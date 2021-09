Concept Mercedes-Maybach EQS: Vorschau auf luxuriöses Elektro-SUV

Mit dem Concept EQS gibt Mercedes-Maybach einen Ausblick auf das erste Elektroauto der Luxus-Marke. Die Studie ist laut Mercedes seriennah, im Interieur werde der Fondbereich dabei zum komfortablen Arbeits- oder Ruheplatz. „Hinzu kommen exklusive Details wie die neuen Türtafeln, deren Armauflagen wie hochwertige Sideboards gestaltet sind. Oder Zierteile in weißem Pianolack und Materialien in Tiefseeblau, welche die Wohlfühl-Atmosphäre an Bord wie bei einer edlen Yacht schaffen“, heißt es.

„Viele unserer Mercedes-Maybach Kunden sind zu einem hohen Grad digital vernetzt und legen höchste Ansprüche an unsere digitalen Lösungen. Sie erwarten zudem, dass die Marke ihrer Wahl für nachhaltige Werte eintritt und Verantwortung für die Umwelt übernimmt“, so Daimler-Vertriebschefin Britta Seeger. „Der Concept Mercedes-Maybach EQS erfüllt all diese Punkte und verkörpert anspruchsvollen Luxus auf eine progressivere Art und Weise: Der vollelektrische Antriebsstrang ermöglicht nicht nur konsequent nachhaltige Mobilität, sondern auch ein neues Maß an Ruhe und Entspannung für die Passagiere:“

Der Concept Mercedes-Maybach EQS stehe für die Transformation der traditionsreichen Luxus-Marke in eine progressivere, vollelektrische Zukunft, sagt Philipp Schiemer, Head of Top End Vehicle Group bei Mercedes-Benz. „Mit dem künftigen vollelektrischen SUV-Serienmodell setzen wir im High-End-Segment unseren Führungsanspruch auch in der Elektromobilität um.“

In der Mitteilung zum Mercedes-Maybach EQS betonen die Designer neben der neuen Designsprache für die Marke vor allem den luxuriösen, komfortablen „Lounge-Charakter“ des Fahrzeugs. Dazu gehört auch der „MBUX-Hyperscreen“ mit Maybach-spezifischen Anzeigestilen und Inhalten. Die große, gewölbte Bildschirmeinheit zieht sich wie bei der Limousinen-Version des EQS – dort allerdings nur gegen Aufpreis – nahezu von A-Säule bis A‑Säule. Drei Bildschirme sitzen unter einem Deckglas und verschmelzen optisch. Der Beifahrer verfügt mit dem 12,3 Zoll großen OLED-Display über seinen eigenen Anzeige- und Bedienbereich. „Der First-Class-Fond mit zwei großzügigen Einzelplätzen sowie das High-End Rear-Seat-Entertainment-System garantieren höchsten Aufenthaltskomfort an Bord“, so Mercedes-Maybach.

Der Concept Mercedes-Maybach EQS basiert auf einer neuen modularen Architektur für Elektroautos der Luxus- und Oberklasse von Mercedes-Benz. Auf dieser Grundlage wird mit dem EQS SUV ein weiteres vollelektrisches Modell erscheinen, das laut den Schwaben 2022 noch vor dem Maybach in Serie gehen wird. Nach WLTP sollen beim Mercedes-EQS-SUV Reichweiten von rund 600 Kilometern möglich sein. Konkrete technische Details bleiben abzuwarten.