Laut einer Analyse der unabhängigen Forschungsorganisation International Council on Clean Transportation (ICCT) sind deutlich schärfere CO2-Zielwerte für Pkw nicht nur technisch umsetzbar, sie führen auch zu Kosteneinsparungen bei den Verbrauchern. Dies gelte vor allem für reine Batterie-Fahrzeuge, die nach Berechnungen des ICCT ab 2025 die kostengünstigste Alternative auf dem Pkw-Markt sein werden.

In seiner neuen Studie hat das ICCT untersucht, mit welchen Antriebstechnologien die ambitionierteren CO2-Zielwerte der EU erreichbar wären. Grundsätzlich bieten sich demnach für die Fahrzeughersteller zwei Stellschrauben an: eine weitere Optimierung des Verbrennungsmotors sowie eine stärkere Elektrifizierung der Fahrzeugflotte. Deutlich ambitioniertere Klimaziele sind laut den Studienautoren in jedem Fall technisch machbar. Allerdings gebe es große Unterschiede hinsichtlich der Kosten zur Zielerreichung.

„Um beim Verbrennungsmotor den CO2-Ausstoß zu verringern, sind hohe Investitionen in Fahrzeugtechnologien notwendig, die sich für den Kunden nicht rechnen“, sagt Peter Mock, EU-Direktor des ICCT. Anders sehe es für Elektrofahrzeuge aus: Angesichts der schnellen Weiterentwicklung und des kontinuierlichen Preisverfalls bei Batterien erwartet das ICCT, dass Batterie-Pkw der Golf-Klasse mit einer Reichweite von 350 Kilometern ab dem Jahr 2025 kostengünstiger sein werden als ein konventionelles Benziner-Fahrzeug. Das sei auch ohne die heutigen staatlichen Kaufanreize für Elektrofahrzeuge der Fall.

Im Juli wird die EU-Kommission einen Gesetzesvorschlag vorstellen, in dem die CO2-Zielwerte für Pkw neu geregelt werden. Wird das Niveau für 2030 von aktuell 37,5 Prozent auf im Gespräch befindliche 70 Prozent angehoben, würde dies den ICCT-Berechnungen zufolge Investitionskosten von etwa 1400 Euro je Fahrzeug bedeuten. Gleichzeitig würden die Kunden von hohen Kraftstoffeinsparungen profitieren, sodass sich die anfänglichen Investitionen in Fahrzeugtechnologien schon innerhalb von drei Jahren bezahlt machten. „Sollte sich die EU für deutlich strengere CO2-Zielwerte entscheiden, so spart ein durchschnittlicher Halter über die ersten acht Jahre eines Fahrzeuglebens betrachtet etwa 1.500 Euro gegenüber dem aktuell eingeschlagenen Pfad. Klimaschutz und Verbraucherschutz gehen bei hohen CO2-Zielwerten für Pkw Hand in Hand“, so Mock.

E-Fuels „teurer Irrweg“

Während das ICCT reine Batterie-Technik für die meisten Pkw als die kostengünstigste Zukunftsalternative sieht, stellten sich Plug-in-Hybridfahrzeuge bei den Berechnungen „als Auslaufmodell“ heraus. Die teure Kombination eines konventionellen Verbrennungsmotors mit einem Elektromotor sowie einer Batterie machten Plug-in-Hybride aus Kostensicht unattraktiv. Die Nutzung synthetischer Kraftstoffe – auch „E-Fuels“ genannt – zur Verringerung der CO2-Emissionen bei Pkw bezeichnet das ICCT mit Verweis auf seine Studie als „teuren Irrweg“. Denn die hierfür notwendigen Investitionen würden sich auch 2035 noch im Laufe eines Fahrzeuglebens für die Kunden kaum amortisieren.

Konventionelle Dieselfahrzeuge berücksichtigte das ICCT für die Studie nicht. Ihr Marktanteil sei seit dem Diesel-Skandal stark zurückgegangen und man erwarte keine weiteren Investitionen in Diesel-Pkw für die kommenden Jahre, so die Forscher. „Große Unsicherheiten“ sieht die ICCT-Studie für Brennstoffzellen-Fahrzeuge: Sie könnten ab etwa 2030 helfen, die Klimaziele zu erreichen, allerdings zu höheren Kosten als Batterie-Modelle. Ob Pkw-Hersteller tatsächlich in nennenswertem Umfang Produktionskapazitäten für Brennstoffzellen-Fahrzeuge aufbauen, sei daher fraglich.