Mercedes Concept EQG: Ausblick auf Elektro-Version der Geländewagen-Ikone

Mercedes-Benz zeigt mit dem Concept EQG die seriennahe Studie einer vollelektrischen Modellvariante seiner Geländewagen-Ikone. „Optisch kombiniert das Concept Car dabei die unverwechselbar markante Optik der G-Klasse mit ausgewählten, für vollelektrisch angetriebene Modelle aus dem Hause Mercedes typischen Designelementen als kontrastierende Highlights“, heißt es.

Die Offroad-Qualitäten des G sollen bei der Elektro-Version beibehalten, in einigen Bereichen auch ausgebaut werden. „Überall, wo es die Marktbedingungen zulassen, wird Mercedes-Benz bis zum Ende des Jahrzehnts bereit sein, vollelektrisch zu werden“, erklärt Daimler-Forschungsvorstand Markus Schäfer. „Wir wollen unsere Kunden mit überzeugenden Produkten für einen Wechsel zur Elektromobilität begeistern. Eine Ikone wie die G-Klasse erfüllt diese Aufgabe perfekt.“

Der Concept EQG steht in der Designtradition der 1979 eingeführten Baureihe und ist auf den ersten Blick als Vertreter der G-Klasse zu erkennen. Von der G-Klasse übernimmt die Studie die kantige Silhouette, Leuchtstreifen heben die robusten Außenschutzleisten optisch hervor. In der Frontansicht zeigt der Concept EQG die typischen Rundscheinwerfer der G-Klasse. Statt eines Kühlergrills, wie bei den konventionellen Modellversionen, hat die Elektro-Variante eine durchgehende tiefschwarze Kühlerverkleidung. In diesem „Black Panel Grill“ sitzt der beleuchtete Mercedes-Stern mit 3D-Effekt. Um ihn herum findet sich ein animiertes blaues Muster. Ein umlaufendes Leuchtband hüllt das Black Panel ein, das neben den weiß leuchtenden Kreisen in den Außenspiegelgehäusen die Tagfahrlicht-Grafik der Scheinwerfer ergänzt.

Der Concept EQG rollt auf 22 Zoll großen Leichtmetallrädern aus poliertem Aluminium. Statt der üblichen Reserveradabdeckung findet sich an der Hecktür eine verschließbare Box mit weiß beleuchteten Akzenten, deren Gestaltung an eine Wallbox erinnern soll. „Mit dem neuen EQG treten wir eine Reise in die Zukunft an. Dieses Fahrzeug vereinigt modernste Offroad-Fähigkeiten mit dem Zeitalter der Elektromobilität, in das wir alle steuern. Es steht für unser unermüdliches Streben nach höchstem Anspruch und Luxus“, so Daimler-Designchef Gorden Wagener. „Für uns war es essenziell, die DNA der G-Klasse wirklich zu erhalten, aber ins EQ-Zeitalter zu beamen: wie die G-Klasse, aber eben anders. Moderne Akzente wie die weiße LED-Technik und eine Wallbox am Fahrzeugheck verdeutlichen den Unterschied.“

Ein weiteres Highlight des Exterieurdesigns ist laut den Designern der flache Dachträger in Schwarz hochglänzend. Zentrales Element seines minimalistischen Designs sei das mittig ausgeformte „G“. Die in der vorderen Kante des Dachträgers integrierte weiße LED-Leiste sei eine moderne Interpretation eines Suchscheinwerfers – „und unterstreicht somit die Ernsthaftigkeit des Concept EQG in diesem Bereich: nicht trotz, sondern gerade wegen seines vollelektrischen Antriebs. Eine weitere LED-Leiste in roter Ausführung bildet den hinteren Abschluss des Dachträgers“.

Die Karosserie des Concept EQG baut auf dem robusten Leiterrahmen der Baureihe auf. Die Fahrwerkkonstruktion bleibt laut den Entwicklern extrem geländegängig, mit Einzelradaufhängung an der Vorderachse und mit einer für die Integration des Elektroantriebs neu entwickelten Starrachse hinten. Mit vier radnahen und individuell ansteuerbaren Elektromotoren werde das Fahrzeug sowohl on- als auch offroad „einzigartige Fahreigenschaften“ bieten.

Wie seine konventionell angetriebenen Brüder soll der elektrische G mit einer Steigfähigkeit von bis zu 100 Prozent bei entsprechendem Untergrund punkten. Die im Leiterrahmen integrierten Batterien sorgen dabei für einen tiefen Schwerpunkt. „Da die Elektromotoren zudem praktisch mit der ersten Umdrehung ihr maximales Drehmoment bereitstellen, glänzt ein vollelektrischer Geländewagen wie der Concept EQG und das spätere Serienmodell mit enormer Durchzugskraft und Dosierbarkeit – was sich etwa an steilen Hängen und auf tiefem Geläuf ebenso als Vorteil erweist“, so Mercedes.

Konkretes zur Technik und den Preisen sowie dem Zeitplan für die Markteinführung der elektrischen G-Klasse werden noch nicht verraten.