Peter Carlsson war von 2011 bis 2015 Einkaufschef bei Tesla, seit 2016 baut er in Schweden den neuen Akkuhersteller Northvolt auf. In einem ausführlichen Interview mit der Automobilwoche erklärte der CEO, wie er das Start-up bis 2030 an die Spitze der Branche in Europa bringen will und wie er den zukünftigen Bedarf an Batteriezellen sieht.

Die erste Batteriezellenfabrik von Northvolt in Skellefteå in Nordschweden sollte eigentlich die größte Europas werden, dieses Ziel hat mittlerweile aber auch Elektroauto-Branchenprimus Tesla für seinen neuen Standort in Brandenburg nahe Berlin. Es sei wichtig, die Batteriezellenkapazitäten insgesamt auszubauen, betonte Carlsson – „bei uns, bei Tesla und auch bei anderen“. Es brauche viele Anbieter, sonst könne die Transformation zur Elektromobilität nicht gelingen.

Zu Beginn habe man bei Northvolt geglaubt, dass eine maximal skalierte Fabrik 30, vielleicht 35 Gigawattstunden (GWh) haben könnte. Inzwischen sei angesichts der E-Auto-Ankündigungen von Volkswagen und anderen klar, dass deutlich größere Fabriken für noch größere Skaleneffekte nötig sind. In Europa bewege man sich bei diesem Trend noch auf unerprobtem Terrain, da das Gros der Wertschöpfungsketten und Kapazitäten bisher in Asien aufgebaut wurde.

Der Northvolt-Chef schätzt, dass bis 2030 möglicherweise eine Gesamtkapazität von 3000 GWh weltweit benötigt wird. Allein in Europa könnten dann mehr als 800, vielleicht 1000 GWh erforderlich sein. „Das heißt, wir brauchen 15, vielleicht 20 wirklich große Fabriken in Europa. Dafür muss eine Menge Geld investiert werden“, so Carlsson. Der Aufbau von einer Gigawattstunde Kapazität koste heute rund 100 Millionen US-Dollar. Wenn man das auf 1000 Gigawattstunden hochrechne, seien das „richtige große Investitionen“.

Nortvolt will die grünste Batterie der Welt bauen, aber trotzdem günstiger als andere sein. Der Schlüssel dazu sei die Energie, sagte Carlsson. Der Wertschöpfungsprozess von den Rohstoffen bis hin zur Fertigung sei „extrem energieintensiv“. Um eine Kilowattstunde Batteriekapazität herzustellen, benötige man etwa das 80-fache an Energie. Wenn man hierfür Kohlestrom nutze, erhöhe sich der CO2-Fußabdruck enorm. Deshalb baue Northvolt seine erste Fabrik in Nordschweden, wo das Unternehmen Zugang zu großen Mengen an erneuerbarer Energie aus Wasserkraft zu sehr geringen Kosten habe.

Produktionsstart Ende 2021, weitere Fabriken geplant

Die erste Fabrik Northvolt Ett in Skellefteå soll 2021 in Betrieb gehen, das Projekt liegt laut Carlsson trotz Corona-Pandemie im Plan. Ende des Jahres sollen die ersten Batteriezellen produziert werden, zunächst mit einer Jahreskapazität von 8 GWh. Nächstes Jahr folgten weitere 8 GWh, die nächste Ausbaustufe liege dann bei 60 GWh – genug für 800.000 bis eine Million Fahrzeuge. Bis Anfang 2025 soll das abgeschlossen sein. Für die Pläne wurden in einer aktuellen Finanzierungsrunde 2,75 Milliarden US-Dollar eingesammelt.

Das Ziel von Northvolt sind 20 bis 25 Prozent Marktanteil in Europa. Dazu sind derzeit dem Firmenchef nach zwei weitere Fabriken in Planung, die dem Aufbau in Skellefteå folgen sollen. Die Standorte stünden noch nicht fest, auch Deutschland sei im Gespräch. Für die Bundesrepublik würden staatliche Fördermittel und die Nähe zu den Kunden sowie viele qualifizierte Fachkräfte und Maschinenbauer als potenzielle Lieferanten sprechen, erklärte Carlsson. Es gebe aber noch große Herausforderungen – speziell im Hinblick auf die Energieversorgung, da man hier dem gleichen Anspruch an Nachhaltigkeit wie in Schweden gerecht werden wolle.

Nortvolt arbeitet eng mit Volkswagen zusammen, auch mit BMW und Volvo wird kooperiert. Gemeinsam mit Volvo soll eine neue Fabrik errichtet werden, hierfür ist man ebenfalls derzeit auf Standortsuche. „Am Ende wird sich das vor allem an der Verfügbarkeit von Energie und Fachkräften entscheiden“, sagte Carlsson.