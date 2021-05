Ford hat mit der Auslieferung seines neuen Elektroauto-Flaggschiffs Mustang Mach-E in Deutschland begonnen. In den USA ist das Batterie-SUV schon im letzten Jahr offiziell gestartet. Nun wurde in Düsseldorf das erste Exemplar an einen deutschen Kunden übergeben: ein roter Mustang Mach-E in der Version mit 216 kW (294 PS) starkem Heckantrieb und größerer Batterie für über 600 Kilometer Reichweite.

Der 4,71 Meter lange, 1,88 Meter breite und 1,62 Meter hohe Mustang Mach-E basiert auf einer von Ford neu entwickelten Architektur für rein elektrische Automobile mit Batterie in der Bodengruppe. Im Innenraum finden fünf Erwachsene Platz. Als Ladevolumen stehen im Kofferraum 402 Liter bereit, mit geklappten Rücksitzen sind es bis zu 1420 Liter. Weiteren Stauraum gibt es unter der vorderen Haube: dort findet sich ein 100-Liter-Front-Kofferraum, in den ein kleiner Reisekoffer passt.

Der Zugang zum Mustang Mach-E erfolgt ohne konventionelle Türgriffe, stattdessen dient das Smartphone als Schlüssel: Erkennt das Fahrzeug via Bluetooth, dass sich der Fahrer mit einem entsprechend legitimierten Mobilgerät nähert, entriegelt es die Türen. Das Starten des Wagens erfolgt ebenfalls ohne Schlüssel. Bei Bedarf lässt sich das Elektroauto per siebenstelligem, individuell programmierbarem Code auch über ein Ziffernfeld in der B-Säule öffnen. Und mit einem separaten, achtstelligen PIN-Code, der auf dem zentralen Touchscreen eingegeben wird, ist der Wagen fahrbereit. Einen herkömmlichen Schlüssel zum Öffnen und Starten des Fahrzeugs gibt es ebenfalls.

Der Mustang Mach-E ist wahlweise mit einem Motor und Heckantrieb oder mit zwei Motoren als Allrader lieferbar. In Abhängigkeit von der Batteriekapazität stehen jeweils zwei Leistungsstufen mit einer nutzbaren Netto-Batteriekapazität von 68 kWh und 88 kWh zur Wahl. Dies entspricht einer Brutto-Batteriekapazität von 75,7 beziehungsweise 98,7 kWh. Das Leistungsspektrum reicht von 198 kW (269 PS) bis 258 kW (351 PS). Der Stromverbrauch beträgt je nach Version zwischen 19,5 und 16,5 Kilowattstunden (kWh) pro 100 Kilometer. Die kombinierte Reichweite reicht je nach Batterie und Ausstattung gemäß WLTP-Norm von 440 bis 610 Kilometer.

Auf den Mustang Mach-E sollen weitere Elektroautos von Ford folgen. Das US-Traditionsunternehmen hat angekündigt, bis zum Jahr 2025 insgesamt 22 Milliarden Dollar (ca. 18 Mrd. Euro) in E-Mobilität zu investieren. In Europa will der Konzern bis 2030 komplett auf Stromer umstellen. Bis Mitte 2026 sollen alle von Ford verkauften Pkw entweder Elektroautos oder Plug-in-Hybride sein. 2030 soll das Angebot dann nur noch rein elektrisch ausfallen.