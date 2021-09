Foxconn plant Elektroauto-Fabriken in Thailand, USA und eventuell Europa

Hon Hai Precision Industry Co., hierzulande vor allem als für Apple tätiger Elektronik-Auftragsfertiger Foxconn Technology Group bekannt, hat Ende vergangenen Jahres angekündigt, sein Geschäft in der Automobilindustrie deutlich auszubauen. Das Unternehmen stellt sich damit als Wettbewerber für etablierte Zuliefer-Konzerne auf. Nun gab Foxconn Pläne bekannt, 2022 Elektroauto-Fabriken in den USA und Thailand zu bauen. Europa könnte folgen.

„Unsere Pläne sehen vor, im Jahr 2023 mit der Massenproduktion in den USA bzw. Thailand zu beginnen“, sagte der Foxconn-Vorsitzende Young Liu Investoren in einer Telefonkonferenz. „Neben den USA und Thailand befinden wir uns auch in Gesprächen mit möglichen Standorten in Europa als Teil unserer globalen Elektroauto-Strategie.“

Laut dem Portal Nikkei Asia will Foxconn seine Präsenz in der E-Auto-Industrie ausbauen, indem es Halbleiter, Schlüsselkomponenten und weitere Bauteile sowie fortschrittliche Fahr-Software und die Montage von Fahrzeugen in Angriff nimmt. Bereits 2020 hatte das Unternehmen mit der MIH-Plattform eine aus Fahrgestell und dazugehöriger Software bestehende Architektur vorgestellt, mit der Hersteller von Elektroautos Modelle verschiedenster Bauart schneller auf den Markt bringen können sollen.

Die MIH werde als „das Android-System für die Elektroauto-Industrie“ positioniert, so Foxconn. Zusammen mit Partnern wolle man ein von Software bestimmtes offenes Ökosystem für die Elektroauto-Branche etablieren. Mit der neuen Plattform will Foxconn in den Jahren 2025 bis 2027 weltweit in jedem zehnten Elektroauto mit Bauteilen oder Dienstleistungen vertreten sein. Der Konzern hat zudem erklärt, 2024 eine Festkörper-Batterie einzuführen. Zu den weiteren Projekten im Automobilbereich gehört Selbstfahr-Technologie, die in Japan bereits in Flughafen-Shuttles zum Einsatz kommt.

Das in Thailand geplante Werk soll langfristig Länder im Süden Asiens bedienen. Als Kapazität sind 150.000 bis 200.000 Elektroautos pro Jahr vorgesehen. Die US-Fabrik werde für Kunden wie das amerikanische Start-up Fisker Inc. tätig, für das das Unternehmen bis Ende 2023 mit dem Bau von Elektroautos beginnen soll, sagte Liu. Geplant ist laut Fisker-Inc.-Gründer Henrik Fisker ein „bahnbrechendes“ Elektroauto mit hohem Innovationsgrad zum günstigen Preis.

Was und in welcher Größenordnung in der möglichen Europa-Fabrik von Foxconn produziert werden könnte, verriet Liu nicht.