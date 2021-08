Rivian will an die Börse, Bewertung von 80 Milliarden Dollar?

US-Elektroautobauer Rivian hatte kürzlich den Abschluss seiner zweiten Finanzierungsrunde in diesem Jahr bekannt gegeben. 2,5 Milliarden Dollar wurden eingesammelt, bereits zuvor konnte sich das Startup Milliarden für seine Pläne sichern. Nun wurde verkündet, dass das Unternehmen aus Michigan in den USA an die Börse will.

Konkrete Details zu dem Vorhaben wurden zunächst nicht veröffentlicht. Der Börsengang werde voraussichtlich nach Abschluss der Prüfung durch die Aufsichtsbehörde SEC stattfinden, vorbehaltlich der Markt- und anderer Bedingungen. Der Umfang und die Preisspanne für das geplante Angebot müssten noch festgelegt werden, heißt es in einer Mitteilung. Berichten zufolge strebt Rivian eine Bewertung von 70 bis 80 Milliarden Dollar an. Damit wäre das Unternehmen einer der wertvollsten Autohersteller der Welt, US-Traditionskonzern Ford etwa kommt aktuell auf eine Marktkapitalisierung von rund 52 Milliarden Dollar. E-Auto-Pionier Tesla ist der Branche mit über 700 Milliarden Dollar Börsenwert bereits enteilt. Als Termin für den Gang von Rivian an die Börse soll das Management den 25. November anvisieren.

Bislang hat Rivian noch keine Kundenfahrzeuge ausgeliefert, überzeugte mit der seit zehn Jahren entwickelten Technologie und den damit geplanten Fahrzeugen aber bereits namhafte Investoren. Neben bekannten Finanzfirmen haben unter anderem Ford und der E-Commerce-Riese Amazon investiert. Sowohl Ford als auch Amazon bauen zudem Elektroautos mit dem Start-up, Amazon hat einen Großauftrag für 100.000 maßgeschneiderte Lieferwagen eingereicht.

Seit 2019 hat Rivian insgesamt 10,5 Milliarden Dollar eingesammelt. Aktuell wird neben dem mutmaßlichen Börsengang der Marktstart der ersten beiden Baureihen der Marke vorangetrieben. Der Pickup-Truck R1T und das SUV R1S auf einer von Rivian entwickelten modularen „Skateboard“-Plattform sollen demnächst auf dem Heimatmarkt eingeführt werden. Der Start verzögerte sich zuletzt abermals, Unternehmensangaben nach aber nur um knapp zwei Monate. Die Auslieferung des R1T soll nun im September starten, der R1S „in Kürze“ folgen.

Rivian will auch in Europa Elektroautos verkaufen. Für die internationale Expansion könnten regionale Werke gebaut werden, möglicherweise auch in Deutschland. Hierzulande und in anderen europäischen Ländern kommt voraussichtlich nur der R1S auf die Straßen. Anschließend sind für höhere Stückzahlen ausgelegte, auf die Bedürfnisse des internationalen Marktes zugeschnittene kompaktere Modelle in Planung. Wann genau Rivian Fahrzeuge in Europa ausliefern wird, ist noch offen.