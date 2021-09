Neuer Bosch-Chef: „Wir sollten möglichst bald kein Diesel und Benzin mehr nutzen“

Stefan Hartung verantwortet derzeit bei Bosch den Unternehmensbereich Mobility Solutions, zu dem die Geschäftsbereiche Antriebslösungen und Elektroantrieb gehören. Zum Jahreswechsel rückt der Manager an die Spitze des weltgrößten Automobilzulieferers. In einem Interview mit der Welt sprach er über die Transformation der Branche und die Ausrichtung von Bosch unter seiner Führung.

Bosch hat im Antriebsbereich bisher den Großteil seines Umsatzes mit Verbrenner-Technik gemacht. Für die Zukunft treiben die Schwaben immer stärker auch Elektro-Lösungen voran, sind aber der Ansicht, dass eine Konzentration auf einen Antrieb vorerst noch die falsche Herangehensweise wäre. „Es geht nicht darum, den Verbrenner zu retten – sondern um die Frage, wie wir weltweit Mobilität CO2-frei machen, ohne sie abzuschaffen“, sagte Hartung. Im städtischen Leben werde man auf alle möglichen Mobilitätsformen zurückgreifen können, es gebe aber nicht nur das Leben in der Stadt. Dort, wo die Elektro-Ladeinfrastruktur fehlt, würden Verbrennungsmotoren daher noch gebraucht. „Wir sollten aber möglichst bald kein Diesel und Benzin mehr nutzen. Für Motoren brauchen wir daher CO2-freie Kraftstoffe – Paraffin, Biokraftstoffe oder synthetische Kraftstoffe“, so der studierte Maschinenbauer.

Die Elektrifizierung sei technologisch „enorm anspruchsvoll“, weil sie nicht nur den Antrieb betrifft, erklärte Hartung. Die vorgesehene Euro-7-Abgasnorm und der EU-Klimaplan „Fit for 55“ bedeuten im nächsten Jahrzehnt faktisch das Aus des Verbrennungsmotors. Insbesondere Zulieferer, darunter Bosch, kritisieren das. Hartung sieht die geplanten Vorgaben aber als Motivationsschub für die Branche: Die Folge sei „ein massiver Technologie- und Transformationsschub“. 2035 – die EU-Kommission will dann nur noch emissionsfreie Neuwagen – sei für die Autoindustrie angesichts der langen Entwicklungszyklen nicht weit weg. Für Bosch sei das „ein Innovationsprogramm“, das das Unternehmen antreibe, zugleich aber beim Umbau der betroffenen Standorte vor Herausforderungen stelle.

Bosch investiere massiv in Elektromobilität, sie werde zum Kerngeschäft für den Konzern, sagte Hartung. Schon in diesem Jahr erreiche man damit eine Milliarde Euro Umsatz, 2025 sollen es fünf Milliarden Euro sein. Dass bei der alternativen Antriebsart weniger Komponenten als für Verbrennungsmotoren nötig sind, werde zu Verlusten an Arbeitsplätzen führen. Bosch wolle möglichst viele Mitarbeiter mit Qualifizierungsprogrammen fit für neue Aufgaben machen, es sei aber auch Förderung durch die Politik nötig.

Mit der Brennstoffzelle Arbeitsplätze erhalten

Vor allem die Brennstoffzelle biete Chancen für neue Beschäftigung, so Hartung. „Wenn man die Wertschöpfung ins Verhältnis setzt, beschäftigen wir bei Bosch zehn Mitarbeiter für den Diesel, drei für den Benziner und einen in der Elektromobilität. Bei der Brennstoffzelle könnten wir, wenn sich der Markt wie erhofft entwickelt, ungefähr Faktor sieben erreichen – sie könnte also dabei helfen, Arbeitsplätze zu erhalten.“

Mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge bieten zwar große Reichweiten und lassen sich schnell tanken, sie sind aber noch sehr teuer. Es gibt zudem kaum Tankstellen für sie und der Batterie-Antrieb ist wesentlich effizienter. Bei Bosch glaubt man dennoch, dass sich Brennstoffzellen-Pkw in Ländern durchsetzen können, die auf Wasserstoff setzen und die entsprechende Infrastruktur aufbauen. „Wir sehen an unserer Stromrechnung, was schon eine kleine Transformation hin zu etwas mehr Wind und Fotovoltaik kostet. Ich meine, der Markt sollte die beste Lösung finden“, sagte der zukünftige Bosch-Chef.

Für ein CO2-freies Leben werde eine Wasserstoff-Infrastruktur in Deutschland und der EU notwendig sein, für die Industrie aber auch für das Zuhause, glaubt Hartung. Zur Heizung und Klimatisierung werde man häufig Wasserstoff einsetzen müssen, da man nicht alle Häuser rein elektrisch versorgen könne. Es werde „ohnehin wahnsinnig viel Strom gebraucht in der Zukunft“. Mit Blick auf den Aufbau der Ladeinfrastruktur sieht der Bosch-Manager die Politik in der Pflicht, da diese in Europa ja auch die Umstellung auf Elektroantrieb fordere. Das gelte ebenso für grünen Strom.

Hartung unterstrich, dass er es richtig finde, dass wir wegkommen von den nicht nachhaltigen Kraftstoffen. Aber es gebe neben der Elektromobilität noch andere Wege zur CO2-Freiheit, und die müsse man alle beschreiten. „Es ist meine feste Überzeugung, dass man mit Technik, mit Kreativität, Innovation und Fortschritt das Leben verbessern kann, auch in Hinblick auf die Klimaziele“, sagte er.