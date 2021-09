Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+: 560 kW (761 PS) starke E-Luxuslimousine aus Affalterbach

Mercedes-AMG stellt den neuen EQS 53 4MATIC+ vor. Das erste elektrische Serienmodell der Marke basiert auf der in diesem Jahr gestarteten Luxuslimousine Mercedes EQS. AMG hat das Modell weiterentwickelt und ihm unter anderem 560 kW (761 PS) Leistung verpasst.

„Der AMG EQS 53 4MATIC+ ist der erste vollelektrische Botschafter im Performance-Segment, made in Affalterbach. Er ist maßgeschneidert für Auto-Enthusiasten, die eine Kombination aus innovativer Elektro-Mobilität in einem luxuriösen Ambiente, gepaart mit Sportlichkeit und agiler Fahrdynamik suchen“, so AMG-Chef Philipp Schiemer. „Mit unserem ersten vollelektrischen AMG Fahrzeug werden wir zweifellos ein für Mercedes-AMG neues Klientel ansprechen und sicherlich überzeugen können. Darüber hinaus ist der EQS 53 ein weiterer Beweis dafür, dass Mercedes-Benz die Elektrifizierung bei all seinen Marken konsequent vorantreibt. Weitere vollelektrische AMG Modelle folgen, in nicht allzu ferner Zukunft dann auch auf unserer komplett in-house entwickelten AMG.EA Plattform.“

„Auch bei der Elektrifizierung stellen wir sicher, dass unsere auf der EVA2-Konzernplattform basierenden Modelle, unser AMG-Markenversprechen einhalten. Unsere Kunden können sich auch in diesem Bereich auf ein dynamisches und emotionales Fahrerlebnis freuen. Dies stellen wir mit AMG-spezifischen Lösungen, insbesondere in den Bereichen Antrieb, Fahrwerk, Bremsen und vor allem Sound, sicher“, verspricht AMG-Technikchef Jochen Hermann.

Herzstück des neuen Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ ist sein „performance-orientiertes Antriebskonzept“ mit zwei Motoren. Der elektrische Antriebsstrang mit je einem Motor an Vorder- und Hinterachse erreicht in der Grundversion eine maximale Gesamtleistung von 484 kW (658 PS), das maximale E-Maschinen-Drehmoment liegt bei 950 Nm. Mit dem auf Wunsch erhältlichen Paket AMG Dynamic Plus steigt die Höchstleistung mit „Boost-Funktion“ auf bis zu 560 kW (761 PS). Das maximale E-Maschinen-Drehmoment kommt auf bis zu 1020 Nm. Dann beschleunigt der Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ bei einem Batterieladestand von mindestens 80 Prozent in 3,4 Sekunden von 0-100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit ist mit optionalem Paket auf 250 km/h begrenzt. In der Grundausstattung geht es in 3,8 Sekunden von 0-100 km/h und weiter bis 220 km/h.

Bei den AMG-spezifischen Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse handelt es sich um permanenterregte Synchronmaschinen (PSM). Die E-Maschinen sollen durch eine optimale Balance von Leistungssteigerung, Wirkungsgrad und Geräuschkomfort punkten. Dafür sorgen unter anderem neue Wicklungen, stärkere Ströme sowie eine neue Ansteuerung via Inverter mit eigens entwickelter Software. Dies ermögliche höhere Motordrehzahlen und so mehr Leistung, was vor allem der Beschleunigung und Spitzengeschwindigkeit zugutekommen soll. Das „hoch belastbare“ Thermokonzept erlaubt laut AMG wiederholte Beschleunigungsmanöver mit gleichbleibend hoher Leistung.

Das Fahrwerk des Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ nutzt wie der reguläre EQS eine Vierlenker-Achse vorne sowie eine Raumlenkerachse hinten. Die AMG-Ingenieure haben die Komponenten mit Blick auf Fahrkomfort und Fahrdynamik weiterentwickelt und neu abgestimmt. Das Fahrwerk verfügt über eine Luftfederung, verbunden mit einer adaptiven, elektronisch angesteuerten Verstelldämpfung in Kombination mit der serienmäßigen Hinterachslenkung. Der EQS 53 4MATIC+ verfügt zudem über ein Soundsystem, das mithilfe von Lautsprechern, Shakern und einem Soundgenerator ein Klangerlebnis in den Ausprägungen „Authentic“ oder „Performance“ erzeugt. „Diese exklusive AMG Sound Experience wird in Tonalität und Intensität passend zum jeweiligen Fahrzustand, dem gewähltem Fahrprogramm oder dem Fahrerwunsch innen und außen eingespielt“, erklären die Entwickler.

Die Hochvoltbatterie des EQS 53 4MATIC+ hat einen nutzbaren Energieinhalt von 107,8 kWh. Eine technische Besonderheit ist der hier verwendete AMG-spezifische Leitungssatz, der an das hohe Leistungsvermögen angepasst ist. Das Batterie-Managementsystem ist ebenfalls AMG-spezifisch abgestimmt. In den Fahrprogrammen Sport und Sport+ liegt der Fokus auf Performance, im Fahrprogramm Comfort auf Reichweite. Ein weiterer Vorteil der neuen Batteriegeneration sind die deutlich verkürzten Ladezeiten. Wie beim regulären EQS kann der Energiespeicher mit bis zu 200 kW an Schnellladestationen mit Gleichstrom laden. In diesem Fall lässt sich in um die 20 Minuten Strom für bis zu weitere 300 Kilometer nach WLTP-Norm ziehen. Das Bordladegerät erlaubt Laden von Wechselstrom mit bis zu 22 kW. Die Reichweite des EQS 53 4MATIC+ liegt offiziell bei 580 Kilometern.

Im Innenraum bietet der EQS 53 4MATIC+ ein sportliches Ambiente, durch AMG-Sitze mit individueller Grafik und speziellen Sitzbezügen in Ledernachbildung mit Mikrofaser sowie roten Kontrastziernähten. Auf Wunsch sind alternativ Sitzbezüge in Leder Nappa erhältlich, ebenfalls mit AMG-spezifischer Sitzgrafik. Hinzu kommen diverse weitere Details für einen eigenständigen Stil des Innenraums. Der Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ ist zudem serienmäßig mit „MBUX Hyperscreen“ ausgerüstet, der von A-Säule zu A-Säule reicht. Drei Bildschirme sitzen hier unter einem Deckglas und verschmelzen optisch.

Preise und der Zeitplan für die Markteinführung des Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ wurden noch nicht veröffentlicht.