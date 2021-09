Erste öffentliche „grüne“ Wasserstofftankstelle für Busse, Pkw und Lkw in Niebüll eröffnet

Ende August hat im nordfriesischen Niebüll eine neue Wasserstofftankstelle offiziell ihren Betrieb aufgenommen. Der Wasserstoff wird regional und klimaneutral produziert und für private Pkw, Lkw und den öffentlichen Nahverkehr zur Verfügung gestellt. Das ist laut den Betreibern bisher in Deutschland einmalig.

Zwei mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellenbusse sind bereits seit Mai im Linienverkehr in Nordfriesland im Einsatz. Eine zweite Wasserstofftankstelle in Husum ist im Probebetrieb und wird im September für die Öffentlichkeit freigegeben. Die Tankstellen und Busse sind Teil des Verbundprojekts „eFarm“, an dem 20 Gesellschafter aus dem Norden beteiligt sind. Die Energie für die Wasserstofferzeugung stammt aus Windparks im Norden Schleswig-Holsteins. Direkt vor Ort erzeugen Elektrolyseure mit dem Windstrom klimaneutralen Wasserstoff. Dieser wird an den beiden öffentlichen Tankstellen in Niebüll und Husum verkauft. Die lokale Verknüpfung von Erzeugung und Verbrauch sowie die Kopplung der Sektoren Strom, Mobilität und Wärme seien die Grundgedanken von eFarm, erklären die Initiatoren.

Imitiert wurde das Projekt 2017 vom Systemanbieter für integrierte Energielösungen aus Sonne, Wind und Biomasse GP Joule. Mitgründer und CEO Ole Petersen: „Aus Erneuerbaren Energien produzieren und vertreiben wir ab jetzt unter anderem Treibstoff für die Mobilität in Nordfriesland. Das hat es meines Wissens noch nicht gegeben. Wir können mit eFarm heute schon etwa 1.200.000 Liter Diesel pro Jahr ersetzen und dieses in den nächsten Jahren vervielfachen. Was es jetzt braucht, sind Anreizsysteme, die die Lkw- und Busbetriebe für Investitionen in die Fahrzeuge nutzen können.“

Neben Brennstoffzellenbussen können in Niebüll und Husum auch Firmen- und Privatfahrzeuge Wasserstoff tanken, die Tankstellen sind für Pkw und Nutzfahrzeuge gleichermaßen geeignet. Eine Tankfüllung für einen Brennstoffzellen-Pkw kostet je nach Modell etwa 50 Euro und reicht für bis zu 600 Kilometer. „Das Tanken von Wasserstoff geht genauso einfach wie bei herkömmlichen Kraftstoffen – nach vier bis fünf Minuten ist man fertig und kann weiterfahren“, so André Steinau, Geschäftsführer der Projektgesellschaft eFarming GmbH & Co. KG. Die Abrechnung erfolgt über eine spezielle Tankkarte. Rund dreißig Brennstoffzellen-Pkw gehören direkt zum Projekt eFarm. „Privatleute und Gewerbetreibende aus dem Projektumfeld haben angekündigt, rund 100 weitere Pkw auf Wasserstoff umzustellen. Viele davon sind bereits auf den Straßen Nordfrieslands unterwegs“, sagt Steinau.

Das Wasserstoff-Verbundprojekt eFarm ist laut GP Joule derzeit das größte grüne Wasserstoffmobilitätsprojekt Deutschlands. Zu den 20 regionalen Gesellschaftern gehören Bürgerwind- und Solarparks sowie Stadtwerke. Sie betonen, dass der Windstrom effizient eingesetzt wird: Bei der Elektrolyse kann grundsätzlich nur ein Teil der Energie in Wasserstoff umgewandelt werden, der Rest wird zu Wärme. Diese gehe im eFarm-Projekt nicht verloren, sondern diene zum Heizen von Gebäuden. Insgesamt würden so 95 Prozent der in Form von Windstrom eingesetzten Energie genutzt. eFarm wird unter anderem vom Bundesverkehrsministerium mit 8,8 Millionen Euro gefördert.