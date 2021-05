Seit Anfang Mai steht Audis Elektroauto e-tron GT bei den Händlern in Europa zum Verkauf bereit. In Deutschland hat nun die Auslieferung der neuen Baureihe begonnen: Per „Click and Collect“ nahm kürzlich der erste Kunde am Standort Neckarsulm seinen RS e-tron GT in Empfang.

Audis batterie-elektrischer Gran Turismo ist in zwei Modellen erhältlich, die beide mit Allradantrieb fahren. Als e-tron GT quattro wird er in Deutschland ab 99.800 Euro angeboten. Das besonders sportliche Topmodell RS e-tron GT gibt es ab 138.200 Euro. Für Vortrieb sorgen stets jeweils ein E-Motor an der vorderen und einer an der hinteren Achse.

Beim e-tron GT quattro erzeugt der Allradantrieb 350 kW (476 PS) und 630 Nm Drehmoment, beim RS e-tron GT sind es 440 kW (598 PS) und 830 Nm. Der e-tron GT quattro sprintet in 4,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h und schafft 245 km/h, der RS e-tron GT erreicht Tempo 100 in 3,3 Sekunden und fährt 250 km/h schnell. Der Stromverbrauch des e-tron GT quattro beträgt kombiniert 21,6 bis 19,9 kWh/100 km, der des RS e-tron GT 22,5 bis 20,6 kWh/100 km. Mit einer Ladung der in beiden Modellen eingesetzten 93-kWh-Batterie sind mit dem e-tron GT quattro gemäß WLTP-Norm 487 Kilometer möglich, mit dem RS e-tron GT 472 Kilometer.

Das Fahrwerk der e-tron-GT-Modelle bietet laut Audi eine Balance aus Dynamik und Komfort, dazu tragen neben dem elektrischen Allradantrieb Technologien wie das Fahrdynamiksystem „Audi Drive Select“, Allradlenkung, geregelte Dämpfung, Dreikammer-Luftfederung, und Hinterachsdifferenzialsperre bei. Die Räder haben bis zu 21 Zoll Größe, die optional aus Kohlefaser-Keramik bestehenden Bremsscheiben weisen bis zu 420 Millimeter Durchmesser auf.

Im Innenraum der e-tron-GT-Modelle sind vorne Fahrer und Beifahrer durch eine breite Mittelkonsole voneinander getrennt und sitzen sportlich tief. Im lederfreien Interieur finden sich auch das „Virtual Cockpit Plus“ (12,3 Zoll) und ein MMI-Touchdisplay (10,1 Zoll), dazu kommt Sprachbedienung mit Online-Anbindung. Gegen Aufpreis ist ein Head-up-Display erhältlich. Die Navigation unterstützt den Fahrer mit e-tron-spezifischen Funktionen, etwa einem Routenplaner zur Berechnung der schnellsten Route mit möglichst kurzen Ladestopps. Als Gepäckraum sehen im Heck des e-tron GT quattro bis zu 405 Liter Volumen zur Verfügung, beim RS-Modell sind es 366 Liter.

Im Werk Neckarsulm entsteht mit dem e-tron GT seit Ende 2020 das erste vollelektrische Audi-Modell an einem deutschen Standort. Das neue Batterie-Flaggschiff der Marke wird in den Audi Böllinger Höfen gemeinsam mit dem Verbrenner-Sportwagen R8 gefertigt.