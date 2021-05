Mit dem SUV UX 300e hat Lexus dieses Jahr sein erstes Elektroauto eingeführt. Im März stellte die Edelmarke des japanischen Toyota-Konzerns den Konzeptwagen LF-Z Electrified (Titelbild) vor, der einen Ausblick auf einen neuen Voll-Stromer und die Zukunft des Portfolios gibt. Die Pläne für die Elektrifizierung des Angebots wurden nun weiter konkretisiert.

Lexus will bis 2025 20 neue oder grundlegend überarbeitete Modelle auf den Markt bringen, darunter mehr als zehn elektrifizierte Fahrzeuge. Unter dem Label „Lexus Electrified“ werde die nächste Generation von Hybrid-, Plug-in-Hybrid- und Elektrofahrzeugen entwickelt, so der Premium-Anbieter. In diesem Jahr werde der erste Plug-in-Hybrid vorgestellt, 2022 folge ein weiteres, komplett neues Elektroauto. Ab 2025 soll in jeder Baureihe mindestens eine elektrifizierte Antriebsvariante erhältlich sein und deren Anteil am weltweiten Gesamtabsatz auf mehr als 50 Prozent steigen.

Toyota setzt seit Jahren konzernweit auf Hybridautos. Elektroautos stehen auch auf dem Programm, werden aber langsamer als von anderen Herstellern auf den Markt gebracht. Lexus wirbt damit, von der jahrelangen Erfahrung bei E-Technologien wie Motoren, Wechselrichtern und Batterien, die in den Hybridmodellen zum Einsatz kommen, zu profitieren. So würden künftige E-Modelle mit dem „Direct4“-Allradsystem und Steer-by-Wire-System ausgestattet. Dazu heißt es in einer Mitteilung: „Die hochpräzise Drehmomentverteilung auf alle vier Räder sorgt in Kombination mit dem reaktionsschnellen Steer-by-Wire (keine mechanische Verbindung zwischen Lenkrad und Rädern, d. Red.) für eine dynamische Leistung und ein Fahrerlebnis, das alle fünf Sinne anspricht – ein Alleinstellungsmerkmal, das nur elektrifizierte Fahrzeuge bieten.“

Lexus betont wie der Mutterkonzern Toyota, weiter auf mehrere Technologien für unterschiedliche Bedürfnisse der Kunden zu setzen. Das Management unterstreicht aber auch den Erfolg mit dem bisherigen E-Mobilitäts-Angebot: Die Marke habe mittlerweile weltweit mehr als zwei Millionen elektrifizierte Fahrzeuge verkauft. Dadurch seien bis Ende April 2021 kumulativ rund 19 Millionen Tonnen CO2 eingespart worden.

Lexus bietet weltweit derzeit neun elektrifizierte Modelle an, hauptsächlich klassische Hybride. 2020 machten sie Unternehmensangaben nach ein Drittel des weltweiten Gesamtabsatzes aus. In West- und Mitteleuropa entscheiden sich demnach bereits 96 Prozent, in Deutschland über 90 Prozent der Kunden für einen elektrifizierten Lexus.