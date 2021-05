Seat führt in diesem Jahr sein erstes Modell auf dem Elektroauto-Baukasten MEB der Konzernmutter Volkswagen ein. Offiziell vorgestellt wird die Baureihe „Born“ am 25. Mai, teilten die Spanier jetzt mit. Ursprünglich sollte der Wagen el-Born heißen und von Seat angeboten werden. Später wurde der Name dann gekürzt und die Vermarktung unter der sportlichen Submarke Cupra beschlossen. Im Vorfeld der Weltpremiere gibt es einen ersten Ausblick auf die Serienversion des kompakten E-Autos.

„Er bildet die perfekte Symbiose aus nachhaltiger Mobilität und Sportlichkeit und gibt den Startschuss in eine neue Ära. Und er wird den Markt der Elektrofahrzeuge auf eine ganz besondere Weise herausfordern: Die Rede ist vom neuen Cupra Born“ so Seat in der Ankündigung der Enthüllung des finalen Fahrzeugs. Das erste vollelektrische Modell der jungen Marke werde „mit seinem einzigartigen Design sowie seiner elektrisierenden Leistungsfähigkeit“ überzeugen.

In einem flankierend veröffentlichten Video verrät und zeigt der Designchef von Cupra einige neue Details. Laut Jorge Diez sind die Proportionen der Schlüssel für das Auslösen von Emotionen bei einem Elektroauto. Der Cupra Born werde durch zwei Säulen definiert: Zunächst habe er einen großen Radstand, um Raum für das Batteriepaket zu schaffen. „Das gab uns die Möglichkeit, ein vollständig auf die Insassen fokussiertes Design mit einem sehr geräumigen Innenraum zu gestalten“, sagt er.

Gleichzeitig hätten die Proportionen dazu beigetragen, dem Born ein sehr sportliches Äußeres zu verleihen. „Dies spiegelt sich in einer extrem flachen A-Säule und einem langen Radstand sowie in kurzen Überhängen vorn und hinten wider. Dadurch wird das Fahren mit dem ersten vollelektrischen Cupra zu einem echten Vergnügen“, verspricht Diez. Er verweist auch auf die Frontpartie: „Die Scheinwerfer ähneln dem Gesicht eines Menschen. Daher haben wir sie etwas stärker als üblich angewinkelt, um den Charakter und die wilde Entschlossenheit zum Ausdruck zu bringen: Du weißt, was du willst, und du holst es dir.“ Das werde durch die auffälligen Luftschlitze an der Unterseite des Wagens noch weiter betont. Sie sorgten zudem für „exzellente Bodenhaftung“.

Diez gibt in dem Video auch einen Ausblick auf das bislang noch nicht gezeigte Heck des finalen Cupra Born. Dazu sagt er: „Wir haben die Breite des Wagens durch eine horizontale Lichtsignatur hervorgehoben und sie mit einem markanten Diffusor kombiniert. Er steigert die Effizienz und die Aerodynamik des Cupra Born. Wir wissen, dass Elektrifizierung Hand in Hand geht mit Effizienz, und das Team hat beides perfekt miteinander verbunden.“ Seitlich habe das Design-Team kantige Formen an der Schulterpartie eingefügt und die Scheiben optisch gestreckt, um ein stärkeres Gefühl von Spannung und Geschwindigkeit zu schaffen.

Dem hippen Stadtteil El Born in Barcelona habe das erste Cupra-Elektroauto nicht nur den Namen zu verdanken, er diente auch als Inspiration für dessen Design, erklärt der Designchef weiter. „Wir haben dem Design des Fahrzeugs eine Kombination aus Licht und Schatten verliehen, die sinnbildlich für Barcelona steht. Sie findet sich im gesamten Innenraum wieder – mit völlig neuen Materialien und Texturen.“ Die Cupra-Designer hätten Texturen mit parametrischer Dynamik sowie modernen Technologien verwendet, unter anderem Laserschneiden für höchste Präzision. Zu den Merkmalen des Innenraums zählten auch kupferfarbene Elemente, das Kennzeichen der Marke. „Das Ergebnis? Eine Umgebung, die voll und ganz auf Fahrspaß ausgelegt ist“, sagt Diez.

„Eine der wichtigsten Aufgaben für uns als Designer besteht darin, durch unsere Fahrzeuge Emotionen hervorzurufen“, so Diez abschließend. „Elektrofahrzeuge müssen nicht langweilig sein – der Cupra Born ist der Beweis dafür. Wenn ihn die Leute auf der Straße sehen, werden sie ihn fahren wollen. Und das ist die größte Auszeichnung für die Arbeit des Teams.“

Seats Pendant zum VW ID.3

Die technischen Daten des Cupra Born wurden noch nicht veröffentlicht. Die Top-Version nutzt früheren Aussagen eines Managers zufolge eine Lithium-Ionen-Batterie mit 77 Kilowattstunden (kWh) Speicherkapazität, die einen E-Motor mit 150 kW (204 PS) Leistung speist. Alleinstellungsmerkmal des Born sei eine „Boost“-Funktion für mehrere Sekunden Extra-Leistung.

Konkrete Angaben zur Reichweite der Serienversion des Born hat Cupra noch nicht gemacht. Für eine erste Studie wurden 420 Kilometer nach der realitätsnahen WLTP-Norm genannt, was auf den Einsatz der im vergleichbaren VW ID.3 verbauten mittleren 58-kWh-Batterie schließen lässt. Die angekündigten 77 kWh entsprechen der Speicherkapazität des größten ID.3-Akkupakets, mit dem dieser rund 550 Kilometer pro Ladung schafft. Auf den Markt kommen soll der Cupra Born im zweiten Halbjahr 2021.