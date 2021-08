Hyundai freut sich, in Deutschland im dritten Monat in Folge einen Rekordmarktanteil erreicht zu haben. Laut einer veröffentlichten Mitteilung dazu wird ein beliebtes Modell der Südkoreaner aktuell von über der Hälfte der Kunden in der Elektroauto-Version bestellt. Mit neuen Angeboten will die Marke den Absatz von Stromern weiter ausbauen.

Über 10.000 Zulassungen entsprächen einem Marktanteil von 4,3 Prozent im Juli und Platz zwei unter den Importmarken, teilte Hyundai Motor Deutschland mit. Damit habe die Marke nach den Monaten Mai und Juni in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge einen Rekord-Monatsmarktanteil erreicht. Das bedeute zudem ein Plus von 0,8 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahresmonat – und das, obwohl der Gesamtmarkt im Juli um rund 25 Prozentpunkte eingebrochen sei. Auch unter dem Strich habe Hyundai mit rund 3,7 Prozent Marktanteil von Januar bis Juli abermals einen Bestwert erzielt.

„Besonders erfreulich ist auch, dass wir beim CO2-Ausstoß weiterhin deutlich im zweistelligen Bereich liegen und das Ranking der nicht rein-elektrischen Marken anführen. Dazu trägt unser attraktives Angebot alternativer Antriebe über alle Segmente hinweg bei. Bei den batterieelektrischen Fahrzeugen belegen wir Platz zwei im Ranking der Fahrzeugzulassungen. Hier werden wir in den kommenden Monaten auch deutlich die Einführung des neuen Ioniq 5 in den Zulassungsstatistiken bemerken“, so der Chef von Hyundai Motor Deutschland Jürgen Keller.

Erfolgsgaranten seien in Deutschland die SUV-Modelle und deren alternative Antriebsvarianten, berichtet Hyundai. Vor allem das Kompakt-SUV Kona (Artikelbild) und das größere SUV Tucson erfreuten sich weiterhin großer Beliebtheit. Beim Kona entschieden sich mehr als die Hälfte der Käufer für die batterieelektrische Variante. Und beim Tucson griffen mittlerweile rund 50 Prozent der Kunden auf den Plug-in-Hybrid zurück. Auch das erste Elektroauto einer neuen Technologie-Generation kommt laut Hyundai gut an: Der Crossover Ioniq 5 sei gut in den Markt gestartet, für ihn lägen Stand Juli über 7700 Bestellungen vor – „so viele wie noch nie zuvor bei einem anderen Modell nach zwei Monaten“.

Hyundai gehört bei E-Mobilität für den Massenmarkt zu den Pionieren. Der Ioniq 5 ist das erste Modell auf der neuen modularen Elektroauto-Plattform E-GMP, weitere sollen folgen. Auch die Edel-Marke Genesis setzt künftig auf Stromer. Das erklärte Ziel von Hyundai ist, einer der drei führenden Hersteller von batterieelektrischen und Wasserstoff-Stromern zu sein.