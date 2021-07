Ab sofort kann in Deutschland die Sportversion von Fords neuem Elektroauto Mustang Mach-E bestellt werden, die Auslieferung soll noch in diesem Jahr beginnen. Die Ausführung Mustang Mach-E GT wird ab 72.900 Euro angeboten, das aktuelle Grundmodell kostet 46.900 Euro. Deutsche Kunden profitieren unabhängig der Version von 9000 Euro „Umweltbonus“, den Ford gemeinsam mit der Bundesregierung finanziert.

Der Mustang Mach-E GT ist die leistungsstärkste Version der Baureihe und übertrifft in puncto Drehmoment alle bisherigen Serienmodelle, die Ford in Europa angeboten hat. Der aus zwei Elektromotoren bestehende Allradantrieb liefert 358 kW (487 PS) und 860 Nm, was eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 3,7 Sekunden ermöglicht. Damit ist der Mustang Mach-E GT der sprintstärkste Fünfsitzer von Ford auf dem hiesigen Markt.

Das adaptive „MagneRide“-Fahrwerk sowie Hochleistungsbremsen von Brembo verhelfen dem Mustang Mach-E GT laut Ford „zu herausragenden Fahrleistungen auf Supersportwagenniveau und zu einer beeindruckenden Agilität“. Der US-Hersteller spendierte der GT-Version zudem eine spezielle Kalibrierung des Antriebsstrangs: Sie teilt den Hinterrädern einen größeren Anteil des Motormoments zu als den anderen Mach-E-Allradversionen, unterstützt durch speziell entwickelte Reifen, die das hohe Drehmoment auf die Straße bringen.

Der konventionelle Mustang Mach-E bietet drei Fahrprogramme: „Zahm“, „Aktiv“ und „Ungezähmt“. Je nachdem, welcher Fahrmodus eingestellt ist, werden die Kennlinien der Lenkung und des Fahrpedals, der Dämpfung und der simulierten Schaltvorgänge sowie des im Innenraum künstlich erzeugten Motorsounds angepasst. Im Mustang Mach-E GT kommt mit „Ungezähmt extended“ eine zusätzliche Einstellmöglichkeit hinzu. Der nur für den Rennstreckeneinsatz zugelassene Fahrmodus reduziert die Aktivierungsschwelle der elektronischen Sicherheits- und Stabilitätskontrolle sowie der Traktionsregelung. „Im Zusammenspiel mit der entsprechend modifizierten Drehmomentverteilung, die auf einen konstanteren Kraft-Fluss auch bei dauerhaft hohem Leistungsabruf setzt, erhöht dies den Fahrspaß enorm“, heißt es.

Käufer des Mustang Mach-E GT können zwischen den exklusiven Lackierungen Cyber Orange und Atoll-Blau Metallic wählen. Die Serienausstattung umfasst zudem einen eigenständig gestalteten Polycarbonat-Grill in „Dark Matter Grau“ mit 3D-Effekt. Auch die Bugschürze mit ihrer Spoiler-Lippe und die zusätzlichen Lufteinlässe der Frontpartie prägen die Optik. Der Mustang Mach-E GT kommt außerdem ab Werk mit 20-Zoll-Leichtmetallrädern mit glanzgedrehten Flächen und glänzend schwarzen Zwischenräumen. Das in Kontrastfarbe Schwarz lackierte Dach, Außenspiegelkappen ebenfalls in Kontrastfarbe Schwarz und Bremssättel in Rot komplettieren den Auftritt.

Im Innenraum fällt das senkrecht angeordnete, 15,5 Zoll große HD-Touchdisplay der Baureihe ins Auge. Als zentrales Bedienelement des Kommunikations- und Entertainmentsystems passt es sich den Vorlieben des Fahrers an. Auf Wunsch gibt es ein Panorama-Glasdach, Sportsitze sind im Mustang Mach-E GT stets an Bord. Für ein gutes Klangerlebniss sorgt in dieser Ausführung ein Premium-Soundsystem von Bang & Olufsen mit zehn Lautsprechern inklusive Subwoofer und einer Leistung von 560 Watt.

Zu den Fahrer-Assistenzsystemen des Mustang Mach-E GT gehören eine Intelligente adaptive Geschwindigkeitsregelanlage samt Fahrspur- und Stau-Assistent mit Stopp-&-Go-Funktion, Toter-Winkel-Assistent, Park-Assistent mit Ein- und Ausparkfunktion sowie teilautomatisierte Fahrzeugführung und Kollisions-Assistent mit Notbremsfunktion und Querverkehr-Erkennungssystem.

Die Batterie des Mustang Mach-E GT hat eine nutzbare Kapazität von 88 Kilowattstunden (kWh) und eine Brutto-Kapazität von 98,7 kWh für eine Reichweite von 500 Kilometern im kombinierten WLTP-Zyklus. An einer Schnellladesäule mit bis zu 150 kW Ladeleistung kann das elektrische Crossover-SUV in zehn Minuten Energie für weitere 99 Kilometer ziehen. Für den Aufladevorgang von zehn auf 80 Prozent des Batteriespeichers vergehen laut Ford 45 Minuten. Für Ladevorgänge steht allen Nutzern des Mustang Mach-E GT fünf Jahre lang das „FordPass Charging Network“ ohne Grundgebühr zur Verfügung.

„Der Mustang Mach-E GT demonstriert eindrucksvoll, wie sich elektrische Antriebsstränge komplett in Richtung Fahrspaß optimieren lassen“, so der Leiter Fahrzeugdynamik bei Ford Europa Geert van Noyen. „Das Ergebnis ist ein ausgereiftes, fünfsitziges Crossover-SUV mit der Beschleunigung eines Supersportwagens und null Emissionen – eine Kombination von einzigartigen Eigenschaften, von der ich nur träumen konnte, als ich vor 30 Jahren als Ingenieur angefangen habe.“