Audi-Chef Markus Duesmann hat Medienberichte bestätigt, nach denen die bayerische Volkswagen-Tochter einen Zeitplan für den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor beschlossen hat. Demnach startet in vier Jahren die Produktion des letzten komplett neu entwickelten Verbrenner-Modells der Marke. Ab 2026 bringt der Premium-Anbieter dann nur noch neue Modelle auf den Weltmarkt, die rein elektrisch angetrieben sind.

Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung beschleunige Audi den Umstieg auf E-Mobilität. Bis 2033 lasse das Unternehmen die Produktion der Verbrenner nach und nach auslaufen. Bis spätestens 2050 soll die Marke bilanziell klimaneutral sein. Das kündigte Duesmann auf der Konferenz der Stiftung Klimaneutralität an. „Durch unsere Innovationskraft bieten wir den Menschen Möglichkeiten an, nachhaltig und klimaneutral mobil zu sein“, so der Manager. „Ich glaube nicht an den Erfolg von Verboten. Ich glaube an den Erfolg von Technologie und Innovationen.“

Über das genaue Enddatum des Verbrenners bei Audi würden letztendlich die Kunden und die Gesetzgebung entscheiden, machte das Unternehmen in einer Mitteilung deutlich. Für China rechne man mit anhaltendem Bedarf über 2033 hinaus, weshalb es dort ein Angebot von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren aus lokaler Produktion geben könnte. Parallel werde Audi sein Angebot an vollelektrischen Modellen „stark ausbauen“.

Mit den neuen Modellen e-tron GT, RS e-tron GT, Q4 e-tron und Q4 Sportback e-tron bringe man im laufenden Jahr bereits mehr Elektroautos als Verbrenner auf den Markt, betonte Audi. Bis 2025 will die Marke mehr als 20 E-Modelle im Angebot haben. „Mit dieser Roadmap schaffen wir die notwendige Klarheit für einen entschlossenen und kraftvollen Umstieg in das Elektrozeitalter. Unser Signal: Audi ist bereit“, sagte Duesmann.

Für den Hochlauf der E-Mobilität und deren gesellschaftliche Akzeptanz sei auch der Ausbau einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur und erneuerbarer Energien entscheidend, unterstrich Audi. Das Unternehmen engagiere sich in beiden Bereichen. So habe man erst vor wenigen Wochen das Pilotprojekt „Audi charging hub“ als eigene Premium-Ladelösung mit Reservierungsmöglichkeit und Lounge vorgestellt. Man kooperiere auch mit Energieversorgern und fördere so den Ausbau regenerativer Energien.

„Volle Energie steckt Audi bis zum Ende des Verbrenners auch in dessen Entwicklung“, merkten die Ingolstädter abschließend an. Die bestehenden Motoren-Generationen würden weiter verbessert – „hin zu mehr Effizienz mit großem Kundennutzen“. Denn klar sei: „Der letzte Verbrenner von Audi wird der Beste sein, den wir je gebaut haben“, so Duesmann.