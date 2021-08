Umrüstung von Telekom-Verteilerkästen zu Ladestationen langwieriger als gedacht

Die Telekom baut seit 2018 einige ihrer bestehenden Schaltverteiler zu Elektroauto-Ladepunkten um. Die in Aussicht gestellte große Zahl an Lademöglichkeiten an den Multifunktionsgehäusen wurde bisher nicht realisiert. Das Konzept wird laut aktuellen Äußerungen weiter verfolgt, hat aber mit Herausforderungen zu kämpfen. Bei einem anderen Telekommunikationsunternehmen hält man das Ganze technisch für nicht zielführend.

„Ladestationen in die Festnetz-Infrastruktur, also die Verteilerkästen in der Stadt, werden wir nicht einbauen. Das hat in Versuchen nicht funktioniert“, sagte der Deutschland-Chef des spanischen Telefónica-Konzerns Markus Haas im Interview mit der Welt. Die Leistung reiche nicht, und die Standorte müssten näher an der Straße liegen. Hierzulande ist Telefónica insbesondere mit der Marke O2 vertreten, über eigene Festnetzinfrastruktur verfügt der Mobilfunkbetreiber nicht.

Auf Nachfrage des Portals Golem.de teilte ein Telefónica-Sprecher mit, dass sich Haas auf bisherige Branchenerkenntnisse zum Thema bezogen habe. Was genau bei dem Projekt der Telekom schieflaufen soll, sagte er nicht. Für die Realisierung seines Endkundenangebotes im Festnetzbereich greife Telefónica auf bestehende Festnetzinfrastrukturen von Kooperationspartnern wie der Telekom zurück.

Aus dem Bestand kämen rund 12.000 Verteiler für die Nutzung als Strom-Tankstelle infrage, hatte die Telekom vor zweieinhalb Jahren erklärt. Später hieß es dann, dass ein bundesweites Netz mit bis zu 12.000 öffentlichen Ladestellen für Elektroautos entstehen könnte. Die Lademöglichkeiten sollen an den für Internet und Festnetz benötigten Kabelverzweigern des Bonner Unternehmens entstehen. Die grauen Kästen werden zu diesem Zweck mit einer eigenen Stromversorgung und digitalen Messstelle ausgestattet. Pro Standort sollen zwei Fahrzeuge mit jeweils 11 kW versorgt werden können.

Auf Anfrage von Golem.de wollte die Telekom keine Angaben dazu machen, wie viele Kabelverzweiger inzwischen umgerüstet wurden. Firmensprecherin Nicole Schmidt räumte ein: „Beim Schritt von der Theorie in die Praxis haben wir vielerorts feststellen müssen, dass die kommunalen Genehmigungsverfahren für die entsprechenden Umrüstungen beziehungsweise Sondernutzungen sehr langwierig sind.“

Auch sei das Geschäftsmodell für den Aufbau von Wechselstrom-Lademöglichkeiten im öffentlichen Raum noch nicht attraktiv genug, wenn die Investitionen und die Betriebskosten allein finanziert werden müssen. Grundsätzlich funktioniere es technisch aber. Die Telekom-Tochter Comfort Charge habe mittlerweile an mehreren Standorten umgerüstete Multifunktionsgehäuse in Betrieb genommen, so Schmidt.