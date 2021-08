Ford verspricht kontinuierlich mehr Reichweite für Mustang Mach-E

Der Mustang Mach-E ist Fords erster Versuch, ähnlich attraktive Elektroautos wie die Modelle von Branchenprimus Tesla anzubieten. Der 2020 gestartete, seit diesem Jahr auch auf deutschen Straßen fahrende SUV-Crossover kommt Unternehmensangaben nach gut an. Die Entwickler arbeiten dennoch bereits an Verbesserungen, insbesondere mit Blick bei der Reichweite.

Der aktuelle Mustang Mach-E wird in mehreren Ausführungen mit gemäß WLTP-Norm bis zu 610 Kilometer Reichweite angeboten. Damit schloss Ford als erster etablierter Hersteller zu Tesla auf. Ford hat vor, die Technik kontinuierlich zu optimieren. Chef-Ingenieurin Donna Dickson berichtete im Gespräch mit dem Autoanalysten Sandy Munro, dass Modellaktualisierungen für das nächste Jahr in Arbeit sind. „Es ist eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. Wir werden also weitere Maßnahmen zur Reichweitenverbesserung für das Jahr ’22 einleiten, weitere für das Jahr ’23 und weitere für das Jahr ’24“.

Der Mustang Mach-E kann „over the air“ über das Mobilfunknetz aktualisiert werden. Dickson deutete jedoch an, dass die angekündigten Optimierungen neben beispielsweise mehr Batterie-Effizienz Änderungen an der Hardware erfordern. So soll durch vereinfachte Technik das Gewicht des Fahrzeugs gesenkt werden. Angedacht sei etwa, eine von derzeit zwei Pumpen für die Motorkühlung zu entfernen. Dass das möglich ist, hätten erst Daten aus der Praxis von der Serienflotte gezeigt. Außerdem soll zukünftig von zwei Behältern für Kühlflüssigkeit auf nur einen gewechselt werden. Darüber hinaus sollen demnächst leichtere Materialien für einzelne Schläuche und eine elektronische Feststellbremse verwendet werden.

„Das ist unsere Zukunft“, betonte Dickson. „Der Mach-E ist das Fundament, auf dem Ford aufbauen wird. Es geht um das Lernen und darum, wie wir es besser machen können.“ Dazu gehört auch das Abstellen von erst bei Kunden in bestimmten Situationen aufgetretenen Problemen: In Norwegen haben Mustang Mach-E beim Herabfahren touristisch beliebter Serpentinen den Motor abgestellt und die Räder blockiert. In diesen Fällen wurde aufgrund eines Softwarefehlers irrtümlich eine Sicherheitsfunktion aktiviert, so Ford. Das Problem soll durch ein Software-Update über das Netz oder in der Werkstatt gelöst werden.

In Deutschland verkauft Ford den Mustang Mach-E wahlweise mit einem Motor und Heckantrieb oder mit zwei Motoren als Allrader ab 46.900 Euro. Neben der großen Batterie mit einer Netto-Speicherkapazität von 88 kWh kann ein kleineres Akkupaket mit 68 kWh gewählt werden. Die Leistung der Modelle reicht von 198 kW (269 PS) bis 358 kW (487 PS), die kombinierte Reichweite je nach Batterie und Ausstattung von 440 bis 610 Kilometer. Wie groß die für nächstes Jahr angekündigte erste Reichweiten-Steigerung ausfallen wird, konkretisierte Dickson nicht.