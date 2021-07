Der Münchner Anbieter von Lade- und Energielösungen The Mobility House hat in Frankreichs Strommarkt zum ersten Mal einen Speicher aus sogenannten First- und Second-Life-Batterien des Renault-Elektroautos ZOE kommerzialisiert. Das Projekt „Advanced Battery Storage“ wird mit der Renault-Mobilitätsmarke Mobilize und weiteren Partnern durchgeführt.

Wie bereits in Deutschland und den Niederlanden installierte Speicher aus Fahrzeugbatterien nimmt auch der im nordfranzösischen Renault-Werk Douai installierte am Kurzfristhandel sowie dem Primärregelleistungsmarkt teil. Man erschließe mit dem Kapazitätsmarkt eine weitere Erlösquelle für Elektroauto-Batterien und leiste einen wichtigen Beitrag zu einer stabilen Energieversorgung, so The Mobility House zu dem Projekt. Darüber hinaus lege das Unternehmen den technologischen Grundstein für die netzdienliche und intelligente Integration von Elektroauto-Batterien in das Energiesystem. So würden zukünftig auch mobile Speicher, also Elektroautos an Ladestationen, einen Beitrag zur Stromnetzstabilität leisten und dabei Geld verdienen – auch Vehicle to Grid (V2G) genannt.

Bei der Realisierung setze The Mobility House auf unternehmenseigene Technologie, die seit 2016 eingesetzt und weiterentwickelt werde. Als Basis diene das intelligente Lade- und Energiemanagementsystem „ChargePilot“ und die zugrundeliegende „EV Aggregation Platform“. Diese sei speziell für die effiziente Bereitstellung einer Reihe von Energie- und Leistungsanwendungen konzipiert und könne eine Vielzahl von Batterie-Packs in den Strommarkt integrieren – mobil oder stationär, First- oder Second-Life-Batterien.

Die intelligente Steuerung von Batteriespeichern sei ein wichtiger Schritt für die Integration von Elektrofahrzeugen in das Stromnetz, sagt Yasmine Assef von Mobilize. „Durch derartige Projekte erschließen wir unglaubliche Zukunftspotenziale, die nicht nur die Energiewende vorantreiben, sondern auch noch zur Stromnetzstabilität beitragen und mit Fahrzeugbatterien Erlöse erzielen. Eine Win-Win-Situation.“

Mit Batterien als Zwischenspeicher kann in Zeiten hoher Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien mehr und mehr auf konventionelle Kraftwerke verzichtet werden. Der 4,7 MW-Speicher des Renault-Werks in Douai aus E-Auto-Batterien wurde für die Teilnahme am Primärregelleistungsmarkt mit 4 MW präqualifiziert. Damit könne man in Deutschland, den Niederlanden und in Frankreich nun insgesamt 33 MW Primärregelleistung mit Elektroauto-Batterien bereitstellen, erklärt The Mobility House.