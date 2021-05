Der US-Traditionshersteller Harley-Davidson hat 2019 mit dem Motorrad LiveWire sein erstes Elektro-Modell eingeführt. Mehrere weitere E-Fahrzeuge, darunter auch E-Roller und E-Bikes, sollten folgen. Zuletzt schien das Unternehmen seine Elektrifizierung zu vernachlässigen, der seit letztem Jahr an der Spitze stehende ehemalige deutsche Puma-Manager Jochen Zeitz will das Stromer-Engagement nun wieder forcieren.

In Deutschland wurde die LiveWire zum Preis von 32.995 Euro eingeführt. Von 0 auf 100 km/h geht es auf der 78 kW (105 PS) starken E-Harley in um die drei Sekunden. Die Reichweite in der Stadt gibt der Hersteller mit 225 Kilometer pro Batterieladung an, die kombinierte Reichweite mit 142 Kilometer. Aufladen lässt sich die LiveWire in bis zu 60 Minuten an öffentlichen Schnellladesäulen mit CCS-Standard. Absatzzahlen wurden bisher nicht veröffentlicht, laut Händlern in den USA fiel die Nachfrage zunächst aber verhalten aus.

Harley-Davidson kündigte nun an, unter der Marke LiveWire eine eigene und unabhängige Sparte an den Start zu bringen. „Indem wir LiveWire als vollelektrische Marke einführen, ergreifen wir die Gelegenheit, den Markt für E-Fahrzeuge anzuführen und zu definieren“, erklärte Zeitz in einer Pressemitteilung. Am 8. Juli soll ein weiteres Fahrzeug der Marke LiveWire Premiere feiern. Danach soll das neue Modell auf der International Motorcycle Show gezeigt werden.

„LiveWire ist mehr als ein Motorrad. Der Plan mit LiveWire ist, Elektro neu zu definieren und das beste Erlebnis für urbane Fahrer zu bieten, mit Persönlichkeit und Seele. LiveWire schafft eine einzigartige Verbindung zwischen Fahrer und Fahrzeug“, so Harley-Davidson in seiner Mitteilung. Ab sofort beginne das nächste Kapitel von LiveWire. Das Ziel sei, die weltweit begehrenswerteste Marke für elektrische Motorräder zu sein.

In den letzten Jahren hatte Harley-Davidson mit einem angestaubten Image und einer älteren konservativen Stammkundschaft zu kämpfen. Mit E-Motorrädern und moderneren Produkten will der Konzern jüngere Käufergruppen ansprechen. Zuletzt liefen die Geschäfte wieder deutlich besser. Im ersten Quartal stieg der Gewinn gegenüber dem Vorjahr um über 270 Prozent auf 259 Millionen Dollar (213 Millionen Euro). Der Umsatz legte um 10 Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar zu.