Audi führt nach und nach weitere teil- sowie künftig auch verstärkt vollelektrische Modelle ein. Zu letzteren gehört mit der Sportlimousine RS e-tron GT erstmals auch eine besondere sportliche Ausführung der Tochter Audi Sport GmbH. In einem von dem Unternehmen veröffentlichten Interview sprachen der neue Geschäftsführer Sebastian Grams und Rolf Michl, Leiter Vertrieb und Marketing, über die Elektrifizierung der Modellpalette.

Die R- und RS-Modelle spielten eine zentrale Rolle für das sportliche Markenimage, erklärte Michl. Audi spreche mit diesem spezifischen Segment eine sehr anspruchsvolle, tech-affine Kundschaft an, die hohe Anforderungen an Leistung und Design, aber auch an Alltagstauglichkeit und Individualisierbarkeit stelle. Dies sei ein Segment mit enormem Wachstumspotenzial, so habe es 2020 trotz Corona-Pandemie ein Absatzplus von 16 Prozent gegeben. Für weiteres Wachstum sollen nun insbesondere auch Stromer sorgen.

Audi Sport sehe Veränderungen am Markt und analysiere intensiv Megatrends und Marktentwicklungen, die sich auf die Kaufgründe und das Luxusempfinden der Kunden auswirken. Mit dem Nachhaltigkeitsgedanken komme hier eine entscheidende Dimension von Leistung ins Spiel – „anders als bisher, aber definitiv faszinierend“, sagte Michl. So sei der neue elektrische RS e-tron GT „ein leidenschaftliches Statement gegen Uniformität“. Damit spreche man sowohl Stammkunden als auch neue Kunden an.

Kunden, die ein vollelektrisches Hochleistungs-Modell kaufen, schätzen laut Michl die hohe Leistung, legen aber auch Wert auf Understatement und Nachhaltigkeit. „Leise ist das neue Laut“, glaubt er. Zu leise darf es nach Meinung der Audi-Sport-Entwickler allerdings nicht sein, deshalb erzeugt ein digitales „Sportsound-System“ der elektrischen e-tron-Modelle auf Basis von Echtzeitdaten über die Drehzahl der E-Maschinen und weitere Parameter einen synthetischen Antriebsklang. Über das Fahrdynamiksystem Audi drive select kann der Fahrer das Klangbild modulieren.

Zur Elektrifizierungs-Strategie der Audi Sport GmbH sagte Geschäftsführer Grams, dass ein klares und konsequentes Vorgehen die Grundlage für die Zukunftsfähigkeit des Geschäfts darstelle. Man habe die Elektrifizierung der Audi-Sport-Modelle mit den Verbrennern begonnen, indem der RS 6 Avant, RS 7 Sportback und RS Q8 4,0-Liter-V8-Biturbo-TFSI-Aggregate mit 48-Volt-Mild-Hybrid-Systemen verbinden. In zukünftigen Modellgenerationen gehe man im RS-Portfolio noch einen Schritt weiter: „mit High-Performance-Plug-in-Hybriden“ und rein elektrischen Antrieben. Die Elektromobilität eröffne ganz andere Dimensionen der Fahrdynamik. „Denken Sie zum Beispiel an die vollvariable Kraftverteilung beim elektrischen quattro Antrieb mit Torque Vectoring. Die Speerspitze unseres Aufbruchs in das Zeitalter der High-Performance-E-Mobilität bilden vollelektrische Modelle wie der Audi RS e-tron GT“, so Grams.

„Wir gehen davon aus, dass wir schon ab 2024 mehr als die Hälfte unserer High-Performance-Modelle teil- oder vollelektrisiert anbieten werden. Im Jahr 2026 werden es voraussichtlich sogar 80 Prozent sein“, sagte Michl. Audi Sport wolle seinen Kunden markt- und segmentspezifisch das richtige Angebot machen. Das reiche von der Breiten-Elektrifizierung per Mild-Hybrid über flexible Plug-in-Hybride bis hin zu Elektroautos. „Im High-Performance-SUV-Bereich sehen wir in vielen Märkten noch hohes Potenzial. Zum Ende des Jahrzehnts hin wollen wir im Hochleistungssegment nur noch elektrisch angetriebene Modelle anbieten, also reine Elektrofahrzeuge und hochperformante Plug-in-Hybride“, so der Vertriebsleiter.