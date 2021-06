Audi hat im Juni erklärt, ab 2026 nur noch neue Modelle auf den Weltmarkt zu bringen, die rein elektrisch fahren. Bis 2033 soll die Produktion der Verbrenner nach und nach auslaufen. Auch die Kernmarke des Volkswagen-Konzerns will sich von Verbrennern verabschieden, lässt sich dabei aber mehr Zeit.

Der Volkswagen-Konzern treibt als Reaktion auf den Dieselskandal und immer strengere Klimavorgaben die umfangreichste E-Mobilitäts-Offensive der Automobilbranche voran. Die EU steht vor einer weiteren Verschärfung der Klimaziele, in den nächsten zehn Jahren könnten die Vorgaben faktisch einem Verbrenner-Verbot gleichkommen. „Die Diskussion zu den Klimazielen ist noch nicht abgeschlossen. Wir sind aber auf eine mögliche Verschärfung der Vorgaben schon heute vorbereitet und gehen sogar ein ganzes Stück darüber hinaus“, sagte der Vertriebsvorstand der Marke VW Klaus Zellmer im Gespräch mit der Zeitung Merkur.

In Europa werde VW den Anteil batterie-elektrischer Fahrzeuge am Gesamtabsatz bis 2030 auf 70 Prozent erhöhen – zehn Prozent mehr, als der Gesetzgeber dann vorschreiben würde, erklärte Zellmer. Es werde dabei Märkte geben, in denen frühzeitiger nur noch Batterie-Fahrzeuge erlaubt sein werden, etwa Norwegen. Und es werde Märkte geben, in denen batterie-elektrische Fahrzeuge ökologisch wenig Sinn ergeben, weil der Strom auch perspektivisch vor allem aus Kohle gewonnen wird. „Deshalb müssen wir uns bei Verbrennern und batterie-elektrischen Fahrzeugen einen gewissen Spielraum lassen. Am Ende liegt die Entscheidungsfreiheit immer beim Kunden“, so der VW-Manager.

„Klare Ziele und Meilensteine“

Auf den Plan von Audi angesprochen, 2033 die letzten Verbrenner vom Band rollen zu lassen, sagte Zellmer: „Wir haben uns ganz klare Ziele und Meilensteine gesetzt. Bis spätestens 2050 machen wir unsere gesamte Flotte CO2-neutral. In Europa steigen wir zwischen 2033 und 2035 aus dem Geschäft mit Verbrenner-Fahrzeugen aus, in den USA und China etwas später.“ In Südamerika und Afrika werde es aufgrund der noch fehlenden politischen und infrastrukturellen Rahmenbedingungen „noch ein gutes Stück länger dauern“.

VW müsse sich als Volumenhersteller an die unterschiedlichen Transformationsgeschwindigkeiten in den einzelnen Regionen anpassen, begründete der VW-Vertriebsvorstand das Vorgehen. Wettbewerber, die beispielsweise vor allem in Europa Fahrzeuge verkaufen, hätten aufgrund der klaren politischen Vorgaben weniger Komplexität in der Transformation zu bewältigen. „Wir werden unsere sehr ambitionierte E-Offensive weiter konsequent vorantreiben, uns dabei aber an den Bedürfnissen der Kunden ausrichten“, betonte Zellmer.

Die Verbrennungstechnologie sei noch einige Jahre nötig. Daher werde das Unternehmen auch weiterhin in die Optimierung der Antriebe investieren, das gelte auch für den Diesel, sagte Zellmer. Mit Blick auf die mögliche Einführung einer EU7-Norm sei der Diesel eine besondere Herausforderung. Es gebe aber Fahrprofile, bei denen Selbstzünder immer noch sehr stark nachgefragt werden, gerade bei Kunden mit hoher Laufleistung.