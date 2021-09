BMW stellt zwei neue E-Zweiräder für urbane Mobilität vor

BMW hat auf der Messe IAA Mobility neben einer besonders nachhaltigen Elektroauto-Studie zwei neue elektrifizierte Zweirad-Konzepte vorgestellt: das BMW Motorrad Vision AMBY und das Pedelec BMW i Vision AMBY.

Das BMW Motorrad Vision AMBY erschließe als vollkommen neues Konzept zwischen Fahrrad und Motorrad neue Möglichkeiten für die urbane Mobilität von morgen, so die Designer. AMBY stehe für „Adaptive Mobility“. Das BMW Motorrad Vision AMBY wie auch das BMW i Vision AMBY würden dabei die Grundidee adaptiver urbaner Mobilität auf zwei Rädern in unterschiedlichen Facetten interpretieren.

Beide neuen BMW-Konzepte besitzen einen E-Antrieb mit drei Geschwindigkeitsstufen für unterschiedliche Straßenarten. Der Antrieb ermöglicht bis zu 25 km/h für den Einsatz auf Radwegen, bis zu 45 km/h auf innerstädtischen Straßen und bis zu 60 km/h Höchstgeschwindigkeit auf mehrspurigen Straßen und außerorts. Für die höheren Geschwindigkeiten sind Helm, Versicherungskennzeichen und eine entsprechende Fahrerlaubnis Voraussetzung. Während beim BMW i Vision AMBY stetig in die Pedale getreten werden muss, um die Unterstützung des E-Antriebs zu erhalten, beschleunigt das BMW Motorrad Vision AMBY per Gasgriff und besitzt Motorrad-typisch Fußrasten statt Pedale.

Welche Modi dem Fahrer zur Verfügung stehen, ist per App auf dem Smartphone hinterlegt, das mit dem jeweiligen AMBY-Fahrzeug verbunden ist. Eine manuelle Wahl der Fahrstufe ist den Entwickler nach ebenso denkbar wie die Erkennung der Straße per „Geofencing“-Technologie und eine damit verbundene automatische Anpassung der Höchstgeschwindigkeit. „Da es die rechtlichen Rahmenbedingungen für ein derartiges Fahrzeug mit modularem Geschwindigkeitskonzept noch nicht gibt, wollen die ‚AMBY‘-Visionsfahrzeuge ein Impuls für die Gesetzgebung sein, um derartige Möglichkeiten anzuregen. Die BMW Group zeigt damit, dass sie auch zukünftig Teil des Mobilitätsangebots in Großstädten sein wird und mit innovativen Lösungsvorschlägen voran geht“, so das Unternehmen.

Mit rund 65 Kilogramm Gesamtgewicht ist das BMW Motorrad Vision AMBY im Vergleich zu anderen Motorrädern deutlich leichter und dadurch laut BMW wendig und agil. Die Reichweite wird mit 110 Kilometer im Motorrad-Fahrzyklus WMTC angegeben. Zur Batterie und Leistung des Antriebs gibt es keine Werte. Mit diesem Modell betrete man Neuland, erklärt der Designchef von BMW Motorrad Edgar Heinrich. „Für uns steht das Nutzungsverhalten im Vordergrund. Die Frage also, wie will sich der Kunde zukünftig fortbewegen? Welche Anforderungen stellt er an sein Fahrzeug? Genau dort haben wir mit unseren Überlegungen angesetzt. Wir wollten ein extrem emotionales Fahrzeug für die smarte Fortbewegung in und um die Stadt mit maximaler Freiheit entwickeln.“

Das BMW i Vision AMBY ist den Entwicklern nach das erste „High-Speed-Pedelec“ für den urbanen Raum. Die Reichweite des 30 Kilogramm wiegenden Zweirads liege je nach eingestellter Geschwindigkeitsstufe bei 300+ km (bis 25 km/h Vmax), 180 km (bis 45 km/h Vmax) und 75 km (bis 60 km/h Vmax).

„Überall brechen scheinbar feste Kategorien auf – und das ist gut. In Zukunft sollen nicht Einteilungen wie ‚Auto‘, ‚Fahrrad‘ und ‚Motorrad‘ bestimmen, was wir denken, entwickeln und anbieten. Vielmehr gibt uns dieser Paradigmenwechsel die Möglichkeit, Produkte an den Lebensgewohnheiten von Menschen auszurichten“, sagt Werner Haumayr, Leiter BMW Group Designkonzeption. „So wie mit dem High-Speed Pedelec BMW i Vision AMBY. Zwischen Fahrrad und Leichtkraftrad verortet, können unsere Kunden damit selbst entscheiden, welche Straßen oder Wege sie damit im Ballungsraum befahren möchten. Sie haben größtmögliche Flexibilität, gleichzeitig treten sie in die Pedale und halten sich fit. Durch die Modi und die clevere Routenwahl dürfte es in der Stadt wenig schnellere Optionen geben.“