Laut einer Umfrage der Online-Jobplattform Stepstone ist Nachhaltigkeit für Studierende ein wichtiger Aspekt bei der Wahl ihres zukünftigen Arbeitgebers. Dieses Thema beziehen demnach 80 Prozent der Studierenden der Fachbereiche Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurwesen, IT/Informatik und Naturwissenschaften als relevanten Faktor in die Wahl ihres zukünftigen Arbeitgebers ein. Davon profitiert auch US-Elektroautobauer Tesla.

Im Fachbereich Naturwissenschaften geben 22 Prozent der Studierenden an, dass Nachhaltigkeit für sie sogar zu den wichtigsten Entscheidungskriterien beim Berufseinstieg zählt. Im Fachbereich Ingenieurwesen trifft das auf 16 Prozent, in den Wirtschaftswissenschaften auf 13 Prozent und in der IT/Informatik auf 10 Prozent zu. Dabei sehen Studierende aller vier Fachbereiche vor allem in der ökologischen Nachhaltigkeit die größte Bedeutung, weniger in der ökonomischen oder der sozialen.

Auf Basis der Ergebnisse der von Stepstone veröffentlichten „Universum Student Survey 2021“ wurde ein aktuelles Ranking der attraktivsten Arbeitgeber der Studierenden Deutschlands erstellt. Dafür wurden zwischen Oktober 2020 und März 2021 deutschlandweit 53.050 Studierende verschiedener Fachrichtungen befragt. „Die Daten zeigen, dass sich Nachhaltigkeit zukünftig für Arbeitgeber zu einem Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb um Talente entwickeln könnte. Wichtig dafür ist, dass Nachhaltigkeit im Unternehmen wirklich gelebt wird“, so Tina Smetana von der zu Stepstone gehörenden Employer-Branding-Beratung Universum.

Dem Ranking der attraktivsten Arbeitgeber zufolge verliert die deutsche Automobilbranche insgesamt weiter an Attraktivität, während die Banken zuletzt zu den Gewinnern gehörten. Auch einige Pharma-Konzerne sind deutlich attraktiver geworden. „Es liegt die Vermutung nahe, dass Unternehmen, die im Umgang mit der Pandemie als relevant wahrgenommen werden und stark in der öffentlichen Aufmerksamkeit stehen, an Attraktivität als Arbeitgeber gewinnen. Wir kennen diesen Zusammenhang aus anderen Krisen und er scheint sich zu bestätigen“, erklärt Smetana. Den größten Sprung nach oben machten die Pharmaunternehmen Pfizer Deutschland und Johnson & Johnson. Die beiden Unternehmen stiegen im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften mit 43 und 26 Plätzen deutlich nach oben auf Rang 83 und 66.

Tesla in den Top 5

Für Verschiebungen an der Spitze der Rankings sorgt in diesem Jahr vor allem Tesla. Das Unternehmen stand Studierenden in der aktuellen Umfrage erstmals als idealer Arbeitgeber zur Auswahl und schaffte es direkt unter die Top 5 in den Fachbereichen Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurwesen, IT/Informatik und Naturwissenschaften. An der Spitze steht bei den Studierenden der Wirtschaftswissenschaften weiter Daimler/Mercedes-Benz, Porsche bleibt auf Rang 2. Beide Unternehmen verloren jedoch an Prozentpunkten. Apple kletterte einen und die BMW Group zwei Plätze nach oben auf Rang 3 und 4, anschließend folgt Tesla.

Bei Studierenden des Ingenieurwesens kann sich Tesla sogar auf Rang 2 positionieren, und damit direkt hinter Porsche. Der deutsche Sportwagenbauer verteidigte damit seinen ersten Platz, während Audi, Daimler/Mercedes-Benz und die BMW Group jeweils einen Platz nach unten rutschten auf die Ränge 3 bis 5.

Google ist nach wie vor der attraktivste Arbeitgeber für Studierende im Fachbereich IT/Informatik. Apple machte einen Platz gut, landete auf Rang 2 und somit vor Tesla auf Platz 3. Microsoft fiel zwei Plätze auf Rang 4 und steht aktuell vor SAP auf Platz 5. Unter den Top 5 der Naturwissenschaftsstudierenden gab es lediglich eine Änderung: Tesla positionierte sich auf Rang 4. Die Max-Planck-Gesellschaft, Bayer und die Fraunhofer-Gesellschaft verteidigten ihre Plätze 1 bis 3. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) blieb auf Rang 5.