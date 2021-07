Elektroautos sind dabei, in den Massenmarkt vorzustoßen. Das hat auch Auswirkungen auf die Versicherungsbranche. Welche das sind, hat der HUK-Coburg-Chef Klaus-Jürgen Heitmann im Gespräch mit dem Handelsblatt erklärt.

Ob ein Fahrzeug von einem Verbrennungs- oder einem Elektromotor angetrieben werde, sei aus Sicht des Versicherers gar nicht von großer Bedeutung. Allerdings würden die Fahrer von Elektroautos weiter weniger Unfälle verursachen. Dafür seien die Durchschnittsschäden durch die Batterien aber teurer, der Nachlass werde daher laufend von dem Versicherer geprüft, so Heilmann.

Die ersten Käufer von Elektroautos hätten ein besseres Risikoprofil gehabt, fuhren also umsichtiger und verursachten wenige Unfälle. Durch die massive steuerliche Förderung von Dienstwagen in dem Bereich sei die Klientel mittlerweile eine andere. Häufigkeit und Schadenshöhe müssten neu gemessen werden. Dabei würden Annahmen überprüft, die am Anfang teilweise hypothetisch gewesen seien.

Der größte Kostenposten bei einem Elektroauto ist mit Abstand die Batterie. Werde der Energiespeicher bei einem Unfall beschädigt, sei das heute oft ein Totalschaden. Ein entscheidenderer Trend sei, dass die Neufahrzeuge von heute in einigen Jahren zu Gebrauchtwagen werden. Dann stelle sich die Frage nach der verbleibenden Leistungsfähigkeit der Batterie. Hier prüfe man im Moment Versicherungslösungen, beispielsweise eine separate Versicherung nur für die Batterie – „quasi als eine Art Leistungsfähigkeitsgarantie“, sagte Heilmann.

Mit der steigenden Verbreitung von Elektroautos nimmt auch die Zahl der Unfälle zu, besonders große Aufmerksamkeit erfahren dabei Fahrzeugbrände. Hier muss die Batterie separat entsorgt werden, die Feuerwehr braucht spezielle Transportbehälter, und in den Werkstätten sind größere Sicherheitszonen nötig. Ein Batteriebrand sei „ein echtes Problem“, weil er nicht gelöscht werden könne, erläuterte Heitmann. Die absoluten Kosten seien wegen der geringen Zahl an E-Autos in der Praxis noch nicht groß, das werde sich mit einer stark steigenden Stromer-Flotte aber ändern.

Dass Elektroautos viel weniger als andere Fahrzeugarten gestohlen werden, sei bislang nur Spekulation. Wer ein E-Auto entwende, habe vermutlich eine hohe Ortungsangst durch die Vielzahl an Sensoren im Fahrzeug, meinte Heitmann. Zudem dürften die Absatzmärkte für gestohlene Autos noch nicht bereit sein für diese Antriebsart.

Versicherer wie die HUK-Coburg könnten in Zukunft bei den Elektroautos von Tesla schlagkräftiger Konkurrenz von dem Hersteller selbst gegenüberstehen. Der Branchenprimus aus den USA soll hier eigene Produkte planen. In diesem Fall könnte es tatsächlich so sein, dass der Hersteller aufgrund der Daten aus dem Auto, auf die Versicherer keinen Zugriff haben, das beste Versicherungsangebot machen könnte, sagte Heitmann. Er merkte an: „Eigentlich wären wir mit unserem Know-how ein guter Partner für Tesla. Bei Interesse wären wir für Gespräche offen.“

Autonutzung ändert sich

Ein weiterer großer Trend in der Autoindustrie neben dem E-Antrieb ist das sich verändernde Nutzungsverhalten weg vom eigenen Fahrzeug zu einer schrittweisen situativen und kurzfristigeren Nutzung von Fahrzeugflotten. Wer etwa zu Ikea wolle, miete ein entsprechendes Fahrzeug. Die Versicherung werde dann vom Flottenbetreiber gestellt. Die HUK habe bisher nicht über Flotten nachgedacht und gut in ihrer Stabilität gelebt. Jetzt verändere sich allerdings das Kerngeschäft Mobilität rasant. Womöglich erweitere das Unternehmen den Versicherungsvertrag für ein Fahrzeug des Kunden um die situative Nutzung eines Sharing-Fahrzeugs.

Ein anderer Trend könnte sein, „dass nicht mehr endlos viele Fragen bei Vertragsabschluss gestellt werden“, sondern die Prämie gleich anhand des Fahrverhaltens berechnet wird. Wer umsichtig fahre, bekomme einen Rabatt. „Unsere Ideen gehen sogar so weit, dass wir uns in Zukunft womöglich an einer eigenen Flotte beteiligen werden“, verriet Heitmann. „Egal, ob als Versicherungspartner oder gar als eigener Anbieter einer Flotte. Wir müssen jetzt schon reinfinden in Themen wie Handel, Service und Finanzierung.“