssen. Den Spitzenrang nimmt nun Salzgitter ein, das sich um zwei Listenplätze verbessern konnte. Auf Platz zwei folgt unverändert der Landkreis Freyung-Grafenau. Auf Rang drei steht nun die Stadt Emden, die sich um vier Positionen verbessern konnte. Der vormalige Spitzenreiter, der Landkreis Regen, steht nunmehr auf Rang vier.

Die größte Verbesserung im T-Wert erreicht die Stadt Speyer, sie konnte 160 Plätze gutmachen und befindet sich nun auf Rang 35. Auch der Landkreis Barnim verzeichnete eine positive Entwicklung und stieg um 139 Plätze auf Position 162. Platz drei der Top-Aufsteiger teilen sich der Landkreis Sonneberg, der um 124 Plätze auf Rang 111 stieg und Hamburg, das sich um 124 Ränge auf Position 139 vorarbeitete.

In Deutschland gibt es mit Stand 01.04.2021 laut der Bundesnetzagentur 41.751 öffentlich zugängliche Ladepunkte. Private Ladepunkte werden bisher nicht zentral erfasst, deshalb fordert Hildegard Müller: „Neben den öffentlich zugänglichen Ladepunkten brauchen wir nun auch dringend ein zentrales Register für private Ladepunkte, für Ladepunkte am Arbeitsplatz und im Handel.“ Nur so erhalte man ein vollständiges Bild der Ladeinfrastruktur in Deutschland und der Ausbau könne gezielt vorangetrieben werden. Es brauche zudem weiterhin mehr Koordination und Vernetzung der verschiedenen Lademöglichkeiten. „Dies bleibt in meinen Augen eine wichtige Aufgabe aller Kommunen in Deutschland“, sagte die VDA-Chefin.

Das aktuelle VDA-Ranking der E-Ladeinfrastruktur aller Landkreise und Städte ist online hier verfügbar.